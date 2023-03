Jeremy Renner újra a hókotró elé ugrana, ha azzal ismét megmenthetné unokaöccse életét

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a népszerű hollywoodi színész, Jeremy Renner még január elején súlyosan megsérült egy balesetben, miután egy hókotró elsodorta, aminek következtében kritikus, de stabil állapotban szállították kórházba.

Mint az később kiderült, Renner rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, 30 csontja eltört, több műtéten is átesett, hetekig az intenzív osztályon kezelték. A színész azóta közösségi oldalán folyamatosan dokumentálja, milyen komoly munkát végez azért, hogy felépüljön, a napokban pedig arról is beszámolt, hogy újra lábra tudott állni, alig több mint három hónappal a szörnyű balesetet követően.

A Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph című exkluzív interjú teljes része ottani idő szerint április 6-án este 22 órakor kerül képernyőre az ABC-n. Már előzetese is meglehetősen sokkolóan hat.

A most közzétett előzetes videó elején a műsorvezető felteszi a kérdést, hogy Renner emlékszik-e a fájdalomra, mire a videóban ránézésre már meglehetősen jó állapotnak örvendő színész a következőket válaszolta:

Ó, az egészre, igen! Minden pillanatban ébren voltam!

A kisfilmben Renner családtagjai, köztük az unokaöccse – akit meg akart védeni – is megszólal a megrázó balesetről, kiemelve, Rennerből ömlött a vér, miután elütötte a hókotró, valamint kulisszák mögötti pillanatfelvételekből és a színész gyógyulásig vezető útjáról is láthatnak majd sosem látott felvételeket a tévénézők.

Hiába azonban a rendkívüli fájdalom és a trauma, Renner állítása szerint nem bánta meg a balesetet, újra a hókotró elé ugrana, ha azzal megmenthetné unokaöccse életét.

Bármikor újra megtenném, mert ha nem ugrok oda, őt sodorta volna el a hókotró

– vélekedett, majd hozzátette, miután elütötte a hókotró, ő a túlélést választotta, és nem engedte, hogy a baleset végezzen vele, csak ennek köszönheti, hogy még interjút tud adni.

Az interjú filmekre hajazó előzetesét itt tekintheti meg:

(Borítókép: Jeremy Renner. Fotó: Tommaso Boddi / WireImage / Getty Images)