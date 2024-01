Meghalt a Mission: Impossible sztárja

A TMZ információi szerint Richard Romanus amerikai színész egyetlen gyermeke, Robert a hétvégén jelentette be a rossz hírt, miszerint édesapja december 23-án, 80 éves korában meghalt egy magánkórházban a görögországi Volosban. Halálának pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, annak hivatalos okát még nem közölték a nyilvánossággal. A színész több évtizeden keresztül alakíthatott különböző produkciókban, amelyek nagyobb sikerre tettek szert. 1973-ban például szerepelt Martin Scorsese rendező egyik első filmjében, az Aljas utcákban, amelyben egy gazembert, Michaelt játszotta.

Az Aljas utcák mellett a magyar közönség ismerheti őt még a Murphy törvénye, az Ideggyogyó és az Oscar című filmekből. Utoljára egy 2003-ban megjelent disney-s alkotásban, A fekete paripa – Az első kalandban tűnt fel, ám nemcsak a filmes szerepek találták őt meg élete során, hanem több sorozatban is alakíthatott egy-egy epizód erejéig.

Köztük szerepet kapott a Kojak, a Charlie angyalai, a Mission: Impossible, a Starsky és Hutch, a Hawaii Five-O, a Rockford nyomoz és a MacGyver című tévés sorozatokban. Sőt, karrierje során egy rangos díjra is jelölték. Az If You Believe című filmje kapcsán a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában volt esélyes arra, hogy elnyerje az Amerikai Forgatókönyvírók Céhének elismerését.

