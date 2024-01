A száraz január akár a daganatos megbetegedésektől is megóvhat

A Dry January – azaz a száraz január – felhívásnak eleget téve, amely arra buzdítja az embereket, hogy egy hónapon keresztül ne nyúljanak az üveg után, vagy legalább csökkentsék az elfogyasztott italok mennyiségét, többet profitálhatunk, mint azt elsőre gondolnánk. Az alkoholfogyasztásról való lemondás ugyanis akár a rákos megbetegedésektől is megóvhatja az embert.

A különböző hónapokhoz egy ideje különleges hóbortok és kezdeményezések is társulnak. Elég csak a borotválkozás nélküli novemberre gondolni, amely a rákról való párbeszédre hívja fel a figyelmet, vagy az októberben mindent rózsaszínbe borító mellrákra figyelmeztető akciókra. Ezek a fontos kérdéseket felvető, illetve fontos problémákra rávilágító kezdeményezések ugyan minden évben változnak, január már 2013 óta „Dry January”, azaz száraz január, ami az alkoholfogyasztás mérséklésére vagy annak teljes elhagyására buzdít.

Sokan nem is sejtik, ennek a hónapnak azonban szintén komoly szerepe lehet a daganatos megbetegedések elleni küzdelemben, egy új tanulmány szerint ugyanis az alkoholfogyasztás visszaszorításával a rák kialakulásának kockázata is csökkenhet.

A The New England Journal of Medicine-ben december 28-án publikált jelentés szerint

az alkoholtartalmú italok elhagyása – vagy az elfogyasztott mennyiség visszaszorítása – csökkentheti a szájüregi és a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát.

Az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) tartozó Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) kutatói több tanulmányt is elemeztek, hogy meghatározzák az alkoholfogyasztás és a rák előfordulása közötti kapcsolatot. A kutatók ezek alapján megállapították, hogy

az ivás 5–9 évre történő abbahagyása vagy elenyésző mennyiségre történő visszaszorítása 34 százalékkal is csökkenti a szájüregi rák kockázatát, a 10–19 éves alkoholmentesség pedig 55 százalékkal.

Hasonlóan kecsegtető eredményt hozott a vizsgálat a nyelőcsőrák esetében is, 5–15 év alkohol nélkül 15 százalékkal, míg a 15 éves vagy annál hosszabb alkoholabsztinencia 65 százalékkal csökkentette a kockázatot.

A munkacsoportot meglepte, hogy az alkoholfogyasztás visszaszorításával vagy abbahagyásával összefüggő rákkockázat csökkentéséről korlátozott számú tanulmány áll rendelkezésre, míg a dohányzás vonatkozásában temérdek hasonló. Most viszont bizonyítékunk van arra, hogy az alkoholos italok fogyasztásának csökkentése vagy abbahagyása csökkentheti a fogyasztás által okozott kockázatot azok számára, akik jelenleg alkoholt fogyasztanak, ezért támogatandó kezdeményezés a száraz január

– mondta Beatrice Lauby-Secretan, az IARC Handbooks of Cancer Prevention franciaországi vezetője.

De mi történik a testben az alkohol hatására, ami rákos megbetegedést okozhat?

A DNS és a máj károsodása is a daganatos megbetegedések melegágya

Amikor valaki alkoholt iszik, a szervezet acetaldehiddé metabolizálja, amely amellett, hogy minden sejtre károsító hatással bír, ráadásul egy közismert rákkeltő anyag is egyben. Emellett nem elhanyagolható az ital genotoxicitása sem, azaz az, hogy az alkohol képes károsítani a sejtekben található DNS-t is.

Az alkoholfogyasztás szintén daganatos megbetegedéshez vezethet amiatt, mert az immunrendszerre is hatással van, könnyedén gyulladásokat okoz – legyen szó akár a hasnyálmirigyről vagy a gyomorról –, ami elősegíti a daganatok kialakulását és azok növekedését is.

A szakember a New York Postnak kiemelte, az alkoholfogyasztás okozta károsodások, így például a máj egészségének romlása lehet felelős az ital okozta daganatos megbetegedések jelentős részéért, nem csak kizárólag a szájüregben és nyelőcsőben megjelenő daganatokért.

Az alkoholfogyasztás az összes rákdiagnózis körülbelül 6 százalékáért felel. Az összefüggések és a mechanizmusok még nem teljesen ismertek, de magukban foglalják a DNS, a sejtek és a máj felhalmozódott károsodásait is

– tette hozzá Lauby-Secretan.

(Borítókép: Megéri nemet mondani az italra. Fotó: Cagkan Sayin / Getty Images / iStockphoto)