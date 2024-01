Taylor Swift úgy repked új szerelméhez magángépével, mintha nem lenne holnap

Hiába rajonganak érte több millióan, a környezetvédők vélhetően továbbra sem lesznek oda Taylor Swiftért, aki a hírességek között a károsanyag-kibocsátás terén 2022 után 2023-ban is az élen járt. Tavaly ráadásul új szerelme, Travis Kelce is hozzájárult az énekesnő légszennyezéséhez, Swift ugyanis 12-szer repült el magéngépével párja meccsére, amely utak miatt összesen 138 tonna szén-dioxid jutott a levegőbe.

A Taylor Swift-mánia továbbra sem lankad, vannak, akik a világ legnépszerűbb énekesnőjévé előlépő előadóért tényleg hisztérikusan rajonganak, koncertjeinek jegyeiért pedig minden egyes alkalommal őrült verseny van. Swift szárnyalása azonban korántsem mondható minden esetben pozitívnak – nemcsak előadói nagysága miatt zsebelt be elsőséget, de magánrepülőgépes útjai miatt egy sokkal kevésbé hízelgő cím is az övé lett: károsanyag-kibocsátás terén a hírességek között 2022 után 2023-ban is az élen járt.

Mindez meglehetősen rossz fényt vet az énekesnőre, aki tavaly új párkapcsolatának köszönhetően még tovább tudta tetézni a problémát, amerikaifutballista párja, Travis Kelce mérkőzéseire ugyanis a turnézás mellett is ellátogatott, ami állandó oda-vissza repülést jelentett számára. Esetében persze anyagilag mindez korántsem akkora teher, a Földünk számára azonban annál inkább az, ugyanis a Kansas City Chiefs játékosának meccseire való utazgatással,

három hónap alatt 138 tonna szén-dioxidot bocsátott ki a magángépe.

Mindezt ráadásul 12 út alatt sikerült összehoznia a tavalyi év végén, ami ugyan a kapcsolatuknak láthatóan jót tett, a környezetnek biztosan nem. Az énekesnő repülőútjait összegezve kiderült, hogy a szerelme miatt megtett utak eddig

körülbelül 12 622 gallon, azaz 47 774 liter üzemanyagot emésztettek fel, ami hozzávetőlegesen 70,7 ezer dollárjába (24,4 millió forintba) került

– írja a Unilad cikke.

A 12 út közül egy különösen megterhelte Swift pénztárcáját, na meg persze a környezetünket: a Sao Paulóból Brazíliavárosba, majd onnan Kansas City-be utazó előadó magángépe 4151 gallon (15,7 ezer liter) üzemanyagot égetett el az út során, ami nagyjából 23,2 ezer dollárt (8 millió forintot) kóstál.

Tizenhét ház éves energiafelhasználásának felel meg

A hatalmas számokat természetesen nehéz elsőre hova tenni, hiszen a legtöbbünk, ha üzemanyagról van szó, csak néhány tízliteres tankokkal találkozik a személygépjárművek révén, így elképzelni is nehéz, hogy egy kisgépbe akár több mint tízezer litert is bele lehet tölteni – ehhez mérten pedig a szennyezés mértékét is meglehetősen nehéz felfogni. Pedig korántsem elhanyagolható ez, a Greenhouse Gas Equivalencies Calculator szerint a Taylor Swift repkedésével 47 ezer liternél is több elégetett üzemanyag

megfelel 17 ház éves energiafelhasználásának mértékével, vagy 26,9 otthon éves villamosenergia-felhasználásának.

A károsanyag-kibocsátást természetesen maga az énekesnő is szeretné ellensúlyozni, így komoly összeget fordít a szén-dioxid-kibocsátás kompenzációjára.

Mielőtt a turné 2023 márciusában elkezdődött, Taylor több mint kétszer annyi szén-dioxid-kibocsátási egységet vásárolt, mint amennyi az egész turné kompenzálásához szükséges lett volna. Ezek a kreditek így bőven kiváltják a Kelce miatt megtett extra utakat is

– magyarázta az énekesnő képviselője a lapnak.

Mindez persze magában mit sem ér. A szén-dioxid-kreditek koncepcióját erősen bírálják a klímatudósok és a környezetvédők, akik szerint ez a gyakorlat valójában nem csökkenti a Föld légkörébe kerülő kibocsátások mennyiségét. A repülőgépek óránként körülbelül 100-szor több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint más közlekedési eszközök, például a buszok vagy a vonatok, de persze nehéz lenne elképzelni egy Swift-féle hírességet, ahogyan egy közösségi közlekedési eszközön zötykölődik.

A légi közlekedés a globális kibocsátás 2,5 százalékáért felelős, a magánrepülőgép pedig a leginkább szennyező közlekedési mód, amelyet egy személy használhat. Hogy miért? Egy Londonból Dubajba tartó út során egy magánrepülőgép 11-szer szennyezőbb, mint egy hagyományos kereskedelmi repülőgép, 35-ször szennyezőbb, mint ekkora távon egy vonat, és 52-szer nagyobb szénlábnyomot hagy, mint egy buszos út.

A Taylor Swift okozta károk helyreállítására 2282 fát kellene ültetni, és közel 10 évig virágoztatni azokat, hogy egyensúlyozva legyen a szóban forgó 12 repülőút szennyezésének mértéke.

(Borítókép: Taylor Swift a Golden Globe-gálán 2024. január 7-én. Fotó: Rich Polk / Golden Globes 2024 via Getty Images)