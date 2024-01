Kiderült, mikor jegyezheti el egymást Taylor Swift és párja

Hamarosan szintet léphet Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolata, az énekesnő és a sportoló akár idén nyáron eljegyezheti egymást – írja a Page Six. A lap informátora szerint a pár már tavaly karácsonykor szerette volna meglépni ezt, azonban féltek attól, hogy elhamarkodott, őrült döntésnek tartják majd az elhatározásuk.

Az énekesnő népszerűsége miatt nem telik el úgy nap, hogy ne jelenne meg legalább egy cikk Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolatának legfrissebb fordulatairól – vagy minimum arról, éppen hol sikerült kettejüket lencsevégre kapni. Néha mégis van olyan eset, amelyről tényleg érdemes tudni.

Erről a mostaniról legalábbis azoknak mindenképpen érdemes értesülni, akik szerették volna – meglehetősen friss párkapcsolata ellenére is – megnyerni az előadó kegyeit, így lecsapni őt amerikaifoci-játékos szerelme kezéről. Ugyanis

Taylor Swifték kapcsolata hamarosan szintet léphet, a páros már az eljegyzést tervezi.

Ráadásul nem egy hirtelen fellángolásról van szó, ugyanis a Page Sixnek nyilatkozó bennfentes állítása szerint szívük szerint már most karácsonykor meglépték volna ezt. Azonban nem akarták, hogy a közvélemény elhamarkodott, őrült döntésnek minősítse a korai eljegyzést. Emiatt az idei Valentin-napot is hamar kizárták, azonban a lap informátora szerint kettejük évfordulóján minden bizonnyal felteszik egymásnak a nagy kérdést.

Taylor és Travis megbeszélték már ezt, és van egy tervük. Eszerint júliusban az egyéves évfordulójukon eljegyzik egymást

– állítja a párhoz közelálló személy.

A pletykát ugyan érdemes fenntartásokkal kezelni, a hír összecseng azzal, hogy Travis Kelce karácsony előtt már az énekesnő édesapjával is beszélt, és megkérte tőle az énekesnő kezét.

A 34 éves Swift és Kelce első nyilvános megjelenése szeptemberben volt, amikor az énekesnő ellátogatott megnézni a Kansas City Chiefs egyik meccsét az Arrowhead Stadionba, kapcsolatukról azonban egy későbbi interjúban Taylor Swift elmondta, hogy már jóval régebb óta tart – az eljegyzési pletykák alapján tavaly július óta.

(Borítókép: Travis Kelce és Taylor Swift 2023. október 14-én. Fotó: Johnny Nunez / WireImage / Getty Images)