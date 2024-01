Mint megírtuk, a Rádió 1-en futó, Balázsék című műsorban még decemberben jelentették be a műsorvezetők, hogy Vadon János januártól távozik, így a Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc páros nélküle marad.

Búcsúzásképp élőben tartottak disznóvágást Vadon Jánossal, illetve már elkezdték keresni az utódot is. Ahogy kiderült, sok embert behívnak és meghallgatnak, de nincs kőbe vésve, hogy azonnal be kell állnia valakinek. Ha találnak olyat, aki beleillik a csapatba, akkor ismét hárman lesznek, de nem feltétlenül Vadon pótlása a cél, hanem hogy találjanak valakit, akivel jól érzik magukat. Azt is hozzátették, lehet, hogy az új kollégájuk hölgy lesz.

Azóta folynak találgatások azzal kapcsolatban, ki érkezhet majd Vadon Jani helyére, azonban az év első adásaiban még üresen maradt a harmadik szék. Január 12. volt az első nap, amikor Sebestyén Balázs és Rákóczi Ferenc nem kettesben vezették a műsort, hanem egy harmadik személlyel, Kovácsovics Fruzsinával. Ezt a szokást erre a hétre is megtartották, és egészen csütörtökig várható egy-egy vendég felbukkanása mellettük.

Hétfőn a humorista Musimbe Dávid Dennis csatlakozott hozzájuk, majd kedden Svraka-Gévai Julival vezették a műsort, aki korábban a Kölyökidő című ifjúsági sorozat egyik főszereplője volt. Jelenleg a Rádió 1 és a Balázsék című műsor szerkesztője, amelyben már feltűnt néhányszor. Ahogy az az adás során elhangzott, szerdán Puskás Peti köszönti a hallgatókat Sebestyén Balázzsal és Rákóczi Ferenccel együtt, ám az továbbra is kérdéses, ki lesz a műsor állandó harmadik szereplője.