Kiderült, kik váltják Majkáékat a TV2 műsorában

Két műsorvezető-párossal indul a Zsákbamacska új évada – hogy Majoros Péter és Pápai Joci távozása után kik lesznek a produkció házigazdái, azt a TV2-csoport vezérigazgatója, Pavel Stanchev jelentette be a Kísértés című reality forgatási helyszínén Thaiföldön, ahova néhány napra az Index is ellátogatott.

December végén érkezett a hír, hogy elhagyja a TV2 csapatát Majoros Péter Majka, és 16 év után visszatér az RTL-hez. A rappert utoljára a Sztárban Sztár leszek! című műsor zsűritagjaként láthatták a nézők, illetve emellett a Zsákbamacska egyik házigazdája volt, ami – miután Majorossal együtt Pápai Joci is a konkurenciához igazolt – hirtelen műsorvezetők nélkül maradt.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a csatorna félretenné a formátumot, 2023-ban ugyanis – ahogy azt az Indexnek adott évértékelő interjúban a TV2-csoport programigazgatója is kiemelte – a Zsákbamacska nagyon jól teljesített. Hogy Majkáék távozása után mi lesz a sorsa a műsornak, arra Fischer Gábor akkor annyit mondott: „A Zsákbamacska 2024-ben új műsorvezetőkkel tér vissza, akiket január elején a nézők is megismerhetnek. Bemutatásukkal fiatalabb és új közönséget is szeretnénk a TV2 képernyője elé ültetni.”

Két műsorvezető-párossal indul az új évad

Mostanra sikerült is megtalálni Majoros Péter és Pápai Joci utódait – a Zsákbamacska új arcait Pavel Stanchev, a TV2-csoport vezérigazgatója leplezte le a Temptation Island, azaz a Kísértés című reality forgatási helyszínén Thaiföldön, ahova néhány napra az Index is ellátogatott.

Ugyan most Thaiföldön vagyunk, a Temptation Island, azaz a Kísértés forgatásán, ami egy nagyon izgalmas műsor, és hamarosan a TV2 képernyőjén is látható lesz, de szerettem volna egy olyan exkluzív hírrel szolgálni, amit mindenki vár – hogy kik lesznek a Zsákbamacska új évadának házigazdái. Úgy döntöttünk, hogy két műsorvezető-párossal megyünk tovább. Az egyik párost Szente Vajk és T. Danny, a másikat pedig Marics Péter és Pető Brúnó alkotják majd. Nagyon örülünk ennek a választásnak, mert ezekkel az új műsorvezetőkkel még több fiatalt érhetünk el a közönségből, és a Zsákbamacska még annál is sikeresebb lesz, mint az első évadban volt

– fogalmazott Pavel Stanchev.

Arcokat épít a csatorna

Ahogy azt a korábbi interjúkban a csatorna programigazgatója többször is kihangsúlyozta, a TV2-nél kifejezetten törekszenek rá, hogy a fiatalabb korosztályból válogatva a műsoraikban új képernyősöket építsenek fel. Egyrészt fontos az utánpótlás, másrészt ha tömegekre akarnak lőni, nyitni kell az ollót és a Z generációt is le kell ültetni a képernyők elé. Ennek egyik eszköze lehet, ha olyan arcok szerepelnek a műsorokban, akik valamiért érdekesek a fiatalok számára.

A csatorna egyik legsikeresebb igazolása az utóbbi időben kétségtelenül Marics Péter volt. A Valmar duó énekesének tévés karrierje 2022-ben indult, amikor a Sztárban Sztár versenyzőjeként debütált, majd a következő évben már a produkció zsűritagja lett. Zenésztársával, Valkusz Milánnal az Ázsia Expresszben is versenybe szállt, tavaly ősszel pedig a Dancing with the Stars parkettjére lépett, és Stana Alexandra oldalán egészen a döntőig menetelt. Úgy tűnik, a TV2 továbbra is lát fantáziát a fiatal énekesben, aki ezúttal műsorvezetőként is kipróbálhatja magát. „Zsákbamacskás társa”, Pető Brúnó a Bruno x Spacc duó tagja, amely nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. A zenészt az Ázsia Expressz negyedik évadában ismerhette meg a TV2 közönsége, amelyben az Exatlon Hungary korábbi versenyzőjével, Kempf Zozóval harmadik helyezést értek el.

4 Galéria: A Zsákbamacska új házigazdái Fotó: TV2

A Zsákbamacska másik házigazda-párosa sem ismeretlen a nézőknek. A Jászai Mari-díjas színész-rendező Szente Vajk korábban már más csatornán is vezetett műsort, a TV2-n pedig ő a Dancing with the Stars című táncos produkció egyik zsűritagja. T. Danny, azaz Telegdy Dániel tévés közegben pont ebben a műsorban debütált – a fiatal énekes, rapper, dalszerző Lissák Laura oldalán a show negyedik évadában harmadik helyezést ért el.

(Borítókép: Marics Peti. Pető Brúnó. Szente Vajk. T. Danny. / Index)