Miért rajonganak egyes nők a börtönben ülő gyilkosokért?

Annak ellenére, hogy sokszor kegyetlen és gyomorforgató bűntettek miatt kerültek rács mögé, mégis nők tucatjai vesznek meg a világ legveszélyesebb sorozatgyilkosaiért és erőszaktevőiért. A nők börtönben lévő férfiakra irányuló rajongásának több oka is lehet, a történelem pedig megmutatta, hogy még Ted Bundy vagy Charles Manson is képes a hűvösön ülve párt találni. De miért vannak oda a nők az elítéltekért?

A világ legkegyetlenebb gyilkosairól, sorozatgyilkosairól és legelvetemültebb erőszaktevőiről szóló dokumentumfilmek szinte mindegyikében visszatérő téma, hogy az ép ésszel fel nem fogható bűntettek után börtönbe kerülő elítéltre rátalál a szerelem, kegyeiért a hűvös falakon kívül ráadásul komoly verseny zajlik.

Mindez meglehetősen furcsa, hiszen senki sem gondolná, hogy bárki olyan párkapcsolatra vagy akár házasságra vágyik, amikor a másik féllel csak korlátozott körülmények között találkozhat. Pláne, ha egy olyan személyről van szó, aki rendkívül erőszakos bűncselekményt követett el, amelyet a társadalom többsége mélységesen elítél.

Mindez kézenfekvőbbnek tűnik, ha az elítélt és párja már a börtönbüntetés megkezdése előtt együtt voltak, azonban sok esetben a kapcsolat pontosan az ítélet meghozatalát, már a börtönbe kerülést követően veszi kezdetét. Korábban az elítélteket kizárólag levelezés útján tudták megkeresni a szerelmes rajongók, akik sokszor hiányos öltözetben készített fotóval vagy éppen az üzenethez mellékelt fehérneműjükkel igyekeztek megnyerni a választottjuk szívét. Mára a postai út helyett a legtöbben már az interneten keresztül tudnak kommunikálni a rácsok mögül, ami csak tovább segítette a különös trend térnyerését.

A személyiségben keresendő a válasz?

De mégis miért rajonganak a nők az elítéltekért? Jelenleg az a legelterjedtebb sztereotípia, hogy ezek a nők vagy azt hiszik, hogy meg tudják változtatni a partnereiket, vagy szexuálisan izgatja őket a lehetséges veszély.

2013-ban Marcela Slavikova, a John Jay College of Criminal Justice munkatársa, és Nancy Ryba Panza, a Kaliforniai Állami Egyetem kutatója azt akarták kideríteni, hogy van-e igazság ezekben a feltételezésekben. Emiatt interjúkat készítettek főként egyesült államokbeli nőkkel, akik azután kerültek kapcsolatba férfiakkal, hogy azok már börtönben voltak – írja a Medium.

Az így készült adatsor lehetővé tette Slavikova és Panza számára, hogy azonosítsák ezen nők leggyakoribb személyiség-altípusát, a manipulátor/pragmatikus személyiséget. Ebbe az altípusba azok a személyek tartoznak, akik sok energiát fordítanak arra, hogy fenntartsák a hatalom és a kontroll érzetét azok felett, akikkel kapcsolatban állnak. Az eredményekből a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az ilyen jellegű kapcsolat létrehozásának ez az egyik fő motivációja, amit a nő akkor érez, amikor a partnere meglehetősen korlátozott abban, hogy mit tehet és mit nem tehet a bebörtönzése miatt.

A bebörtönzött férfiakat kereső nők második leggyakoribb besorolása a neurotikus, szorongó/introspektív altípus volt, amelyre negatív énkép jellemző, azaz olyan illetők, akik hajlamosak magukat rossznak tekinteni. Emiatt is lehet, hogy egy nő azért akar kapcsolatba kerülni egy férfival, aki börtönben van, mert nem hiszi el legbelül, hogy megérdemelné valakinek a teljes figyelmét.

A leghírhedtebb gyilkosokra is a rácsok mögött talált rá a szerelem

Hasonló felállású szerelmi történetből nincs hiány a hírhedtebb gyilkosok és sorozatgyilkosok esetében sem, akiknek különös kegyetlenségük ellenére is sikerült megtalálniuk az igazit a rácsok mögött ülve.

A hírhedt sorozatgyilkos, Ted Bundy a feltételezések szerint több tucat nőt ölt meg Utahban, Idahóban, Washingtonban és Coloradóban az 1970-es években. A férfit végül csak 1978-ban fogták el, miután Floridában megölt két egyetemistát és egy 12 éves lányt.

Pere során Bundy kihasználta a floridai törvényt, amely szerint a bíróságon, bíró jelenlétében tett házassági nyilatkozat törvényes házasságnak minősül. A kijelentést akkor tette, amikor az ügyében kihallgatták az érte rajongó Carole Ann Boone-t, aki

elfogadta a házassági ajánlatot, majd később megszülte közös lányukat is. Boone végül 1987-ben vált el Bundytól, akit három évvel később kivégeztek.

Az 1980-as években egy sátánista sorozatgyilkos tartotta rettegésben Los Angelest és környékét, akit a média Night Stalkernek, magyarul Éjszakai Vadásznak nevezett el. A legtöbb sorozatgyilkossal ellentétben a Night Stalker nem válogatott, férfiakat, nőket és gyerekeket egyaránt megölt különféle eszközökkel, és szexuálisan is bántalmazta áldozatait. A gyilkost végül a 25 éves Ricardo „Richard” Ramirezként azonosították, akit elfogása után 43 vádpontban találtak bűnösnek, és végül halálra ítéltek.

A szörnytettek ellenére Ramireznek sikerült temérdek női rajongót szereznie. Az egyik ilyen rajongó Doreen Lioy volt az akkor 41 éves magazinszerkesztő, aki a sorozatgyilkosnak olyannyira megtetszett, hogy a pár 1996. október 3-án összeházasodott, majd közel 15 évig együtt is voltak. Ramirezt végül nem sikerült kivégezni, 2013. június 7-én 53 éves korában B-sejtes limfóma másodlagos szövődményei miatt halt meg.

A rajongást kiváltó sorozatgyilkosok sorából nem maradhat ki Charles Manson, a „Manson család” feje sem, aki az 1960-as évek végén alapította meg a szektáját Kaliforniában. Manson hitt a közelgő apokaliptikus fajháborúban, amelyet „Helter Skelternek” nevezett el. Manson szörnyű gyilkosságok sorozatát rendezte meg, hogy elősegítse a faji háború kitörését. 1969-ben a szektavezért és követőit elítélték Sharon Tate színésznő és mások meggyilkolása miatt. Mansont eredetileg halálra ítélték, ám később a büntetését életfogytiglani börtönre változtatták.

A szerelem azonban ezek ellenére is megtalálta, 2013 novemberében bejelentették, hogy Manson eljegyezte a 26 éves Afton Elaine Burtont. A pár állítólag ugyanabban a hónapban megszerezte a házassági engedélyt is. A happy end azonban elmaradt, a házassági ígéret ellenére az esküvői engedély 2015 februárjában ugyanis lejárt. Meg nem erősített hírek szerint Manson felbontotta az eljegyzést, miután rájött, hogy Burton a nyilvánosság elé akarja tárni a holttestét halála után. Burton optimista maradt a kapcsolatukat illetően, és továbbra is abban reménykedett, hogy megújítják az engedélyt. Esküvőre végül sosem került sor, a hírhedt kultuszvezér 2017-ben halt meg.

