Azonnali hatállyal kirúgták a betegszállítót, aki magára hagyta Curtis édesanyját

Korábban az Index is írt arról, hogy Curtis (Széki Attila) édesanyjához mentőt kellett hívni. Miután az asszonyt hazaszállították, a rapper állítása szerint a mentők csak letették őt a folyosóra, és nem kísérték be a lakásba.

Később Győrfi Pál is megszólalt az ügyben, amelyben vizsgálatot is indítottak. Erről itt számoltunk be.

Az ATV információi szerint

a betegszállítót végül kirúgták.

A portálnak Curtis testvére, Széki Tibor úgy nyilatkozott, hogy a betegszállító cég, a Filter Fitt Kft. tulajdonosa felhívta őt, és bocsánatot kért. Hozzátette, tudja, hogy megbocsáthatatlan, ami történt.

A tulaj elismerte, hogy beosztottja hibázott, akit emiatt azonnali hatállyal kirúgott. Végül felajánlotta, ha tud, akkor bármiben segít a családnak.

Újra kórházba került Curtis édesanyja

Vasárnap reggel eszméletlenül talált rá családja Curtis édesanyjára. Az idős nőt így ismét kórházba szállították – tudta meg a Blikk.

Sajnos édesanyánk vasárnap reggel ismét rosszul lett. Apám nővére kereste telefonon, és mivel nem vette fel, egyből hívott minket. Odasiettünk és eszméletlenül találtuk otthonában

– árulta el a portálnak Curtis testvére, Széki Tibor. Hozzátette, hívták a mentőket, akik most gyorsan és profin jártak el.

Most nagyon flottul, gördülékenyen ment minden, akárcsak a kórházzal. Nem értem, ez korábban miért nem tudott így működni, ahogy azt sem, hogy miért engedték édesanyámat haza ilyen állapotban, miért nem vizsgálták ki. Szerencsére most megfelelően ellátják a SOTE 2-es klinikán

– mondta Széki Tibor hozzátéve, hogy édesanyja már jól van, a történtek óta beszélt is vele.