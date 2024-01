Visszatérhet minden idők egyik legsikeresebb sorozata

A The Office első évadát még 2005 tavaszán kezdték el sugározni a tévéképernyőkön, és egészen 2013 májusáig futott. A nézők kilenc évadon át, közel kétszáz részen keresztül kísérhették végig az eredetileg Ricky Gervais és Stephen Merchant által megalkotott szériát, amely a brit A hivatal című sorozat alapján készült. Az amerikai változatot az NBC csatornán adták, amiben egy papírvállalati cég, a Dunder Mifflin Scranton mindennapjait mutatják be, ahol sportot űznek a kollégák megtréfálásából. Bár a produkció utolsó részét több mint tíz évvel ezelőtt vetítették le, máig sok mémmel lehet találkozni a közösségi oldalakon, amelyek a széria egy-egy jelenetén alapulnak. Főleg azok a képsorok népszerűek, amelyeken a Michael Scottot alakító Steve Carell vagy a Dwight Schrute-ként feltűnő Rainn Wilson szerepel. Tekintve, hogy milyen sikeres szériáról van szó, könnyen merülhet fel az a kérdés, hogy a készítők nem gondolkodnak-e a folytatásban.

Az elmúlt években több spin-off ötlete is felmerült már, elsőként 2008-ban, a produkciót a 2009-es Super Bowl felvezetőjeként akarták bejelenteni. Az alkotók azt eszelték ki, hogy a sorozat sztorija szerint a The Office irodájában elromlik egy másológép, amit Pawnee-ba küldenek javításra, ahol egy másik széria, a Városfejlesztési osztály (Parks and Recreation) forgatási helyszíne volt. Később azonban úgy döntöttek, inkább külön alkotásként valósítják meg, nem spin-offként. Emellett pedig problémát jelentett volna, hogy a The Office-ban Karen Filippellit alakító Rashida Jones-nak mindkét produkcióban más karaktert kellett volna megformálnia. Hasonlóképp járt egy 2012-es spin-off is, a The Farm, amit szintén külön alkotásként képzeltek el, de végül csak egy rész lett belőle a The Office kilencedik évadában.

2019-ben, az NBCUniversal Peacock streamingszolgáltató elindulásakor Bonnie Hammer, az NBCU egyik részlegének elnöke arról beszélt, abban reménykednek, hogy újraindíthatják a sorozatot. 2020 márciusában viszont Greg Daniels korábbi showrunner már kétségeit fejezte ki ezzel kapcsolatban. 2020-ban egyébként egy Stanley Hudson karakterére – akit Leslie David Baker alakít – fókuszáló produkció volt tervben, ami előbb a koronavírus-járvány miatt került parkolópályára, majd el is vetették az ötletet. 2023-ban szintén elterjedt a hír, hogy újabb évad készül a sorozathoz, amit akkor Greg Daniels cáfolt meg, kiegészítve azzal, hogy inkább kibővítenék a The Office-univerzumot egy spin-offot készítve, ami ugyanabban a világban játszódik, de más témára koncentrál. A The Office egyik volt szereplőjének, a Jan Levinsont játszó Melora Hardinnak elmondása szerint pedig a közeljövőben már akár debütálhat is egy produkció.

Jön a film?

Ahogy Melora Hardin egy nemrég vele készített interjúban kiemelte, készülőben van egy folytatás, amit a The Office alapján készítenek, és már számos ötletet megvitatott a cselekmény kapcsán Greg Danielsszel, az alkotás atyjával. Ahogy a Sunnal megosztotta, minden Danielsen múlik, mivel ő a mester, de ő biztosan bevállalná a folytatást, ahogy szerinte mások is. Úgy véli, Steve Carell szintén örömmel igent mondana egy ilyen felkérésre. Hozzátéve, az új produkciónak nagyon különlegesnek kell lennie, különben mi értelme lenne az elkészülésének.

Csináltunk már egy elképesztő sorozatot, amelyet az emberek néznek és újranéznek generációk óta. Még mindig él a köztudatban és elég ikonikus

– jegyezte meg, kiemelve, valószínűleg Greg Daniels úgy gondolja, a folytatásnak olyannak kell lennie, ami teljesen lázba hozza őt.

Az interjú során szót ejtettek a The Office eredeti, brit verziójáról, amelynek készítője, Ricky Gervais a sorozat egyik főszereplőjét, David Brentet visszahozva készített egy filmet. Hardin szerint ugyanezt kellene tenni Michael Scott karakterével, akit Steve Carell személyesített meg. Mint mondta, egy ilyen produkció leforgatása kevesebb időt is venne igénybe, mint egy széria. Sőt, a színésznő javaslatokat tett Greg Danielsnek arra vonatkozólag, hogy a sorozatbeli karaktere, Jan – aki a Dunder Mifflin Scranton papírgyártó cég vezetője – és Michael Scott (Steve Carell) párosából többet is ki lehetne hozni. Hogy a forgatókönyvíró végül miképp határoz a The Office-univerzum kibővítésével kapcsolatban, az még a jövő zenéje.

(Borítókép: Jelenet a The Office hatodik évadából / Fotó: Getty Images)