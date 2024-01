Erről a hídról zuhan a mélybe, aki rosszul válaszol Gundel Takács Gábornak

Október végén, a Big Picture konferencián jelentette be az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, hogy 2024-ben egy új game show-t is műsorra tűz a csatorna. Kolosi Péter azt is elárulta, hogy Az ugrás című műsort Gundel Takács Gábor vezeti majd. Az RTL friss közleménye szerint már nem kell sokat várni, hogy képernyőre kerüljön a formátum, amit a hollandiai Hilversumban forgattak, gyártója a Scripted Productions és a Talpa Studios, producere Hámori Barbara, kreatívproducere pedig Bányai Gábor, aki tavaly még a TV2 műsorain dolgozott.

Az ugrás című műsor résztvevőinek – akárcsak a Squid Game című sorozat üveghidas jelenetében – az lesz a feladatuk, hogy egy monumentális stúdióba épített, 5 méter magas hídon átérjenek egyik oldalról a másikra. A cél – 10 szint megugrása – azonban csak akkor valósulhat meg, ha helyesen választják ki a hídon megjelenő állítások közül azt az egyet, amelyik igaz, és annak az állításnak a mezejére ugranak.

Ha hamis mezőre ugranak, a játékosok a titokzatos mélybe zuhannak.

Az ugrás a tájékozottság és a bátorság játéka, ahol – minden kétséget kizáróan – az RTL új szintre emeli a kvízműsorokat. Az előzetesben pedig már a díszletet, illetve az 5 méteres hidat is leleplezte a csatorna. Íme:

(Borítókép: RTL)