Végleg bezárja kapuit a népszerű játékbolt, amely a Toy Storyt ihlette

A Jeffrey's Toys pénteken jelentette be, hogy február végén bezárja kapuit. A 86 éves üzlet vezetői San Francisco ezen városrészének lezüllése és a bűnözés miatt döntöttek így – adta hírül a Deadline szombaton.

Az üzlet már évek óta küszködött a belvárosi környezet veszélyei miatt. Az infláció, a fogyasztói kiadások csökkenése és a kiskereskedelem világszerte tapasztalható hanyatlása is közrejátszott

– nyilatkozta Ken Sterling ügyvéd.

Az alapítók, Morton és Birdie Luhn az üzlet honlapja szerint a második világháború után kezdtek el itt kizárólag játékokat árulni. Az boltot végül az unokájuk, Mark Luhn vette át, akinek fia és jelenlegi társtulajdonosa, Matthew Luhn a Pixarnak dolgozott a kilencvenes évek közepén mint mesekészítő és -író. Matthew Luhn 2023 decemberében azt mondta:

A Toy Story készítésekor apám hozzánk látogatott a Pixarnak ötleteket gyűjteni. Amikor a filmhez ihletet akart meríteni, mindig a Jeffrey's Toyshoz mentünk. Apám ilyenkor bezárta a boltot, és azt mondta: »Csak játsszatok, érezzétek jól magatokat, és szóljatok, ha szükségetek van valamire.«

Sterling San Francisco városának és a Belvárosi Egyesületnek a vezetőségét hibáztatta azért, hogy ekkora méreteket öltött a bűnözés az „egykor vibráló és szórakoztató belvárosban”. San Franciscóban az elmúlt években számos kiskereskedelmi üzlet zárt be, többek között a Whole Foods, az Old Navy, a Saks Off 5th, az Office Depot, az Athleta, az Abercrombie & Fitch, a Disney, a Marshall's, a H&M és a Gap.