Falusi Mariann először beszélt Lang Györgyi halálának körülményeiről

Mindig tartással és elképesztő lelkierővel viselte betegségét a tavaly májusban meghalt Lang Györgyi, a Pa-dö-dő együttes tagja. Hiánya a mai napig megviseli előadótársát, Falusi Mariannt – aki most először beszélt a jóbarát heroikus küzdelméről és halálának körülményeiről.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Lang Györgyi 66 éves korában, hosszú betegeskedés után otthonában, barátai és családja körében halt meg 2023. május 20-án.

A betegségével már hosszú évek óta küzdő Lang Györgyi a nehézségei ellenére mindig is egy mosolygós, igaz jelenség volt a színpadon és azon kívül is. Előadótársa, Falusi Mariann is így emlékezik a tavaly elhunyt barátra.

Lang Györgyi és Falusi Mariann 1988-ban alapította meg a Pa-dö-dő együttest, amellyel először az Interpop Fesztiválon léptek fel – ez meghozta az áttörést számukra a zenei világban. Két évvel később hatalmas sikert aratott a Kiabálj! című albumuk, egyik legnagyobb slágerük a Bye-Bye, Szása című dal volt.

Volt közös műsoruk a TV2-n A lányok nem angyalok címmel, az elmúlt években pedig a Klubrádióban vezették az Ötös című műsort.

Lang Györgyinél 28 éves korában diagnosztizáltak sclerosis multiplexet, évek óta kerekesszékkel közlekedett. 2021 decemberében sztrókot kapott, aminek következtében beszédközpontja sérült, jobb karja pedig lebénult.

Halálának körülményeiről ugyan eddig nem sokat árultak el, most Falusi Mariann mondta el, hogyan teltek Lang Györgyi utolsó órái, ugyanis ő maga is végig mellette volt a halálos ágyánál.

Büszke vagyok rá, hogy végig otthon volt. Természetesen zajlott az egész, görcsök nélkül, úgy, ahogy éltünk. Két barátunk éppen a ház előtt kertészkedett, mi, többiek pedig a lakásban nyüzsögtünk… Eddig nem beszéltem erről a sajtóban, mert magánügy. Györgyi biztos most is röhög rajtam a túlvilágon, hogy egyáltalán minek…

– idézi a Blikk a Nők Lapjának nyilatkozó énekest.

A betegségét mindig türelemmel viselő Lang Györgyi tartása ellenére komoly fájdalommal és nehézségekkel küzdött, azonban még a legnagyobb nehézségek közepette is csak azzal foglalkozott, hogy másnak ne okozzon fájdalmat.

Nehogy azt gondold, hogy Györgyi rászorult a segítségre! Persze fizikailag igen, mert miután kerekesszékbe került, be kellett neki vásárolni, de lelkileg az utolsó pillanatig ő támasztott minket. Az egész csapatot. Nem volt hajlandó a betegségével foglalkozni, folyton azon törte a fejét, mit lehetne még csinálni

– tette hozzá Falusi Mariann, akinek nagyon hiányzik a legjobb barátja, akivel mindig mindenről el tudott beszélgetni.

„Azóta sem tudok olyan mélyen, őszintén beszélgetni senkivel. Györgyivel úgy lehetett dumálni meg röhögni, olyan lazán, szívből, hogy attól minden más megvilágításba került. Nagyon tiszteltem, amiért ilyen hihetetlen lelkierővel élte az életét. Fiatal kora óta tudta, hogy sclerosis multiplexe van, és az egész Pa-Dö-Dő-korszakot így nyomta végig! Ha néha magam alá csúsztam – mert kivel nem esik meg –, csak arra gondoltam, mi az én nyomorom ahhoz képest, amin ő megy keresztül, és egyből összeszedtem magam” – tette hozzá.