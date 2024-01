Vizuálisan is komoly behatás éri a nézőket az RTL új műsorában

Több mint 200 játékos áll Gundel Takács Gábor elé az RTL február 12-én érkező kvízműsorában, hogy bizonyítsa tájékozottságát, és hazavigye az ezért járó 5 millió forintos nyereményt. Az ugrás című vetélkedőt a holland RTL után elsőként Magyarországon láthatják a nézők – a forgatásokra, amelyek a hollandiai Hilversumban zajlottak, az Index is ellátogatott, a műsor producere, Hámori Barbara pedig megkeresésünkre további részleteket is megosztott a produkcióval kapcsolatban.

Tavaly ősszel érkezett a hír, hogy Gundel Takács Gábor vezetésével vadonatúj kvízműsort készít az RTL. Már az sem titok, hogy Az ugrás címmel képernyőre kerülő holland formátum epizódjait február 12-től követhetik nyomon a nézők. A műsor látványvilágát is leleplezte már a csatorna, aminek fókuszában egy monumentális, 40 méter hosszú és 5 méter magas híd áll. A játékosok feladata, hogy átjussanak a híd egyik oldaláról a másikra, amihez tíz körben, különféle állítások közül kell kiválasztaniuk az egyetlen igazat, és annak a mezejére ugrani. Aki rosszul választ, és hamis mezőre ugrik, az alatt megnyílik a híd, és a titokzatos mélybe zuhan. Akinek viszont sikerül átjutnia a túloldalra, annak 5 millió forint lesz a jutalma.

Az ugrás adásait a hollandiai Hilversumban vették fel, ahova a forgatások alatt az Index is ellátogatott. A műsor gyártója a holland formátumtulajdonos Talpa Studios, valamint a magyar Scripted Productions, melynek tulajdonosa, Hámori Barbara a hazai verzió producere. Ugyan a Scripted Productions fő profilja alapvetően a heti és napi sorozatok gyártása, nem csak fikciós produkciókat készít a társaság – Az ugrás mellett ők jegyezték korábban a Viasaton sugárzott Feleségek luxuskivitelben és az RTL-en debütált Kanapéhuszárok című műsorokat.

A híd komoly adrenalinfaktort jelent

Bár az elmúlt években a kereskedelmi csatornák láthatóan parkolópályára tették a tudás-, illetve tájékozottságalapú kvízműsorokat, Hámori Barbara szerint a nézők számára pont emiatt hozhat újszerűséget Az ugrás, a műsor sikerét pedig Gundel Takács Gábor személye is megelőlegezi.

„A televíziós műfajoknak van egy természete: időről időre felkapják őket újra a nézők. A vetélkedőknek már láttunk több népszerű felfutását is, így annak idején a Legyen Ön is milliomos ültette a nézőket a képernyők elé, ma azt látjuk a nemzetközi trendek során, hogy a tudásalapú kvízeket felváltották az ismeretalapú szórakoztató, fizikai játékelemeket is tartalmazó game show-k. Alapvetően a nézők döntik el, hogy alakulnak ezek a trendek, de ami újdonságnak számít, azt mindig szívesen fogadják, ahogy persze olyan időszakok is vannak, amikor ráunnak bizonyos műsorokra” – magyarázta az Index kérdésére Hámori Barbara, rámutatva:

Az ugrás esetében vizuálisan is nagyon komoly behatás éri a nézőket.

„Nyilván nem utolsó szempont annak az izgalma, hogy valaki egy öt méter magas hídon próbálkozik – azért ebben van egy komoly adrenalinfaktor, ami nemcsak a játékosokra van hatással, hanem akár a műsorvezetőre is. Gundel Takács Gábornak ráadásul van egy sajátos műsorvezetői stílusa, ami egyfelől egy egységet garantál, másfelől pedig egy olyan típusú szórakoztatást, amelynek során úgy froclizza a játékosokat, hogy annak semmilyen bántó éle nincs. Ebben szerintem ő nagyon profi.”

Hollandiában sikerműsor

Az RTL részéről abból a szempontból mindenképp bátor döntés volt bevállalni a műsort, hogy a hollandoknál nem sokkal azelőtt debütált a formátum, hogy a magyar csapat nekiállt volna a forgatásoknak – az RTL Magyarország volt az első külföldi stáb, amely a hilversumi stúdióban forgatott, a holland RTL után így elsőként Magyarországon lesz látható Az ugrás. Az viszont bizakodásra adhat okot, hogy – bár a hollandoknál hétvégén, főműsoridőben sugározták a műsort – kint óriási érdeklődés övezte az adásokat.

Magyarországon máshogy alakultak a televíziós műsorrendek, nálunk nagyobb igény van a hétfőtől péntekig való sugárzásra, hétvégére inkább a nagy show-műsorokat tartogatják. Hollandiában Az ugrás szombaton főműsoridőben ment október–november–decemberben, és úgy tudom, hogy az első három adás toronymagas nézettséget hozott, a negyedik adástól pedig egy szinten mozgott a konkurenciával, ahol akkor bejött egy nagyon erős reality. Egy műsor nézettségét sok minden befolyásolhatja, azt is nézni kell, mit ad a konkurens csatorna

– mondta Hámori.

Több mint kétszázan álltak a hídon

Ahogy azt a stúdiólátogatás alkalmával a saját szemünkkel is láthattuk, a játék felvétele monumentális díszletben zajlott, épp ezért szóba sem jött, hogy Magyarországon gyártsák a műsort, egy ekkora hídszerkezet felépítéséhez ugyanis a producer szerint egy egész filmstúdiót ki kellett volna bérelniük. Hámori Barbara az Index kérdésére elmondta: viszonylag szűk, 15 fős stábbal utaztak ki a helyszínre, ahol a forgatásokhoz szükséges technikát a hollandok, ami viszont a tartalomhoz kapcsolódik – beleértve a sminket és a ruházatot – magyar részről biztosították. A magyar stáb jelenléte azért is volt fontos, hogy a játékosok tudjanak kommunikálni azokkal, akikkel találkoznak. A jelentkezők közül nagyjából 250 ember állhatott fel végül a hídra, akiket igyekeztek úgy kiválasztani, hogy kellő intelligenciával és tudásszinttel rendelkezzenek a játékhoz, emellett pedig szórakoztatóak is legyenek.

Az egészben talán az volt a legnagyobb kihívás, hogy logisztikailag levezényeljük a forgatásokat. Nekem legalábbis újszerű feladat volt közel 300 embert mozgatni két hét alatt. Maga a műsor egyébként alapvetően nem bonyolult, talán pont ez az egyik legfontosabb benne, hogy a néző számára is könnyen érthető és átlátható lesz

– mondta Hámori, aki kérdésünkre azt is elárulta, hogy bizony vannak Az ugrásnak szép nyertesei – több olyan emberi történetet is megismerhetnek majd a nézők, amelyek megmutatják, mekkora segítség lehet egy ilyen műsor.

Az ugrás tehát február 12-én este, 19:50-kor startol, és onnantól kezdve hétköznap esténként lehet majd látni az RTL-en.

(Borítókép: RTL)