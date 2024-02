Bob Odenkirk, a Breaking Bad és a Better Call Saul színésze egy amerikai tévéműsorban tudta meg, hogy rokonságban áll III. Károly brit uralkodóval.

A kedden adásba kerülő Finding Your Roots című tévéműsorában a házigazda, Henry Louis Gates Jr. tudatta Bob Odenkirk amerikai színésszel, hogy rokonságban áll a brit arisztokráciával, sőt az is kiderült, hogy III. Károly király 11. unokatestvére – írja a The Guardian.

Az amerikai televíziós műsor öt generációra vezette vissza a színész családját. Annak ellenére, hogy a család Chicagóból származik, a műsor szakértői elárulták, hogy a színész ötödik dédapja, Friedrich Carl Steinholz a németországi Plönben született 1755-ben. Steinholz házasságon kívül fogant a plöni hercegtől, aki rokonságban állt a királyi családdal.

A leleplezés előtt a műsorvezető felvetette a királyi családok témáját, mire a színész elmondta, hogy ő amerikai, nem monarchista, és nem hisz ebben.

A demokráciával jobb helyre jutottunk, és ezen az úton kellene továbbhaladnunk

– tette hozzá. Amikor viszont megtudta, hogy ő Károly király 11. unokatestvére, nevetésben tört ki.

Hát, lehet, hogy meggondolom magam

– mondta nevetve a színész.

Bob Odenkirk Chicagóban nőtt fel, hét testvére közül a második legidősebbként, Walter Odenkirk és Barbara Mary német és ír származású katolikusok gyermekeként.

2021-ben a Better Call Saul forgatásán szívroham következtében összeesett, és csak annak köszönhetően élte túl, hogy kollégái újraélesztették.

A hónap elején a Better Call Saul, a Breaking Bad előzménysorozata, melynek főszereplője volt Odenkirk, szerencsétlen rekordot döntött az Emmy-díjkiosztón.

Miután a január 15-i ceremónián a hét díj közül egyet sem nyert meg, a Better Call Saul lett 53 jelöléssel az Emmy történetében a legtöbb jelölést kapott műsor, amely soha nem szerzett díjat. Mivel a sorozat 2022 augusztusában fejeződött be a hatodik évaddal, ez volt az utolsó esélye, hogy elismerést kapjon a televíziós díjátadón.