A latin zene anyatigrisénél csak az adóhatóság volt harapósabb

Ember legyen a talpán, aki első ránézésre kitalálja, hogy a latin zeneipar egyik legnagyobb szexikonja, Shakira ma már a 47. születésnapját ünnepli. Pedig egy kis fejszámolás után tényleg erre juthatunk, ami egyben azt is jelenti, hogy már közel 30 éve van a pályán az énekesnő, töretlen sikerrel. Az előadót születésnapján idén is kvízzel köszöntjük.

Mozgásával, ikonikus dalaival és megjelenésével hiába vívta ki az egész világ rajongását, korántsem alakult fényesen az elmúlt években Shakira élete. A ma 47. születésnapját ünneplő kolumbiai énekesnő ugyanis 2022. júniusában bejelentette, hogy szakított gyermekei édesapjával, a korábbi spanyol válogatott labdarúgó Gerard Piquével, mivel annak egy másik nővel is viszonya volt. Majd pedig a hatósággal is jócskán meggyűlt a baja, és adócsalás miatt kis híján börtönbe került. Az elmúlt évek viharos történései ellenére azonban az előadó karrierje nem volt ennyire rázós.

A háromszoros Grammy-díjas énekesnő, Nidya del Carmen Ripoll Torrado és a libanoni származású William Mebarak Chadid egyetlen közös gyermeke, az 1977. február 2-án született Shakira édesapja előző házasságából nyolc féltestvérre is szert tett. Tehetségét már egészen kicsi korában megvillantotta: mindössze négyéves volt, amikor megírta az első versét, majd a legtöbb alkotását dalba is foglalta. A siker talán részben ennek is köszönhetően hamarabb jött, mint ahogyan arra bárki is számított, tizenévesen már saját számai és fellépései voltak, harmadik lemezének köszönhetően 1996-ban pedig szerte Latin-Amerikában és Spanyolországban megismerték a nevét.

Karaktere akkor vált halhatatlanná, amikor 2001-ben megjelent első angol nyelvű lemeze, a Laundry Service, amelyből 15 millió példány talált gazdára világszerte – Shakira nevét pedig a Föld minden táján megismerték. Sikereit jól mutatja, hogy 2006-ban megjelent száma, a Hips Don't Lie a 2000-es évek legnagyobb példányszámban eladott dalává vált. Slágereit naphosszat lehetne sorolni a Waka Wakától kezdve egészen a Can't Remember to Forget Youig, hallgatni azonban továbbra is sokkal élvezetesebb ezeket a dalokat, mint beszélni róluk...

Nem úgy, mint a 684 milliós YouTube-nézettségnél járó, az argentin Bizarrappel közösen kiadott Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 című számról, amelyben bosszúként rendesen odaszúrt az őt megcsaló volt párjának, Gerard Piquének. A korábbi labdarúgót némileg az vigasztalhatja, hogy új szerelme mellett meglehetősen boldog. Gerard Piqué egyébként szintén február 2-án ünnepli születésnapját, bár 10-zel kevesebb gyertyát kell elfújnia, mint korábbi párjának...

Mai kvízünkben ön is tesztelheti, mit tud a kolumbiai énekesnőről, míg tavalyi tesztünk kitöltésével a már szakító sztárpárból is jelesre vizsgázhat.

(Borítókép: Juan Naharro Gimenez / Getty Images)