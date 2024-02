Elkápráztatta a magyarokat a világhírű Cirque du Soleil társulata

Ismét hazánkba látogatott a Cirque du Soleil. A világhírű társulat az OVO című előadásával érkezett Budapestre, amit összesen hat alkalommal láthat a közönség az MVM Dome-ban. A bogarak életét bemutató cirkuszi show-t, amely egy kedves szerelmi történet köré épül, és amelyben ráadásul két magyar artista is szerepel, mi is megnéztük február 8-án.

A Cirque du Soleilt egy utcai előadóművészekből álló húszfős csoport alapította még 1984-ben. A québeci központú szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van, művészei ötven országból érkeztek, és öt kontinens több mint négyszáz városában léptek már fel több mint 160 millió néző előtt. Magyarországon 2007-ben és 2008-ban Delirium, 2010-ben Saltimbanco, 2012-ben Alegría, 2013-ban a Michael Jackson: The Immortal, 2015-ben Quidam, 2017-ben pedig Varekai című darabjukat tekinthették meg a nézők. Ezúttal az OVO (portugálul tojás) című produkciójukkal érkeztek Budapestre, amit február 11-ig összesen hat alkalommal visznek színpadra az MVM Dome-ban.

Az OVO-ban huszonöt országból vesz részt száz társulati tag, köztük 52 artista, ráadásul két magyar is szerepel. Fülemen Tamás és Kapitány Olívia még a fellépéssorozat startja előtt mesélt az Indexnek arról, hogyan kerültek a cirkuszi csapatba, miért olyan különleges az OVO, és hogy milyen érzés számukra hazai közönség előtt bizonyítani – erről itt olvashat bővebben.

A közönség is az előadás része

Jómagam korábban már két Cirque du Soleil-előadást is láttam – a Michael Jackson ONE és a The Beatles LOVE című produkciók rendszeresen futnak Las Vegasban, egy alkalommal pedig, amikor ott jártam, mindkettőre sikerült bejutnom. Az akkor tapasztaltak alapján biztos voltam benne, hogy az OVO sem fog csalódást okozni, az MVM Dome-ban látottak azonban felülmúlták minden elvárásomat.

17 Galéria: A Cirque du Soleil társulat OVO című előadása az MVM Dome-ban 2024. február 8-án Fotó: Papajcsik Péter / Index

A február 8-i előadáson lélegzetálló mutatványoknak lehetett szemtanúja a magyar közönség, amelyeket egy kedves szerelmi történetbe ágyazva prezentáltak a társulat tagjai. Az energikus, mozgással teli darab a rovarok életének egy napjába nyújt betekintést, kidomborítva azok egyedi képességeit és személyiségét, illetve megmutatva a biológiai sokféleség szépségeit, annak kontrasztjaival és vibrálásával együtt. Mindezt úgy, hogy

a művészek a közönséget is bevonják az előadásba

– a színpad már eleve a nézőtér szerves részét képezi, a szereplők és az artisták időnként fel-felbukkannak a pódium körül elhelyezett széksorok között, sőt a produkció történetébe építve egy-egy nézőt fel is tessékelnek maguk közé.

A zenés előadás tulajdonképpen egy színes kavalkád, amely a humoros jelenetekkel megtűzdelt, bámulatos akrobatikák által a gyerekektől a felnőttekig bárkit képes képes elvarázsolni. Ez csütörtök este is így volt, a közönség tapsolt, nevetett, vagy épp lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy a légtornászok elképesztő mutatványokat visznek véghez a magasban, a fellépő művészek pedig láthatóan borzasztó hálásak voltak a szeretetért.

A darabot pénteken este, szombaton és vasárnap pedig délután, illetve este is színpadra viszi a társulat az MVM Dome-ban.

(Borítókép: Cirque du Soleil társulat. Fotó: Papajcsik Péter / Index)