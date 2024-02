A mesterséges intelligencia tudja, kivel kellene összeállnia Shakirának

A legtöbb sikeres előadó pontosan tudja, hogy egy szólókarrier beindításához vagy éppen fellendítéséhez néha szükség van különböző kollaborációkra más énekesekkel vagy zenészekkel, hiszen a legtöbb ilyen duettnek köszönhetően mások rajongói közül is belehet húzni jó pár embert.

Persze ezt is jócskán túlzásba lehet vinni, elég csak a szinte már kötelezően mindenkivel összefogóDavid Guettára agy a közös dalok koronázatlan királyára, Pitbullra gondolni, azonban mindkettejük esetében vitathatatlan, hogy hatalmas sikerük nagyrészt ezeknek az együttműködéseknek köszönhető.

Azt, hogy egy jól megtervezett, sikeres együttműködés egyik napról a másikra megváltoztathatja egy zenész karrierjét, a háromszoros Grammy-díjas Shakira is megtapasztalhatta, a kolumbiai énekesnő ugyanis annak ellenére, hogy szólóelőadóként már előtte is ismert volt, 2006-ban a Hips Don't Lie című slágere – amelyet a The Fugees rapperével, Wyclef Jean-nal készített – a világ legnagyobb sztárjai közé repítette.

Azóta persze temérdek duett született már az énekesnő karrierjében, azonban az Universidad de Navarra egyetem szakemberei most mégis egy külön kutatást szenteltek annak, hogy bebizonyítsák a kollaborációk sikerességét, és a mesterséges intelligencia segítségével meghatározzák azt, hogy kivel kellene legközelebb közös számot készítenie Shakirának.

Ennek meghatározására a kutatók először 2011 és 2018 között számos dal heti lejátszását elemezték, összesen 25 európai ország rádióállomásaira koncentrálva. Ezt követően összegyűjtötték azokat az előadókat, akik egy héten belül egyaránt kiadtak egy szóló számot és egy kollaborációt is. Legfőbb megállapításunk ezek eredményeként az volt, hogy a közös számokat 4,6 százalékkal többször játszották le később, mint a szólóban kiadott dalokat – azaz sokkal népszerűbbek voltak az előadók valakivel karöltve, mint magukban.

Együttműködés = tőke

Az együttműködés a művészek tőkéjének növelésére jól bevált módszer. Esetünkben a legtágabb értelmében a „tőke” szó minden olyan eszközre utal, amellyel pénzt lehet keresni. Nemcsak gazdasági tőke (pénz vagy tulajdon), hanem társadalmi tőke (személyes kapcsolatok) és kulturális tőke (tudás, készségek, értékek, ízlés) is létezik. Ezek a tényezők együttesen adják az előadóknak a hatalmat és státuszt. Minden művész gazdasági, társadalmi és kulturális tőkét halmoz fel, amelyet aztán más művészekkel együttműködve hasznosít – írja a The Conversation.

Ilyen volt Shakira és Rihanna közös munkája is. Noha a Can’t Remember to Forget You című duettjük kétségkívül meglehetősen komoly pénzt is hozott a konyhára, a két híresség 2014-es együttműködéséből származó tőke túlnyomó része azonban nem gazdasági vagy társadalmi, hanem sokkal inkább kulturális volt. Shakira latin popban kiharcolt uralkodó szerepe segítette Rihannát, hogy megvethesse a lábát ezen a piacon is, míg Rihanna sikerei abban segítettek a kolumbiai énekesnőnek, hogy megerősítse pozícióját az angol nyelvű popelőadók között.

A mesterséges intelligencia a legjobb jövőbeli partnert is megtalálta

A tanulmány készítői a kollaborációk vizsgálata mellett egy mesterséges intelligencia-modellt is kifejlesztettek, amely az együttműködést tervező művészek hatalmas segítségére lehet majd a jövőben.

Ezzel a modellel ugyanis összehasonlították, hogyan alakulna Shakira karrierje, ha csak szólószámokat adna ki, vagy ha más előadókkal, például Ed Sheerannel, Juanesszel, Dua Lipával, Calemával vagy Eros Ramazzottival készítene felvételeket. Ebbe beleszámították a gazdasági tőkét (az EU-s műsorszolgáltatók egy éven át tartó lejátszásai), a társadalmi tőkét (korábbi együttműködések) és a kulturális tőkét (származási ország és a zenei stílus) is. Az elemzést követően a kutatók arra jutottak, hogy

a legnagyobb tőkére az olasz énekessel, Eros Ramazzottival tenne szert, mivel becsléseik szerint a vele való együttműködéssel érné el a legnagyobb lejátszási számot az európai rádiókban.

A hasonló hasznosnak tűnő kutatások ellenére sokan a mesterséges intelligenciát a kultúra és a kreativitás fenyegetésének tekintik. Attól tartanak, hogy a tartalmak létrehozásának képessége olyan mértékben leértékeli az emberi kreativitást, hogy a művészek nélkülözhetetlenek lesznek. Ha azonban helyesen használják, a mesterséges intelligencia hatékony és erősítő szövetségese lehet a művészeknek, mivel segíthet nekik kiválasztani a megfelelő munkatársakat kreativitásuk fokozása és a szélesebb közönség elérése érdekében.

(Borítókép: Shakira az MTV Video Music Awardson 2023. szeptember 12-én. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty images)