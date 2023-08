David Guetta egy szál atlétában csapta szét a Szigetet

Tavaly ugyan pont nem járt Magyarországon, mégis nehéz lenne vitatkozni azzal a kijelentéssel, hogy már-már hazajár a magyar fesztiválokra David Guetta.

Az 55 éves francia DJ megannyi alkalommal fellépett már nálunk, 2008-tól minden évben ott volt a Balaton Soundon, majd a Szigeten és a VOLT-on is – ennek ellenére a szervezők számításai beváltak, ezúttal a fesztivál szombati napjának headlinere lett, a neve pedig garancia volt arra, hogy a Sziget ismét megteljen.

A pénteki, az Imagine Dragons nevével fémjelzett nap tömegét ugyan nem múlta felül, de csaknem annyian látogattak ki a hétvége első napján a Szigetre, mint pénteken, a napijegyes vendégek többsége pedig az esti nagy durranása, azaz David Guetta érkezése miatt léptek be a kapun.

A bulizásban a délutáni meleg sem okozott komoly akadályt, már a 16 órakor elstartolt Halott Pénz-koncerten is meglehetősen sokan gyűltek össze a küzdőtéren, a tömeg magja pedig pedig sem Mimi Webb, sem Niall Horan fellépése alatt sem csökkent, sőt fél kilencre a nagyszínpad előtti téren már szó szerint meg kellett harcolni azért, hogy az ember A-ból B-be eljuthasson.

Hiába azonban a cipőtaposás és sörlötykölés, megérte várnia annak, aki a francia Dj show-jára érkezett, a tűpontosan negyed tízkor színpadra lépő Guetta ugyanis még mindig tudja, hogy a sokak által egyszerűen

lakosságinak titulált stílusával, azaz a legnépszerűbb és ismertebb számok remixelésével lehet a legnagyobbat aratni egy fesztivál sokszínű ízléssel rendelkező közönségében.

Ez azonban mit sem vesz el az élvezeti értékből, sőt sokszor inkább nagyban hozzáad, hiszen Guetta az egész show-ja alatt olyan számokat pörget, amelyeket még a munkásságából előzetesen felkészületlenek is nagy eséllyel felismernek.

9 Galéria: David Guetta a Sziget Fesztiválon 2023. augusztus 12-én Fotó: Szollár Zsófi / Index

Trikóban mutatta meg izomzatát

Nem volt ez másképp szombat este a Szigeten sem, ahol a buli kezdésére várakozó tömeg fülsüketítő zsivaját a Dj egy „Hello, Budapest!” felkiáltással csendesítette el egy pillanat alatt, innentől kezdve pedig tömény, másfél órányi, hol pörgősebb, hol kevésbé lépegetős veretés vette kezdetét – szerencsére a táncoló talpak a tavalyi évvel ellentétben most nem csapták fel a port a tömegben.

Ettől persze még nem látta mindenki azonnal rózsaszínben a világot, de kékben egészen biztosan többen is, hiszen David Guetta az Eiffel 65 Blue című slágerének saját feldolgozásával, az I’m Good című dallal indította be a szombat este legnagyobb buliját.

A saját személyét viszont mintha kivonta volna a zenélő Luka Modric-nak is becézett (vagy inkább gúnyolt?) Dj a show-ból, az este során csak néhány alkalommal volt jól kivehető a kivetítőkön, vagy a színpadon – meglehetősen sötétbe burkolózva pörgette az ismertebbnél ismertebb számokat, ha olykor mégis megjelent, több pillanat is kellett ahhoz, hogy az ember konstatálni tudja, mit lát.

David Guetta ugyanis egy

fekete atlétában, lánccal a nyakában lépett fel a Szigeten, amelyben jól látszott, az elmúlt időszakban komoly izomzatot pakolt magára az 55 éves francia.

A legpopulárisabb dalokat azonban, úgy tűnik, a konditeremben izzadva sem felejtette el – felcsendült a Sexy Bitch, a Memories és a Baby Don’t Hurt Me is, a nagyszínpadtól az óriáskerékig álló tömeg pedig pontosan úgy reagált ezekre a számokra, ahogyan vélhetően arra az előadó is számított: hatalmas ováció és még nagyobb csapatás vette kezdetét, amint felcsendült valamelyik nagy sikerű sláger.

9 Galéria: David Guetta a Sziget Fesztiválon 2023. augusztus 12-én Fotó: Szollár Zsófi / Index

Stílusa miatt lehet szeretni, vagy kritizálni, de az egészen biztos, hogy tudja, hogyan kell igazán megmozgatni a közönséget olyan számokkal, amelyeket tényleg szinte mindenki megismer – az elektronikus tánczene és a house műfaj elemeit a popslágerekkel vegyítve Guetta mindenkit táncra penderít.

Necc Party külföldi Dj-be csomagolva

Stílusával nem csak a külföldi, de a magyar bulitársadalom ízlését is telibe találta, David Guetta show-ja ugyanis leginkább az itthon nagy népszerűségnek örvendő

a Necc Party tökéletes mása lehetne, hiszen ő is a kilencvenes, a kétezres és az azt követő évek slágereit formázza saját kedvére – a recept pedig jól bevált.

Olyannyira, hogy a Sziget szombat esti vendégseregét nagyon hergelnie, tapsoltatnia, vagy ugráltatnia sem kellett a Dj-nek, elég volt előhúzni a tarsolyából a Sweat, a Love, Don’t Let Meg Go, a Love is Gone, vagy éppen az I Got a Feeling című örökzöldet, de Coldplay és Prodigy feldolgozással is készült budapesti bulijára a lemezlovas.

Természetesen a temérdek örökzöld közül is voltak olyan dalok, amelyeket a Sziget közönsége minden másnál jobban preferált, így a Titanium, a When Love Takes Over és a Without You sorait is kívülről fújták, hol egymás lábán, hol néhány eldobott sörösdobozon táncolva. Mint tudjuk, az idő rendkívül gyorsan telik jó társaságban és jó szórakozás közepette, így többeket is komoly meglepetésként ért, amikor 22.45-kor az utolsó szám után már egy közös szelfire szólította fel a tömeget, majd amilyen váratlanul beköszönt, el is tűnt a nagyszínpadról.

9 Galéria: David Guetta a Sziget Fesztiválon 2023. augusztus 12-én Fotó: Szollár Zsófi / Index

Nem fog rajta az idő, Marsalkó Dávid idén is el akarta csípni

Bár igazi Jolly Jokerneknek számít, korántsem tűnik úgy, hogy tíz éven belül valaki le tudná taszítani a lakossági verető műfaj képzeletbeli trónjáról Guettát, hiszen különös képessége van ahhoz, hogy alkalmazkodjon a változó zenei trendekhez, miközben megtartja saját egyedi hangzását, ami nagyban hozzájárult a tartós sikeréhez a zeneiparban.

Az elektronikus tánczene és a popzene határait feszegetve alkotott zenéi széles körben kedveltek és elismertek lettek, részben annak köszönhetően, hogy olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Kid Cudi, Kelly Rowland, Usher vagy éppen Akon.

A magyarok közül ebbe a sorba akár a Halott Pénz, vagy épp annak frontembere, Marsalkó Dávid is beférne, aki, mint azt a délutáni koncertjükön elmondta, nagyon várta már a napot, hogy újra legyen lehetősége találkozni a népszerű Dj-vel.

Arra természetesen nem kell gondolni, hogy puszipajtások lennének, azonban – mint az a koncerten kiderült – David Guetta legutóbbi Szigetes fellépésének napján szintén zenélt a Halott Pénz is,

a backstage mosdóját pedig Marsalkó és Guetta pontosan egyszerre látogatta meg akkor, így az előadó nagyon bízott benne, hogy a nagy találkozás talán idén is összejöhet nekik ott.

Bízunk benne, hogy sikerült!

