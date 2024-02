Paddy And The Rats: Igazi kincs és boldogság, ha az ember örökké gyerek tud maradni

A zenei élet újabb alakjai csatlakoztak a borsodi rendőrök kampányához, ahol a tiszta bulizásra hívják fel a figyelmet. Elmondta ezt már dalban SiSi, Bányai Krisztina, és most a Paddy And The Rats!

A Paddy And The Rats mind zenéjében, mind dalszövegeiben inkább a kikapcsolódást szolgálja, a sokszor gondokkal terhes hétköznapokból való elmenekülést a mesék és vicces történetek világába... Tanulságként pedig az igazi kincs és boldogság, ha az ember örökké gyerek tud maradni, és azt csak tiszta tudattal lehet.

A bejegyzést végül azzal zárta az együttes, hogy „a jó mindenkiben ott van, és mindenkinek a része. Lássuk meg tiszta szemmel és tiszta szívvel álljunk elébe”.