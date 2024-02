Náci kapcsolatai lehettek a világ legjobb divattervezőinek

Új sorozattal rukkolt elő az Apple TV, ami a The New Look címet kapta, és amelyben két legendás divattervező, Christian Dior és Coco Chanel második világháború alatti tevékenységére fókuszálnak. A sorozat a kényes részeket, így a náci kapcsolatokat is bemutatja, egyes életrajzírók szerint ugyanakkor a széria nem minden eleme felel meg a valóságnak.

Christian Dior és Coco Chanel az 1950-es évek legnagyobb befolyással bíró divatházait alkották meg, és annak ellenére, hogy örök riválisai voltak egymásnak, a második világháború alatt hasonló helyzetbe kerültek. A nácik bebörtönözték a családtagjaikat, akikért bármit megtettek volna, majd a háború után egymással vívtak csatákat, hogy felélesszék divatbirodalmaikat. Ezen időszakot mutatja be az Apple TV egyik legújabb sorozata, a The New Look, amelyben tíz részen át követhetik nyomon a nézők a két divattervező sorsát.

A széria, ami február 14-én debütált a platformon, többek között azt boncolgatva, hogy Dior és Chanel is rendelkezett náci összeköttetésekkel. A sorozat megjelenése óta több életrajzíró megszólalt ebben a témában, akik árnyaltabb képet adtak arról, mely elemei igazak és melyek nem a The New Looknak – amelynek címe egy utalás Dior 1947-es kollekciójának nevére.

A sorozat egy igen sarkalatos pontja Coco Chanelről szól, akivel kapcsolatban azt sejteti, hogy nácikkal lehetett közeli kapcsolata. Mindezt arra alapozzák, hogy a divattervező a német megszállás alatt egy ideig a Ritz hotelben lakott – abban az időben sok gazdag így spórolt –, amelyet 1940-ben elfoglaltak a nácik. A szériában úgy ábrázolják, hogy Chanel a szállodában tartott különböző összejöveteleken is velük volt, ám arról megoszlanak a vélemények, hogy ez a valóságban is így történt-e. Ahogy arról Lisa Chaney, a Coco Chanel: An Intimate Life című könyv szerzője beszámolt, valóban a társaságukban volt, ám hozzátette: nincs bizonyíték arra, hogy ő maga is náci volt.

Viszonyba keveredett

Chaney-vel ellentétben ugyanakkor Justine Picardie, a Coco Chanel: The Legend and The Life írója arról számolt be, a divattervező nem állt olyan kapcsolatban a nácikkal, hogy azt közelinek lehessen nevezni. Mint kiemelte, csak akkor kommunikált velük, amikor információkat akart kicsikarni unokaöccse, André hollétéről, aki francia katonaként esett fogságba. Hozzátette, Chanel egy Spatz becenévre hallgató náci kémmel, Hans Gunther von Dincklagéval viszont összeszűrte a levet, amit eltitkolt a nyilvánosság elől.

Viszonyba kezdett vele annak reményében, hogy ezáltal segíthet Andrénak kijutni a hadifogolytáborból

– jelentette ki Picardie.

Az író szerint a sorozatban túlságosan arra koncentráltak a készítők, hogy felfedjék a divattervezők náci összeköttetéseit, azonban Chanel esetében a kémmel folytatott viszonya túlmutatott ezen. Ugyanakkor nagy szerepet játszott az ellenállási mozgalomban, és hagyta, hogy a francia ellenállás tagjai elfoglalják dél-franciaországi otthonát. Mint kiemelte, háza, a La Pausa pincéjét arra használták, hogy elrejtsék a zsidó menekülteket.

Picardie állítása szerint ugyanakkor a nácik is hasznot akartak húzni a Chanel és Winston Churchill brit miniszterelnök közötti barátságból. A felek olykor együtt mentek horgászni, illetve az államfő minden alkalommal felkereste Chanelt, amikor Párizsban járt. Az író hozzátette, azok a nácik, akikkel Chanel kapcsolatba került, azt remélték, hogy „üzenetet küld Churchillnek, mondván, a német főparancsnokságon belül is vannak olyan emberek, akiket mélységesen kiábrándított Hitler”. Picardie kifejtette, ez a terv végül azért dőlt dugába, mivel Churchill nem ment el a madridi találkozóra, amit megbeszéltek.

Christian Dior neve pedig amiatt merült fel a náci kollaborációval kapcsolatban, mivel a második világháború során Lucien Lelongnak dolgozott, akinek a divatháza egyike volt azoknak, amik nyitva maradhattak a háború alatt, azonban náci tisztek feleségeinek terveztek ruhákat. Dior csak ezt követően alapította meg saját divatházát, amelynek 1947-es kollekciója volt a The New Look.

Az ellenállás nagyasszonya

Mint azt a sorozat is bemutatja, Christian Dior különösen közeli kapcsolatot ápolt testvérével, Catherine-nel, aki az első modellje volt, amikor ruhákat kezdett tervezni. Édesanyjuk korán meghalt, édesapjuk pedig a nagy gazdasági világválság idején ment csődbe. A második világháború alatt közösen ültettek zöldségeket a túlélés érdekében, amelyben nagy segítségükre volt Dior szakmai hozzáértése, mivel két évig a francia hadseregben szolgált, és segített a gazdálkodóknak a növénytermesztésben.

A széria azt is hűen ábrázolja, hogy míg a divattervező Lucien Lelongnak dolgozott, testvére a francia ellenállási mozgalomnál segédkezett, információkat gyűjtött a szövetségeseknek. Franciaország megszállásának utolsó heteiben végül a nácik tőrbe csalták Catherine-t, és a ravensbrücki koncentrációs táborba szállították, ahonnan sikerült kiszabadulnia, és 90 éves korában halt meg 2008-ban. Ahogy Picardie kiemelte, a sorozatból ugyan kimaradt, de érdemes lett volna bemutatni, hogyan termesztett rózsákat élete során, amelyek alkotóelemei voltak a Miss Dior elnevezésű parfümnek, ami 1947-ben jelent meg először a The New Look kollekció részeként. Catherine Dior rózsakertjei máig léteznek, ahogy a róla elnevezett Miss Dior parfüm is.

