Tóth Gabi a házassága alatt kimerült és pánikbetegséggel küzdött

Tóth Gabi a Mutasd Magad! című műsor vasárnap megjelent adásában beszélt többek között a házasságáról, és arról, hogy a pánikbetegsége is visszatért abban az időben, amikor lelkileg nem volt rendben.

Tóth Gabi énekesnő a Mutasd Magad! című műsor vendége volt, amelyben magánéletébe is betekintést engedett. Krausz Gáborral való kapcsolatáról például azt mondta, „ráhúzták ezt a csalfa feleség bélyeget”, pedig – annak ellenére, hogy házassága boldogtalan volt – ő sosem csalta meg a férjét.

Az, hogy viszonyom volt egy másik férfival a férjem mellett, egyáltalán nem igaz

– erősítette meg az énekesnő, aki hozzátette, hogy a szakítás alatt beszélőviszony sem volt közte és új párja, Papp Máté Bence között. Úgy véli, a politika is közrejátszhatott abban, hogy ekkora figyelem irányult rá a szakításkor, de az sem segített, hogy az életéből csak a szépet és a jót mutatta meg.

Elhangzott az is, hogy Krausz Gáborral templomi esküvőjük nem volt, mert különböző vallásúak, de hozzátette: ami késik, nem múlik. Beszélt arról is, hogy a házassága alatt idegileg teljesen kimerült, és a pánikbetegsége is visszatért, amit annak tulajdonít, hogy a szervezete jelezte, hogy nem boldog.

Ekkor elment egy egyhetes rehabilitációs kúrára, vitaminokat szedett, és a vizsgálat után kiderül, hogy nincs egészségügyi problémája. Ezt követően pszichológushoz is járt majdnem egy évig. A műsorban azt mondta, jelenleg sokkal jobban érzi magát.

