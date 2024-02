Ötvenéves barátság érhet véget: durván összeveszett a Barátok közt két színésze

A Barátok közt Vili bácsija és Magdi anyusa már az 1970-es évektől kezdve játszanak együtt, és rendszeresen alakítottak házaspárt. A népszerű sorozatban való közös szereplésük után a színészduó több színpadi előadásban is együtt szerepelt az utóbbi években.

Csakhogy ezek a közös szereplések az utóbbi hetekben-hónapokban elmaradoztak, és nemrég az egyik előadásuk is eltűnt a színlapról. A Blikk úgy értesült, hogy személyes konfliktus állhat az eset hátterében.

Nem vesztünk össze. Az 1970-es évekre nyúlik vissza a munkakapcsolatunk. Megbeszéltük, hogy többet nem dolgozunk együtt, mindenki csinálja a saját dolgait

– mondta Fodor Zsóka.

A Blikk ezután megkereste Várkonyi Andrást is, aki viszont teljesen mást mondott ugyanerről, és azt mondta, nagyot csalódott a színésznőben, és súlyos anyagi kár érte miatta. „Még ősszel történt. Le volt kötve két olyan előadásunk is, amelyet a Zsóka nemcsak nekem, hanem a szervezőnek is letagadott. Azt mondta, nem keresték meg, pedig még kérdezte is, hogy ugye ezek nem falunapok, mert azokat nem szereti. A szervező mondta, hogy ezek rendes színházi előadások” – fogalmazott.

Elmondása szerint Fodor Zsóka végül a két előadás egyikén, Százhalombattán és Mátészalkán sem jelent meg.

Én ott voltam, vártam a kezdést, a nézők már bent ültek. Zsóka pedig nem jött, hiába ment hozzá a sofőr. Letagadta az egészet. Nekem pedig nem küldött egy üzenetet sem. Ez nemcsak emberi probléma, hanem szakmai is

– mondta Várkonyi András, hozzátéve, a történtek miatt „körülbelül három-négyszázezer forintot” is elbukott.

Mint mondta, „Zsóka felépítette a maga kis életét, a maga törvényei szerint. Ezzel nincs is semmi baj, de engem ne sértsen vele. Szomorú, hogy megtette ezt velem ennyi év után… Miért pont velem?” Hozzátette azt is, hogy ezzel véget ért egy fejezet köztük.

Amikor kabarét rendeztem, abba is bevettem. Én megpróbáltam. Az Örök szerelem című közös darabunkból nem lesz újabb előadás. Nem haragszom rá, de nem dolgozunk többet együtt! Nélküle is hívnak fellépni, szinkronizálok, tanítok, játszom. Sajnálom a történteket, volt bennem feszültség ezek miatt, de most jobban érzem magam így

– fogalmazott Várkonyi András.

(Borítókép: Fodor Zsóka 2023. december 4-én. Fotó: Németh Kata / Index)