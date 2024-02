Mitől olyan különleges Blake Lively többmilliós susogós melegítője, hogy világhír lett belőle?

Taylor Swift és Kelce Travis kapcsolatán túl az idei Super Bowl másik nagy bulvárhíre a Gossip Girl sztárja, Blake Lively szettje volt, azaz egy lényegében közel kétmillió forintos Adidas x Balenciaga susogós melegítőt veséz ki velünk együtt a világsajtó – amelyet egyébként korábban már Kim Kardashian is viselt nyilvánosan. A divatlapok szerint a színésznő megint megcsillantotta, hogy mekkora stílusikon, holott a végeredményt látva nem kizárt, hogy a világ valamikori leghíresebb haute couture tervezője, Cristóbal Balenciaga forogna a sírjában.

A VOGUE magazin amerikai kiadása szerint az idei Super Bowlt – amit ők Balenciaga Bowlnak kereszteltek át – idén valójában nem is a Kansas City Chiefs, hanem a francia Balenciaga divatház nyerte. A márka termékeit viselte az eseményre kilátogató Kim Kardashian, valamint a Kansas City Chiefs tight end posztján játszó amerikaifoci-játékos, Kelce Travis barátnőjének kísérői is. Taylor Swifttel ugyanis együtt szurkoltak a barátnői is, a rapper Ice Spice és a Gossip Girl sorozattal híressé vált Blake Lively színésznő, Ryan Reynolds felesége.

Lively egy különleges, 2022-es limitált kollekciós szettet választott a csapat színeiben, pirosban és fehérben: a melegítőfölső és -alsó együttes ára jelenleg a Farfetchről és a MatchesFashionről összevadászva 1,9 millió forint. A darabok egyébként mást is megihlettek már, Kim Kardashian is megörökítette korábban, hogy neki is van ilyenje, a celebritás azonban mást választott most a francia luxusmárkától.

Lively nadrágja egyébként attól tér el egy sima joggingtól, hogy a szára egy magas sarkú cipőben végződik, kissé ilyen babarugdalózós módon. (A cég az ilyen terméktípusát pantashoesnak nevezi.) A piros darabokon persze megjelenik az Adidas három fehér csíkja is, a német márka emblémája alatt azonban nem a saját neve, hanem a Balenciaga logója található.

A szakma véleménye az, hogy az idei Super Bowl és a sztárok legitimációja is egy fontos stációja volt annak, hogy a cég lemossa magáról a 2022-es őszi botrányát, amikor is a termékeiket gyerekekkel és a szadomazo szexuális aktusok során használatos fétiseszközökkel felöltöztetett játékmackókkal hirdették. A képek világszerte hatalmas felháborodást váltottak ki, a gyerekek szexuális célokra történő kizsákmányolása mellett egyesek még sátánista jelképeket is felfedeztek a képeken.

A cég renoméját jelentősen megtépázta a botrány, ezért is van szükségük rá, hogy a népszerű sztárok és celebek minél többször viseljék a darabjaikat. A 2024-es tavasz–nyári reklámkampányukhoz is olyan hírességeket kértek fel, mint a cseh szupermodell Eva Herzigova és az Oscar-díjas Michelle Yeoh, akik ezzel csatlakoztak Isabelle Hupperthez, Kim Kardashianhoz vagy Nicole Kidmanhez, akik szintén voltak már a márka arcai.

Megosztó múltja van a sztárok egyik kedvenc márkájának

A Balenciaga divatházat 1919-ben alapította a baszkföldi San Sebastiánban Cristóbal Balenciaga, akinek helyi, illetve barcelonai és madridi szalonjait a spanyol arisztokrácia és a királyi család tagjai látogatták. A polgárháború alatt be kellett zárnia, majd befektetőivel együtt Párizsba emigrált – igaz, a divattervező pusztán szakmai okból, és nem politikai meggyőződésből. 1937-ben nyitott újra a cég az elegáns George V sugárúton, az első kollekciót a spanyol reneszánsz ihlette, amely azonnal sikert hozott – köszönhetően nagyrészt az amerikai Harper's BAZAAR divatmagazin befolyásos főszerkesztőjének, Carmel Snow-nak. Balenciaga újszerű szabásvonalai és esztétikája még a második világháború legkeményebb éveiben is rábírták törzsvásárlóit, hogy minden utazási nehézség ellenére fel-felkeressék párizsi szalonját.

A Balenciagát persze kritika is érte, egyike volt ugyanis annak a 60 divatháznak, amely a német megszállás alatt is nyitva maradhatott és jobb minőségű textíliákat vásárolhatott, ezáltal komoly versenyelőnyre téve szert. A fáma szerint ebben abszolút szerepet játszott a névadó-alapító jó kapcsolata a Franco családdal, és valószínűleg csak a spanyol diktátor iránta tanúsított jóindulatából fakadóan utasíthatta vissza Hitler ajánlatát is, aki felvetette, hogy a Balenciaga igazán átköltözhetne Berlinbe, erősítve ezzel a német divatipart.

Külföldi származása ellenére Cristóbal Balenciaga – barátja, az egyébként bizonyítottan náci kollaboráns Coco Chanel mellett – a francia divat legfontosabb húzónevévé vált, 1947-től azonban Christian Dior és alakkövető sziluettjeinek hirtelen népszerűsége némileg beárnyékolta a karrierjét. Diortól, illetve a fiatalabb divattervező generációtól eltérően Balenciaga nem látott potenciált a tömegáru-termelésben, nem akart belevágni a mérettáblázat szerinti konfekciógyártásba. A magas szabászatban, az haute couture-ben hitt, a legdrágább anyagokkal méretre szabottan akarta öltöztetni a nemzetközi topelitet.

First ladyként Jackie Kennedy is szabatott nála, férje rosszallása ellenére, aki tartott az amerikai közvéleménytől, ha kitudódik esetleg egy csillagászati összegű számla. Jackie kiadásait így a Balenciagánál mindig az apósa fizette. A tervező ugyanakkor lepasszolta a pályakezdő Audrey Hepburnt a divatban friss játékosnak számító Hubert de Givenchynak, mivel ekkor már megtehette, hogy csak annak dolgozzon, akinek szeretne, így ő készítette a spanyol főnemesi származású belga királyné, Fabiola esküvői ruháját is.

Az alapító valószínűleg ki lenne borulva Lively szettje láttán

Bár sikerének már túl volt a csúcsán, a Balenciaga még mindig elég híres divatháznak számított 1968-ban, amikor az alapító úgy döntött derült égből villámcsapásként, hogy bezárja párizsi és madridi szalonjait, vállalva azt is, hogy akár több évtizede a keze alatt dolgozó varrónőinek egy része munkaügyi pert indít ellene ezért. Mint a divattervező életéről forgatott, a Disney+ kínálatában elérhető új, spanyol filmsorozatban is látható, a 74 éves divattervező nyugdíjba vonulását azzal indokolta főként, hogy nem kíván részt venni az új prét-a-porter, azaz a konfekciógyártás iparágában, nem akart versenyezni a fiatalokkal ebben, se Givenchyval, se Yves Saint Laurent-nal, se Pierre Cardinnel.

A maximalista, precíz, a szakma minden csínját-bínját ismerő művész kiakadása a sorozatban retinába ég, amikor a varrógépek zaját igyekszik túlüvölteni az üzemben, követelve a varrónőktől, hogy azonnal hagyják abba a sok ezer darabos, silány légikísérő-egyenruha gyártását, amelynek tervezését elvállalta az Air France felkérésére. És amelyből levonja a konzekvenciát, hogy ő nem a dolgozó nőknek tervez, hanem annak, aki maximum teázáshoz használja a karját.

A szokványos Balenciaga-ruhaujjak ugyanis alkalmatlanok voltak arra, hogy a stewardessek feltehessék a bőröndöket.

A tervező döntésében valószínűleg szerepet játszott Charles de Gaulle francia elnök Amerika-ellenes politikája is, amelyre válaszul az amerikai vásárlók elfordultak a párizsi divatházaktól. Az amerikaiak a divatház ügyfélkörének közel 70 százalékát tették ki ekkoriban. Balenciaga továbbá elképzelhetetlennek tartotta, hogy valaki más az ő neve alatt tervezzen, így hazaköltözött baszk szülőföldjére. 1972-ben Alicantéban hunyt el szívrohamban. A márkanevet 1986-ban adták el az örökösei, jelenleg a Salma Hayek apósa által alapított, és a színésznő férje, Francois-Henri Pinault által irányított, francia Kering luxuskonszern tulajdonolja olyan márkák mellett, mint a Gucci, a Saint Laurent, a Bottega Veneta vagy az Alexander McQueen.

A cég 2021 óta ismét tervez haute couture kollekciókat is, de igazán népszerű a new millennials generációkat megszólító stílusával és tömegtermékeivel, logós streetwear darabjaival és kiegészítőivel lett szerte a világon. Az Adidas mellett a közelmúltban a Crocsszal is együttműködött a cég, de ehhez hasonlóan testvérbrandjével, a Guccival sem sikeredett éppenséggel a legkifinomultabbra a kollaborációjuk.

Mint Lively a 80-as évek amerikai rapperöltözékeit megidéző szettje is jól mutatja, a Balenciaga nagyon letért az alapító által kijelölt útról – sok más patinás divatházhoz hasonlóan –, ezek jelenlegi tulajdonosainak kizárólag az a fontos, hogy globálisan minél több logózott terméket adjanak el elsősorban a fiatalabb célközönségnek. A Keringet és nagy riválisát, az LVMH luxuskonszernt gyakran éri kritika, hogy a részvényesek elégedettsége és a profitmaximalizálás érdekében teljesen lezüllesztik ezeket a régi márkákat, továbbá a megcélzott vásárlórétegekkel kompromittálják is az alapítók által felépített magas presztízst. Blake Lively melegítőjénél nem is illusztrálhatná jobban semmi sem ezt a vádat.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: A Balenciaga és az Adidas pantashoesa. Fotó: Balenciaga – Bright / Smith)