Európába jön Taylor Swift őrületes turnéja

Ritka az, amikor egy előadó koncertsorozata hatással van egy (vagy több) komplett gazdasági szektorra, viszont Taylor Swift The Eras turnéja – és igazából maga a Swift-jelenség – rekordbevételeket generált az amerikai körben – írta meg a drivemagazin. A Mastercard Economics Institute készített egy beszámolót, melyből az látszik, hogy

a Swift Liftnek nevezett jelenség 20 állomáson több mint 100 millió dollárt (nagyjából 36 milliárd forintot) termelt az éttermeknek.

Az énekes rajongói – a Swifties – ráadásul nem spórolnak egyáltalán, ha a kedvencükről van szó, ugyanis a ustravel.com számításai szerint a rajongók átlagosan 1300 dollárt (vagyis közel 500 ezer forintot) költöttek utazásra, szállásra és relikviákra. Emellett jelentős hatással volt még a Super Bowl nézettségére és a Kansas City Chiefs merchendise termékeire is, hogy Swift összejött a csapat egyik játékosával, Travis Kelcevel. Az American Airlines pedig a Super Bowlra induló járatait AA1989-nek nevezte el, ugyanis Swiftnek van egy 1989 című dala.

Európai körút

Az Eras turné európai szakasza május 9-én indul Párizsban és augusztus 20-án végződik Londonban. Viszont egy-egy állomáson több koncert is lesz, így jön össze, hogy a több mint három hónapos sorozatban 18 helyszínen összesen kereken 50 koncertet ad az énekesnő. Magyarországi állomás nem lesz, hozzánk legközelebb Bécsben (augusztus 8–9–10.) vagy egy kicsit távolabb, Varsóban (augusztus 1–2–3.) lehet elcsípni a nem mindennapi show-t.

Viszont aki bevállalja, hogy megnézi Swiftet élőben, annak rendesen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen Bécsben 600 euró (233 400 forint), míg Varsóban 547 euró (212 780 forint) egy belépő – és nem a legjobb szektorokba. Varsóban a színpad előtti küzdőtérre 793 euróért (nagyjából 308 ezer forintért), Bécsben pedig 772 euróért (kereken 300 ezer forintért) lehet bejutni. A jegyek pedig rekordgyorsasággal fogynak.

A szakemberek egyébként úgy vélik, hogy Swift érkezése az európai turizmust is fellendítheti, hiszen azt sem tartják kizártnak, hogy Amerikából is átjönnek majd a rajongók egy nyaralással egybekötött koncertre, hogy itt is lássák kedvencüket. Ehhez mérten országokon és koncerteken átívelő utakat is szerveznek, ahol – mint a régi szép időkben – a Swifties tudja követni az énekesnő útját.