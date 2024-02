Idén sem unatkozik majd a Balaton Soundon az, aki a VIP-élményt hajszolja

Nemcsak a fellépők, de a szolgáltatások és helyszínek között is megtalálja mindenki az igazán hozzá illőt az idei Heineken Balaton Soundon, a zamárdi fesztiválon ugyanis temérdek VIP-helyszín várja majd a legmagasabb szintű élményre befizetőket. De milyen helyszíneket nem érdemes kihagynia senkinek, és hol futhatunk össze a legnagyobb eséllyel a bulizó hírességekkel?

Már korábban is temérdek olyan nemzetközi sztárfellépőt jelentett be a Heineken Balaton Sound, akik miatt mindenképp érdemes a július elejét Zamárdiban tölteni, immáron pedig a szervezők abba is betekintést nyújtottak, hogy a partizás mellet miért érdemes, sőt igazán különleges VIP-jegyet vagy bérletet váltani a Balaton Soundra.

Napközben csobbanós, napfürdős ejtőzés, délutántól hajnalig őrült partizás, majd lenyűgöző napfelkelte a vízparton – ezek a Balaton Sound-élmény alapvető elemei, amihez tökéletesen társulnak majd idén is a mainstream elektronikus zenei élvonal és az underground elektronika legjobb előadói.

A július 3. és 6. között megrendezett fesztiválon idén sem maradhat el az idén is megújuló szolgáltatásokkal támadó VIP-érzés.

Idén is lesz dzsungel és privát strand, de a Sisha bár sem lett füstbe ment terv

Ahogyan az már a tavalyi Soundon is megjelent, idén is a városi miliő és a dzsungel bujasága keveredik az Urban Jungle VIP-helyszínén, amelynek minden egyes négyzetcentiméterét fák, indák és egzotikus növények borítják, néhány titokzatos dzsungelélőlénnyel megspékelve.

Szolgáltatásai között szépségsarok, VIP Merch Store, egyedi étel- és italkínálat, asztalszerviz és asztalfoglalás is lesz. Akinek tényleg fontos az, hogy mindenből a legjobbat kapja, érdemes ide jegyet váltania, ugyanis ez az a hely, ahonnan a legjobb kilátás nyílik a Heineken Nagyszínpadra – így a fesztiválon rendre megjelenő hírességekkel is itt futhatunk össze majd a legnagyobb eséllyel.

A B stage melletti VIP-helyszín idei témája az oázis, csodaszép hangulatvilágítással, növényekkel, szőnyegekkel, kényelmes kanapékkal. Az Oasis VIP izgalmas italkínálattal, valamint Sisha bárral is csalogat, és a kilátóteraszáról zavartalanul élvezhetjük a B stage műsorát alkonyattól napfelkeltéig.

A VIP-helyszínek listája ezzel még nem ér véget, a Balaton partján mesés, luxussal fűszerezett exkluzív környezetben élhetjük át a Sound-életérzést a VIP Sunset Beachen, amely tökéletes helyszín egy kis chillezésre, fürdőzésre. A VIP Sunset Beach baldachinos napozóágyakkal és hófehér kanapékkal, finom koktélok, ingyenes törölközők és szintén ingyenes thai masszázs társaságában nyújt feledhetetlen élményt.

Ráadásul a Balaton Sound Brunch bérlettel különleges, svédasztalos brunch élményben lehet részünk a fesztivál alatt, a Zam Balaton csodás helyszínén nemzetközi specialitások széles választékával, korlátlan hideg- és meleg ételekkel, valamint (alkoholmentes) italok fogyasztásával.

Partibrandekből sem lesz hiány

A fellépők és a VIP-élmény mellett immáron megérkeztek az első hírek arról is, milyen hazai partibrandek vonulnak idén a Sound My stage helyszínére, naponta váltva egymást – egyedi dekorokkal díszletezett – nappali beachprogramokkal.

Július 3-án jön a Post For Rent, amelynek célja, hogy új szintre emelje a minőségi szórakoztatást, és ezúttal a Bom Dia csapatával összefogva várják a house- és tech-house zene szerelmeseit.

Másnap érkezik Magyarország egyik legnevesebb underground zenei partisorozata, a műfaji korlátokat nem ismerő, minden stílusból a közönség igénye szerint merítő Be Massive csapata, majd az azt követő napon a Cinema Hall vs. Budapest Calling elektronikus zenei utazásán vehetnek részt a bulizni vágyók.

Július 6-án is érdemes odatennie magát mindenkinek, a varázslatos helyszíneken naplementés bulikat szervező, a house és tech-house szettekkel operáló House Piknik, amely megalakulása óta a boldog energiák, önfeledt örömtánc és az összetartozás színtere, búcsúztatja ezen a helyszínen a Soundot.

Az elektronikus zene szerelmeseinek mindenesetre nem érdemes kihagyni a fesztivált, az idei Balaton Sound nemzetközi zenei kínálatában ugyanis olyan nevek sorakoznak, mint Marshmello, Paul Kalkbrenner, Purple Disco Machine, James Hype vagy Timmy Trumpet, de itt lesz Amelie Lens, Adam Beyer, MEDUZA, Vintage Culture, Stephan Bodzin, Nico Moreno, 999999999, Sara Landry vagy az új generációs francia DJ, Trym is.

(Borítókép: Balaton Sound. Fotó: Kaszás Tamás / Index)