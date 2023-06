Nem csak a sztárfellépők miatt érdemes idén a Balaton Soundon csapatni

Hiába érkeznek olyan nagynevű előadók a június 28-án elrajtoló Heineken Balaton Soundra, mint Hardwell, Tiesto, Armin van Buuren vagy éppen Dimitri Vegas & Like Mike, nem csak miattuk lesz érdemes jövő héten Zamárdiba utazni. A hazai szezont megnyitó fesztiválon idén ugyanis többek között kaszinó, brunchozó, vízi vidámpark, bulihajó és techno jóga is várja a kikapcsolódni vágyókat.

A jegyüket és bérletüket megvásárló fesztiválozók már minden bizonnyal visszaszámolnak, ugyanis a jövő hét közepén, június 28-án startol el a Heineken Balaton Sound.

Ahogyan azt a szervezőktől megszokhattuk, a Balaton partjára idén is az elektronikus zenei világ legnagyobb nevei érkeznek. Színpadra lép Hardwell, Tiesto, Armin van Buuren és Dimitri Vegas & Like Mike is, mellettük pedig temérdek külföldi és hazai DJ felel majd azért, hogy a Zamárdiba érkező tömeg felejthetetlen élményekkel gazdagodjon a július 1-ig tartó fesztiválon.

Ehhez mérten a körítésre sem lehet majd panasz, ugyanis a látvány tekintetében óriási megújulás vár idén a világsztárokkal gazdagon ellátott Heineken Balaton Sound Nagyszínpadra, amelynek legfőbb alkotóeleme – a legnagyobb nemzetközi elektronikus zenei fesztiválokhoz hasonlóan – egy hatalmas LED-fal lesz.

A világ bármely nagy fesztiválján jól mutató line up mellett ugyanakkor az idei Soundon nem mindennapi szórakozási lehetőségeket kínálnak a házigazdák. A fesztivál ugyanis a mindenki számára elérhető színpadok mellett

VIP bulikkal, különleges programokkal és helyszínekkel várja az igazán exkluzív élményre vágyókat.

Kaszinó, kilátóterasz, strand és brunchozó is jár a VIP-karszalagért

A szervezők idén a VIP-jeggyel már eddig is járó előnyök mellett komoly élményt, és exkluzív bulizási lehetőséget biztosítanak a drágábbik bérletet kiváltók számára.

Ennek részeként egy 2000 négyzetméteres területen kap helyet a Las Vegas Casino Events VIP, amely azon kívül, hogy a legjobb kilátást biztosítja a Nagyszínpadra, különleges, tematikus bulik helyszínéül is szolgál majd – emellett pedig a szerencsejáték szerelmesei is hódolhatnak szenvedélyüknek a jól felszerelt kaszinóasztaloknál. A helyszínen 16 órától hajnali 4-ig várják az exkluzív környezetben szórakozni vágyókat.

Ha már privát bulikról van szó, akkor így sem kell majd egy helyszínre korlátozódnia a Sound vendégseregének, mivel a kaszinó mellett a Lost in Jungle VIP dzsungelhangulatában is elmerülhet az ember. Erre pedig helye és lehetősége is lesz a látogatóknak, az 1500 négyzetméteres terület ugyanis a B Stage-re biztosít tökéletes rálátást a kilátóteraszról.

A fákkal, indákkal és egzotikus növényekkel borított helyszínen a megéhező bulizók hús és húsmentes ételek közül is választhatnak. Természetesen csak a helyszín nyitvatartási idejében, ami a Balaton-parti dzsungel esetében 17 órától reggel 6-ig tart.

Aki nappal is VIP-élményre vágyik, érdemes egy kényelmes nyugágyra kifeküdnie a VIP Sunset Beach-re, ahol baldachinos napozóágyak, hófehér kanapék, finom koktélok, ingyenes törölközők, és szintén ingyenes thai masszázs vár a fesztiválozókra. Mindezt nem is kell üres gyomorral végigcsinálni, hiszen a Heineken Balaton Sound Brunch bérletet is kiváltók egyedülálló, különleges, svédasztalos brunch élményben részesülnek a fesztivál alatt, egy csodás helyszínen, a Zam Balatonban.

A Balaton a fesztivál ideje alatt is vonzó, a Techno Yoga kellemes ébresztő lehet

A vízparti tevékenységeket sem érdemes kihagyni, az előző éjszakai önfeledt szórakozást pedig hol máshol, mint a Balatonnál lehet a legjobban kipihenni. Idén a fesztiválozók ezt a strandon napozva, vagy aktívan, a programok valamelyikét kipróbálva is megtehetik. A fürdőzés és heverészés mellett ugyanis a vízben minden nap különböző vízijátékok várják a szórakozni vágyókat,

a Sound vízi vidámparkjában a temérdek egyéb játék mellett csúszdázni, röplabdázni és focizni lehet majd, este pedig naplementébe nyúló Sup-túrán is részt lehet venni.

A strandolásra ráadásul az esti nagyszínpados buli után lesz még alkalom, mivel minden nap, 23 és 24 óra között, éjszakai csobbanás címen lehetősége lesz a fesztiválozóknak, hogy a vízben, matracokon fekve csodálják a közelben fellőtt tűzijátékot.

Ezek után nem csoda, ha nem megy könnyen a reggeli ébredés, ám a szervezők úgy tűnik, erre is gondoltak, így minden nap 12 óra és 13:30 között techno jóga órát tartanak, azaz egy olyan dinamikus jóga órát, ahol elektronikus zenére végzik el a gyakorlatokat. Mindezt UV-fényekkel, ismert lemezlovasokkal kiegészülve, így a reggeli ébresztő sem lesz kevésbé bulis, mint az esti sztárfellépők.

Színház, divatbemutató és bulihajó

A felejthetetlen fesztiválélmény érdekében a Nagyszínpad megújult LED-fala, és a különböző díszletekkel felszerelt VIP-helyszínek mellett idén is feltűnnek majd a fesztivál területén az utcaszínházak, és a legvadítóbb kollekciókat felvonultató divatbemutatók.

Amennyiben még ez sem lenne elég,

idén is kifut a népszerű partihajó, amely a legjobb bulikat ígéri a Balaton vízén.

A hajó a Siófoki Bahart kikötőből indul útjára, de a transzferjegyet váltók a fesztivál területéről indulva, és oda visszaérkezve vehetik igénybe. Érdemes azonban időben jegyet vásárolni, mert a szerdán, csütörtökön, és pénteken 15 órakor elstartoló hajókon csak 300 fő tud utazni egy nap.

A Heineken Balaton Sound június 28-tól július 1-ig tart, a helyszínről pedig az Index is napról-napra tudósít majd. A részletes program a fesztivál honlapján található meg.

(Borítókép: Szilágyi Anna / Index)