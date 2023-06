Aki nem vigyáz, idén is Zacher Gáborra ébredhet a Soundon

A veretésé lesz a főszerep, ám a szervezők elsődleges szempontja az idei Balaton Soundon is a fesztiválozók biztonságos szórakozása lesz. A 2018-ban indított Safety First nevű kezdeményezésnek köszönhetően önkéntesek tucatjai, és egy mobilapplikáció is elősegíti ezt a június 28-án rajtoló rendezvényen. Az Indexnek a kezdeményezés egyik nagykövete, Zacher Gábor mesélt a program előnyeiről, az évente visszatérő problémákról és a felmerülő előítéletekről.

Kevesebb mit két hét múlva startol a hazai fesztiválszezon első nagy bulija, a Heineken Balaton Soundra már tűkön ülve készülnek a fesztiválozók és persze a szervezők is, akik a tavalyi buli óta már temérdek újítást belengettek az idei rendezvényre. Elég csak az új VIP-helyszínekre gondolni, amelyek között még egy kaszinó is helyet kapott, vagy a teljesen megújuló nagyszínpadra, amit ezúttal egy hatalmas, egész színpadot átívelő kivetítő tesz igazán felejthetetlenné.

Bár a Soundon az önfeledt bulizásé és a veretésé a főszerep, a szervezők számára kiemelten fontos, hogy a látogatók biztonságban szórakozhassanak. Ezért idén is nagy hangsúlyt fektettek a 2018-ban életre keltett Safety First nevű kezdeményezésre, amely

a Balaton Sound okostelefonra letölthető applikációjában egy pánikgombbal is kiegészült már, így egyetlen gombnyomással bárki jelezheti, ha bajban van, vagy a környezetében más szorul segítségre.

És hogy mi a kezdeményezés lényege?

A program célja elismert szakemberek bevonásával segítséget nyújtani a fesztiválozóknak biztonsági, egészségügyi és technikai kérdésekben a fesztivál ideje alatt, előzetes kommunikációs kampány, videók, helyszíni és virtuális jelenlét által, illetve a Heineken Balaton Sound alkalmazás használatával.

A biztonság és a védelem kiemelten fontos számunkra, emellett összpontosítanunk kell a zaklatás és testi sértés megelőzésére. Bármilyen szexuális zaklatással, testi sértéssel, fizikai erőszakkal vagy a kisebbségeket ért erőszak-tevékenységgel kapcsolatos vádat nagyon komolyan veszünk, ilyen helyzetben azonnal segítünk és minden esetet kivizsgálunk. Tartsuk tiszteletben mások személyiségét, ne ítélkezzünk szexuális orientációjuk vagy genderidentitásuk fölött!

A szervezők ahhoz, hogy jobban fel tudják hívni a figyelmet a fizikai és a mentális erőszakra, a szexuális erőszakra, a droghasználat veszélyeire, a személyes biztonság és testi épség fontosságára, a testi sértés és a zaklatás veszélyeire, a pszichológia, a toxikológia és a bűnmegelőzés terén három magyar szakértőt és egy DJ-duót (az éjszakai élet szakértőit) kértek fel, hogy tanácsaikkal, tapasztalataikkal ismertségüknek és szakértelmüknek köszönhetően segítsék a programot.

A Safety First csapata így Dr. Hevesi Kriszta, Dr. Zacher Gábor, Dr. Molnár István Jenő és a Tits Gang, azaz Metzker Viktóra és Yamina vezetésével vág neki az idei Soundnak.

Aki nem vigyáz, Zacher Gáborra ébredhet

A kezdeményezésről, a fesztiválokon jelen lévő veszélyekről, a visszatérő problémákról és a felmerülő előítéletekről Zacher Gábor toxikológus beszélt az Indexnek, aki szerint a Safety First 2018-as startja óta rengeteget fejlődött, így idén még több emberen tudnak majd segíteni.

Hiába a koronavírus miatt kimaradó évek, rengeteg új dolog történt azóta a Safety First programmal, amióta elstartolt. Lett chatbotunk és egy pánikgomb is, emellett pedig temérdek önkéntes dolgozik a fesztiválon. Egy jó dolgot sikerült létrehozni

– emelte ki az ország legismertebb toxikológusa.

Az egyre biztonságosabbá váló fesztivál kapcsán azonban továbbra is rengeteg az előítélet, vannak, akik azt gondolják, hogy a Balaton Sound a kábítószer-fogyasztás és a szexuális együttlétek mekkája – ennél nagyobbat azonban Zacher Gábor szerint nem is tévedhetnének.

A kezdeményezés nemcsak a fesztiválozóknak, de az aggódó szülőknek is egyfajta biztonságot nyújthat, hiszen a legtöbben közülük azt gondolják, hogy egy ilyen fesztivál csak a szexről és a drogozásról szól. Tagadhatatlan, hogy előfordul, de fontos kiemelni, hogy egy fesztivál sokkal biztonságosabb közeg, mint egy sima szórakozóhelyen eltöltött este – mivel itt nagyszámú biztonsági és egészségügyi személyzet van jelen. Azt üzenem minden felnőttnek, hogy merjék bátran elengedni a gyerekeiket, mert lehet biztonságosan fesztiválozni, de az sem baj, ha a 40-50 éves korosztály is eljön, hiszen bőven találhatnak olyan fellépőt, aki az ő kedvükre való. Miért is ne jöhetnének? Legalább látják, hogy ez a fesztivál sem ördögtől való!

Mindezt igazolhatja az is, hogy a toxikológus tapasztalatai szerint nem az egészségügyi segítségkérések a leggyakoribbak a fesztiválon, a legtöbb esetben arról van szó, hogy valaki elveszít valamit, vagy valakit, és attól pánikol be.

Egy ilyen fesztiválon tényleg szinte bármiben segítséget nyújthat a Safety First kezdeményezés, legyen szó elveszett telefonról, bankkártyáról, vagy barátokról, egészségkárosodásról, kiszáradásról vagy arról, hogy valakinek felborul a cukorháztartása, van, aki segít – erről szól ez a kezdeményezés. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a legtöbb alkalommal akkor volt szüksége segítségre a fesztiválozóknak, amikor elvesztettek valamit vagy valakit, és egészségügyi problémáik akadtak – főként napszúrás miatt –, de volt, hogy valakinek szerelmi bánat miatt kellett a segítség

– magyarázta Zacher Gábor, aki hozzátette, a legtöbben már tudnak a pánikgomb adta lehetőségekről, akik pedig ezen tudás hiányában érkeznek a fesztiválra, az ott kihelyezett plakátoknak köszönhetően ők is értesülnek róla.

És hogy ennek ellenére idén is lesz-e olyan, aki Zacher Gáborra ébred? Ennek lehetőségét az előzetes edukáció és figyelmeztetések ellenére sem lehet kizárni, pláne úgy, hogy az orvos maga is munkába áll a fesztivál egyik napján.

Szombaton, július elsején 24 órás egészségügyi szolgálatban leszek a Soundon, ahogyan az elmúlt években többször is dolgoztam ott, vagy éppen a Szigeten. Így nem mondhatják, hogy csak a szám jár, a helyszínen is kiveszem a részem a segítségnyújtásból

Világsztárok a Balaton-parton

