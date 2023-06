Divatshow és színház is feldobja a Balaton Sound idei forgatagát

Lenyűgöző vizuális élményekkel készül az idei szezon első nagy fesztiválja, a Heineken Balaton Sound, ahol azonban nem csak a hajnalig veretésé lesz a főszerep. A felejthetetlen fesztiválélmény érdekében a Nagyszínpad megújult ledfala és a különböző díszletekkel felszerelt VIP-helyszínek mellett ugyanis idén is feltűnnek majd a fesztivál területén az utcaszínházak és a legvadítóbb kollekciókat felvonultató Fashion Show-k is.

Elkezdődött a visszaszámlálás, jövő héten, június 28-án elstartol a Heineken Balaton Sound, ahogyan pedig azt már a fesztiválozók megszokhatták, Európa legvonzóbb beachfesztiválján a zene kapja a főszerepet az idén igencsak erősre összehozott világsztár-felhozatallal és az elektronikus zenei műfajok kavalkádjával.

Mindez azonban nem lenne teljes a megszokott pulzáló látványvilág nélkül, melynek már megkerülhetetlen elemeit idén is felfedezhetjük a Heineken Balaton Soundon.

Ehhez mérten az sem okozhat komoly meglepetést majd, ha a fesztivál bármely pontján egyszer csak feltűnnek vonuló hangszeres csoportok. Idén érkezik például a világ számos pontján már nagy sikert aratott Flash Drum csapata, akik neonfénybe öltözve dobolják majd végig a vízparti fesztivált, megtáncoltatva az érdeklődő közönséget is. De ne csak őket várjuk idén mindenhol, mert meglepetésszerűen felbukkan majd a Coloured & White Wings izgalmas szárnyalása is.

Napközben – az égre nézve – magasban repülő, különböző színű és formájú sárkányokat is láthatunk, és az esti órákban színesen kivilágított óriáspolipok táncát csodálhatjuk az égbolton. A sárkányreptetéstől kedvet kapva pedig saját papírsárkányokat is készíthetünk a sárkánykészítő workshopnál.

A nyár legforróbb kifutója is a Soundon

A színes zenei és színházi paletta mellett sem kell majd senkinek sem unatkoznia, a vízparti kifutón – a népszerű Balaton Sound betűk szomszédságában – három fashion designer csapat mutatja be kreációit különböző napokon, egy nappali és egy éjszakai show keretében, közvetlenül a Nagyszínpad programja előtt, illetve után – Lakatos Márk art director celebrálásában.

Ráadásul csütörtökön kifutóra lép a THEFOUR kollekciója is, a fiatal hazai divattervezők egyik legígéretesebb csapata egyszerre klasszikus, innovatív, elegáns és mégis könnyen hordható ruhákkal jelenik meg a Soundon.

Másnap Szegedi Kata tervei kelnek életre. A Kata Szegedi márkát 2009-ben alapította Kata, és mára a magyar divatvilág egyik legmeghatározóbb márkájává nőtte ki magát, magába foglalva az innovatív, modern vonalakat azok számára, akiknek magabiztosságuk és egyediségük kifejezése fontos a mindennapokban is. Szombatra pedig érkezik a NUBU, melynek csapata a kifinomult, modern, letisztult dizájn és a különleges szabásvonalak, a kényelem és a funkció összehangolásával hozza létre kortalan, számtalan lehetőséget nyújtó darabjait.

A zenei felhozatalra sem lehet panasz

Az idei Balaton Sound június 28-tól július 1-ig tart, a részletes program a fesztivál honlapján található meg.

A már bejelentett fellépők listája:

Nagyszínpadosok: Armin Van Buuren, Blasterjaxx, Dimitri Vegas &, Like Mike, Don Diablo, Goodboys, Hardwell, Justus, KSHMR, Kungs, Ofenbach, Regard, Tiësto, Vini Vici, Yves V.

A Nagyszínpad Afterparty-felelősei: Alle Farben, Joel Corry, Riton.

AB my Lake-helyszínek underground dj-i: Adam Beyer, Agents of Time, Amémé, Anfisa Letyago, Anna, Argy, Artbat, Carl Cox, Charlie Sparks b2b Parfait, Charlotte de Witte, Cera Khin, Clara Cuvé, Coeus, Dubfire, Enrico Sangiuliano, Fred Lenix, Gioli & Assia Live, Indira Paganotto, Joris Voorn, Joseph Capriati, Layla Benitez, Pan-Pot, Parfait, Philipp Straub, Sam Paganini, Satori Live, Sebastian Leger, Tinlicker Live.

Jön a Masquerade, azaz Claptone, Ferreck Dawn, valamint meglepetésvendégeik. Bemutatkozik a Rave Culture: Axmo, Dubvision, Olly James, W&W, Will Sparks. Itt lesz a Q-Dance csapata: RAN-D, Rebellion, Sefa, Sound Rush, Sub Zero Project, TNT, Villain. Illetve a Soundra érkezik majd a Next Level: Dimension Dj set, Matroda, Sullivan King és Tchami.