Másfélmillió lufi két ember és egy teljes város környezetének halálát okozta

Már több mint 30 éve történt, mégsem fogható fel ép ésszel az, miért gondolta jó ötletnek Cleveland városa 1986. szeptember 27-én azt, hogy másfélmillió héliummal töltött léggömböt ereszt szabadjára rossz időjárási körülmények között. Meggondolatlanságukat a környezet és az élővilág is megszenvedte, a léggömbök pedig két ember életének megmentését is meghiúsították.

A lufikról elsősorban születésnapi zsúrok, ballagások, vagy más ünnepségek jutnak az ember eszébe, azonban amellett, hogy a gyerekek és a kisállatok szemét azonnal magukra vonzzák, a színes gumicsodák köztudottan káros hatással vannak a környezetünkre. A lufik eregetése és szabadon engedése főként a gumi lassú lebomlási tulajdonsága miatt káros, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a gázzal töltött ballonok a vadon élő madarak populációit, az ökoszisztémát, sőt közvetetten a légiközlekedés biztonságát is veszélyeztethetik.

A negatívumok ellenére mégis kevés olyan esetről hallani, amely tragédiába torkollott, mert valaki szórakozásból, vagy éppen kérkedésből szabadon engedett néhány léggömböt. Az emberiség történetében azonban erre is volt már példa 1986. szeptember 27-én.

Jótékonykodásnak indult

Bár nem ma történt, a korabeli híradásoknak köszönhetően a tengerentúlon biztosan, de a Föld többi táján is jó eséllyel hallottak már az 1986-os, clevelandi Balloonfestről, azaz a tragikus véget érő lufifesztiválról. Akkoriban a Cleveland United Way szociális szolgáltató szervezet az éves adománygyűjtéséhez pozitív reklámot akart szerezni, emiatt a tagok a fejükbe vették, hogy egy gigantikus esemény keretein belül héliummal töltött lufikat engednek szabadon a főtéren. Nem is akármilyen bulit szerveztek: fejükbe vették, hogy a jótékonysági eseményükön Guinness-rekordot döntenek, és a korábbi egymilliós csúcsot megduplázva,

ezúttal kétmillió ballont engednek szabadon aznap.

A projektnek így két célja is volt. Az első az, hogy egy akkora méretű, látványos rendezvényt hozzanak össze, amellyel Cleveland neve bekerül a legek, azaz a Guinness-rekordok könyvébe. A másik kitűzött cél az volt, hogy a rendezvénnyel arra ösztönözzék a fiatalokat, hogy vegyenek részt civil és jótékonysági tevékenységekben, és építsenek helyi közösséget, mivel Cleveland vállalati szektora hanyatlóban volt, és ezzel együtt az a réteg is, akik adománygyűjtési akciókon vesznek részt.

Vállalásukkal a már elsőre is meredeknek tűnő ötletek ellenére hatalmas sikert arattak, a lufikra aggatott személyes üzenettel ellátott cetlikért egy dollárt kellett fizetniük az embereknek, így összesen kétmillió dolláros bevételre számíthatott a szervezet az esemény lebonyolításáért cserébe. Ebben egy igazi profi Treb Heining segítségét kérték ki, aki az előző évben a Disneylandben egymillió léggömböt eresztett el, ezzel Guinness-rekordot döntve.

A léggömböket ekkoriban főként marketingeszközként használták, ám Heining potenciális művészeti formának tekintette őket, és hamar a világ egyik legismertebb léggömbművészévé vált. Több olyan eseményt is szervezett – mint például az 1984-es Los Angeles-i olimpia –, ahol a léggömböket szabadjára engedik.

Valaki az életével fizetett

Ezek alapján minden úgy tűnt, hogy a legnagyobb rendben van, sőt az indítás időpontját is hamar kitűzték, 1986. szeptember 27-re.

A ballonok elengedését megelőző este azonban váratlan vihar érte el Clevelandet, és orkánerejű szél csapott le a városra, az esemény elhalasztása azonban szóba sem került. A viharfelhők másnap sem kerülték el a területet, emiatt a 14:30-ra tervezett délutáni startot fél órával korábbra, kettőre hozták a szervezők, bízva abban, hogy az időjárás nem rondít bele a rekordkísérletbe. Ez azonban nem így történt, a közel másfélmillió (a Guinness 1 429 643 darabot ismert el, ami szintén rekord) szabadon engedett léggömb végül korántsem szállt a terv szerint.

A szél nemcsak megakadályozta néhány léggömb felemelkedését, hanem kelet felé lökte őket, az egész környéket megbénítva.

A lufik már 10 perccel az elengedésüket követően elkezdtek az eső és a légnyomás miatt visszatérni a Földre, ellepve a legforgalmasabb utakat – ahol több kisebb balesetet okozott a lufikáosz –, és a közeli Burke Lakefront Repülőteret is, ahol órákra leállt a légiforgalom emiatt. Mégsem ez volt a legnagyobb probléma, amit a jótékonysági akció okozott.

A lufik ugyanis teljesen ellepték az Erie-tavat is, ahol a partiőrség és a rendőrség előző este óta nagy erőkkel keresett két horgászt, akiknek vélhetően felborult, majd elsodródott a csónakja. Mindez jócskán nehezítette a keresést, a vízen szinte lehetetlen volt bármit is kiszúrni a rengeteg léggömb között, ráadásul a helikoptereket sem tudták órákig bevetni a még levegőben lévő lufik miatt.

Az eltűnt horgászok csónakját végül csak másnap, míg Bernard Sulzer és Raymond Broderick holttestét a következő hónapban találták meg. a rendőröknek a lufikkal borított folyón esélyük sem volt kiszúrni a segítségre váró párost.

De tényleg szüksége volt erre az értelmetlennek tűnő csinnadrattára a városnak? A kérdés megválaszolásához elsőként meg kell értenünk azt, milyen volt az élet az ohiói nagyvárosban akkoriban.

A hanyatló város mentsvára volt a buli

Cleveland az 1970-es években indult meg a lejtőn, abban az évtizedben a lakosságának 23,6 százalékát pedig el is veszítette. Ez volt az első amerikai város a nagy gazdasági világválság óta, amely nem tudta fizetni a hiteleit. A pénzügyi és népességi gondokkal küzdő város megítélését tovább rontotta, hogy erőszakos maffia-bandák lepték el az utcákat, amely olyan erős hatással volt a közvéleményre is, hogy emiatt Cleveland a „Bomb City USA” gúnynevet is megkapta.

A szegénység és a szervezett bűnözés mellett a környezeti tanulmányok eredményei sem festettek szebb képet a városról, a kutatók arra figyelmeztettek, hogy a Cuyahoga folyó éveken belül eltűnhet, az Erie-tó pedig szintén haldoklik. Ha még ez sem lenne elég, az emberek nem csak szegények lettek, de meglehetősen sokan munkanélkülivé váltak, mivel Cleveland acélgyárai és ipari csomópontjai is megindultak a hanyatlás felé, a kiadásokat pedig csak leépítésekkel tudták némileg csökkenteni.

A 80-as években elkezdődtek a tárgyalások és a viták a komoly potenciált rejtő tópart fejlesztéséről, a Balloonfest pedig azt az érzést akarta átadni az ország többi részének, hogy a város bármire képes, és hamarosan ők lesznek a legnagyobbak és a legjobbak. Ezek tudatában már korántsem tűnik annyira ördögtől valónak az, hogy valamilyen szórakozást, kikapcsolódást adjon a város az embereknek, egy esetleges rekord felállításával pedig újra felhelyezze a térképre a települést. Persze mint azt ma már pontosan tudjuk, nem így történt...

Pedig azért akadt bőven intő jel, ugyanis nem a Balloonfest volt az első esemény a Public Square-en, amely félresikerült. 1980-ban a helyi kosárlabdacsapat, a Cleveland Cavaliers korábbi tulajdonosa, Ted Stepien softball labdákat dobott le a Terminal Towerből, ezzel megünnepelve az épület 50. évfordulóját. Az ötlet persze balul sült el, hiszen a labdát elkapni próbáló közönség soraiban többen is megsérültek, amikor megkísérelték elkapni azokat – idézte fel a történteket a cleveland.com.

Kipukkadt lufi lett a rekordkísérlet, a környezet itta meg a levét

A történtek nem csak a tavon eltűnt két halász halálát, hanem komoly környezeti pusztítást is okoztak a régióban. Ellenben azzal a meggyőződéssel, miszerint a léggömbök miután földet érnek, rövid időn belül bomlásnak indulnak, az esemény szervezői is hamar rájöhettek arra, hogy a másfél millió szabadon engedett latex lufi nem fog egykönnyen felszívódni – a tavon hetekig több ezer lufi, és lufimaradvány lebegett.

Egyes jelentések szerint voltak olyan léggömbök, amelyek még Kanada strandjaira is eljutottak, így nem csak ott helyben, hanem több száz kilométerrel arrébb is éreztette a hatását a balul elsült esemény. Tekintettel arra, hogy a latexnek 6 hónap és 4 év között van a lebomlási ideje, így biztos, hogy

nem csak a vadon élő állatok élőhelye, hanem az életüket támogató és elősegítő ökoszisztémák is súlyosan megfizettek az emberi butaságért.

A mai zöld elvekbe már az akkori nyersanyagfelhasználás sem férne bele, ugyanis több szakértő is felháborodását fejezte ki évekkel az eseményt követően, hogy a hiánycikké váló gázt, a héliumot ilyen mértékben, egy ilyen bugyuta eseményre pazarolták el.

Napjainkban részben ezek miatt komoly szabályok és törvények születtek a környezet megóvása érdekében, egyre több országban tiltják vagy korlátozzák a csoportos lufieregetést, az állatjóléti és környezetvédelmi csoportok azonban kitartóan kampányolnak továbbra is a teljes tilalom eléréséért.

