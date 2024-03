Meglepő titkot árult el Billie Eilish

Billie Eilishnek egy Batmanről szóló látomás kellett ahhoz, hogy megvalósítsa mindazt, amire vágyott – írja az ew.com.

Az Oscar-díj-átadó előtt Amelia Dimoldenberg angol humoristának adott interjút Billie Eilish. Az énekes arról kezdett beszélni, hogy Batman a kedvenc szuperhőse, bár nem sokat tud ezekről a karakterekről.

A Sötét lovag... Meg kell, hogy mondjam, néhány évvel ezelőtt Christian Bale-lel álmodtam, ezt követően, miközben egy napfényes kis kávézóban ültem, rájöttem, hogy szakítanom kell az akkori barátommal. Tényleg. Felébredtem, és észhez tértem

– mesélte el a furcsa szakítás történetét Eilish.

Szóba került egy másik vonzódás is. Az énekesnő és bátyja, Finneas O’Connell – aki egyben társszerzője is – a 2016-os Ocean Eyes című dalának megkomponálásáról beszélgettek a humoristával, aki megkérdezte tőlük, hogy a híres Ocean Eyes című számukat vajon Cillian Murphyről írták-e, utalva ezzel az Oppenheimer különleges, szúrós tekintetű sztárjára.

Erre O’Connell félig tréfásan megerősítette Dimoldenberg felvetését, mondván, igen, valószínűleg róla írta, hiszen Eilish nagy rajongója a színész szemeinek.

Eilish és O’Connell a Barbiehoz írt What Was I Made For? című dalát Oscar-díjra jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, és a március 10-i eseményen elő is adják a számot. A szerzőpáros korábban a 2022-es ceremónián a No Time to Die című számával nyert Oscar-díjat, olyan előadókat megelőzve, mint Beyoncé, Lin-Manuel Miranda, Diane Warren és Van Morrison.