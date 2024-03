Miley Cyrus az apjával nem áll szóba, pedig az édesanyja nyúlta le a húga párját

Miley Cyrus az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb énekesnő, ám az ő élete is jól bizonyítja, hogy lehet bármennyi pénze az embernek, és érhet el bármit saját erejéből, ez nem jelenti azt, hogy ne lennének privát gondjai. Az elmúlt időszak korántsem alakult úgy, hogy azt lehetne mondani, a családja egy idilli, boldog és támogató közeg.

Pedig kívülről úgy tűnik, mintha tényleg minden aranyból lenne náluk, ez a csillogás azonban, mint kiderült, csak a kamerák és a fotósok seregének szól. Bár legutóbbi sikereit mind Miley, mind pedig az édesapja, Billy Ray Cyrus egy szakításnak köszönhette – elég csak a Flowers című slágerre gondolni, amit állítólag a volt férjétől, Liam Hemsworth-től való elválása isnpirált –, a legfrissebb nyilvánosságra került történések azonban aligha hajtanak a család malmára hasznot...

Édesanyja az énekesnő húgának volt párjával házasodott össze

Ugyan a Cyrusok meglehetősen szabadelvűek, a múlt heti híreken aligha lendülnek túl egykönnyen. A Us Weekly magazin szerint ugyanis Miley Cyrus édesanyjának újdonsült férje, a Szökés című sorozat egyik főhősét játszó Dominic Purcell színész a lap informátora szerint korábban randevúzott a kétszeres Grammy-díjas énekesnő legkisebb testvérével, a szintén előadóként és színészként tevékenykedő Noah Lindsey Cyrusszal is.

Sőt, a bennfentes szerint konkrétan tőle szerette el az édesanyja a férfit.

Az információk szerint az édesanya pontosan tisztában volt azzal, amikor a közösségi oldalakon ismerkedni kezdett a férfival, hogy az közben a lányával randevúzik, ennek ellenére mégis belevágott a kapcsolatba. Ez pedig érthetően nem nyerte el a 24 éves lány tetszését...

Kapcsolatuk megromlását jól mutatja, és a lap információit részben alá is támasztja, hogy

Miley Cyruson kívül az 56 éves édesanyával egyik gyermeke sem beszél már, sőt az énekesnőn kívül egyikük sem jelent meg a pár tavalyi esküvőjén, amelyet ráadásul az előadó malibui otthonában tartottak meg.

A filmproducerként és üzletasszonyként dolgozó Tish Cyrus, aki korábban mindkét lánya zenei karrierjét irányította, a hónap elején a Call Her Daddy című podcastben azt állította, hogy már jóval régebb óta szerelmes Purcellbe, mint ahogyan azt a nyilvánosság hiszi. A műsorban azt állította, hogy miután meglátta az izmos, erősen tetovált színészt a Szökés című sorozatban, azóta követte őt, Instagramon pedig már 2016-ban is üzent neki. Kapcsolatuk akkor virágzott fel, amikor hat évvel később 2022-ben, nem sokkal azután, hogy Billy Ray Cyrustól elvált, Tish újra felvette a kapcsolatot a színésszel, és azt javasolta, hogy találkozzanak. A találkozóból hamar szerelem lett, három órával a találkozásukat követően összejöttek, majd egy évre rá össze is házasodtak.

Mindez magában egy igazi tündérmese lehetne, annak tudatában viszont két oldala van annak a bizonyos éremnek, ha Noah Cyrusra gondolunk...

Azt már tavaly óta rebesgették Miley Cyrus rajongói, hogy valami nincs rendben a család háza táján, hiszen sem a bátyja, sem pedig a húga nem jelent meg az esküvőn. Abban az időben a családi bennfentesek ragaszkodtak ahhoz, hogy a testvérek munkahelyi kötelezettségeik miatt nem tudtak elmenni, Noah azonban hamar lebuktatta magukat, ugyanis olyan képeket tett közzé, amelyeken Billy Ray Cyrust, azaz az édesapjukat ábrázoló pólót visel, miközben egy hipermarketben tartózkodik a testvérével.

A bennfentesek szerint ezzel egyértelművé vált, hogy

Noah-t azért nem hívták meg a menyegzőre, mert tartottak attól, hogy jelenetet fog rendezni, Miley pedig emiatt még fegyveres őröket is állított az otthona elé.

Az édesanyja került célkeresztbe, mégis az apjára haragszik

A hír, hogy a köztudottan kaotikus Cyrus család a korábban feltételezettnél is működésképtelenebb lehet, alig néhány héttel azután érkezett, hogy a 31 éves Miley Cyrus átvette az év lemezéért járó díjat a Grammy-gálán. A családon belüli ellentétek már az eseményen kicsúcsosodtak. A díj átvételekor ugyanis tényleg szinte mindenkinek köszönetet mondott a színpadon, kivéve édesapját, Billy Ray Cyrust, akinek egyébként a karrierje beindítását köszönheti.

Az énekesnő ismerősei szerint

Miley-t az zaklatta fel az apjával kapcsolatban, ahogyan a szülei 30 évig tartó házasságának utolsó éveiben viselkedett.

Emiatt Billy Ray Cyrus – aki állítólag szintén haragszik Miley-ra – többször is megpróbált bocsánatot kérni a lányától, egyelőre azonban nem járt sikerrel, ugyanis Miley hallani sem akar róla. Mások szerint viszont azért nincsen béke, mert mindketten a másiktól várják a bocsánatérést.

Mindeközben Miley-nak és testvéreinek láthatóan nincs egyszerű dolga szüleik válásával, mivel a szakításuk miatt különböző oldalakra kerültek. Miley kikövette édesapját Instagramon a válást követően, azóta pedig már szóba sem állnak egymással, és Billy Ray Cyrus esküvőjén sem jelent meg. Ezzel szemben viszont édesanyját és új kapcsolatát teljes mértékben támogatja.

Testvérei viszont pont a másik oldalon állnak...

A Hannah Montana-film tehet minden bajukról

A Cyrus család azonban nem véletlen lett olyan amilyen. Billy Ray 1991-ben egy tennessee-i bárban ismerkedett meg leendő feleségével, Leticia Tish Finley-vel, aki egyedülálló anyja volt két kisgyermeknek Brandinek és Trace-nek, akiket házasságuk után a férfi a nevére vett. Abban az időben Billy Ray Cyrus – aki szegénység családból származott – küszködő énekes volt, aki az autójában élt. Hogy tovább bonyolódjon az ügy, született egy fia, Cody, akinek az anyja egy dél-karolinai pincérnő volt, majd hét hónappal később Tish megszülte első közös gyermeküket, Miley Cyrust is.

Billy Ray és Tish titokban összeházasodtak 1993-ban, annak ellenére, hogy a férfi kiadója tattól tartott, hogy a családalapítás tönkreteszi az éppen beindulni látszó karrierjét. Minden jó szándék ellenére Billy Ray és Tish Cyrus belevágott a frigybe, és egy 500 hektáros farmra költöztek Tennessee-ben, azonban sokáig nem élvezhették a vidéki nyugalmat.

Az édesapa ugyan az Achy Breaky Heart albumával egyetlen év alatt 40 millió dollárt keresett, nem akarta, hogy Miley fiatalon szintén belevágjon a show-businessbe, mert attól tartott, hogy nem fogja tudni kezelni az elutasítást. Édesanyja azonban más véleményen volt, és biztatta lányát a karrierje beindításában. Az édesanya nemrég azt állította erről, hogy amiatt lökte lányát a show-bizniszbe, mert úgy gondolta, hogy ez egyben tartja majd a családot.

Miley 11 éves volt, amikor először részt vett a Disney meghallgatásán, de mivel túl fiatalnak tartották, még két évet kellett várnia, mire elnyerte a kitalált popsztár, Hannah Montana címszerepét a Disney Channel drámasorozatában, amely egy igazi tiniikonná tette, a teljes gyerekkorára rányomva a bélyeget. Az a kísérlete, hogy az évek múlásával lerázza magáról a karaktert, komoly vitákat váltott ki, fiatal rajongói és a szülei megdöbbentek a sokszor kihívó és hiányos öltözékétől, vagy éppen a botrányos megnyilvánulásaitól.

Pedig korábban sem volt egy szent. 2007-ben, 15 évesen Miley kénytelen volt bocsánatot kérni a rajongóitól néhány sokat sejtető fényképért, amelyeket Annie Leibovitz készített a Vanity Fair számára. A fotókon Miley félmeztelen volt, és csak egy krémszínű selyemlepedő volt a teste körül. Két évvel később ismét alakított, akkor a Teen Choice Awardson rúdtáncolt, majd 2010-ben a Britain's Got Talent színpadán keltett feltűnést, amikor úgy tett, mintha megcsókolná az egyik táncosnőjét.

Egyes kritikusok ezek miatt a gyereküket kiárusító szülőket hibáztatták, amiért nem védték meg a nyilvánosság gonoszságától a lányt.

Az igazság az volt, hogy Billy Raynek és Tishnek már akkoriban is komoly párkapcsolati problémái voltak, ezt követően pedig még 12 év eltelt, mire 2022-ben a nő végre beadta a válókeresetet, „kibékíthetetlen nézeteltérésekre” hivatkozva. Ekkor ismerte be azt is, hogy már két éve külön élnek a férjével, és kiemelte, korábban már többször közel kerültek a szakításhoz. Billy Ray először 2010-ben nyújtott be válókeresetet, de öt hónappal később visszavonta kérelmét. Aztán 2013-ban jogi kérelmet nyújtottak be házasságuk felbontására – ezúttal Tish kérésére –, hogy aztán még egyszer elgondolkodjanak, és egy hónappal később visszavonják azt is.

Billy Ray szerint a Disney-sorozat – amely nemcsak elindította lánya karrierjét, hanem újraélesztette a sajátját is – volt a felelős a család minden bajáért.

2021-ben Miley Cyrus interjút adott a brit Vogue-nak, amelyben azt mondta, hogy nagyon bensőséges és szoros kapcsolata van a családjával, de mint minden család, ők is összetettek. Tekintettel az édesanyja és nővére közötti szerelmi viszályra, végül is aligha vádolható azzal, hogy túlzott...

(Borítókép: Gilbert Flores / Getty Images)