Áll a bál Taylor Swift koncertjei miatt Délkelet-Ázsiában

Az énekesnő jelenleg Szingapúrban tartózkodik, ahol a hat koncertjéből az első hármat már leadta. A következő három koncertje után további koncerteket ad Délkelet-Ázsiában, azonban kiderült, hogy egy gazdasági-politikai húzásnak köszönhetően nem mindegy, hogy hol – írja a Time.

A szingapúri hatóságok állítólag egy kizárólagossági megállapodást kötöttek Taylorral,

amely szerint nem lép fel a régió más országaiban, így gyakorlatilag amíg Szingapúr kötelező úti céllá vált a The Eras Tour számára, addig más országokba nem megy el az énekesnő.

Szerdán Joey Salceda Fülöp-szigeteki törvényhozó, az ország képviselőházának tagja felszólította a Fülöp-szigeteki külügyminisztériumot, hogy gyakoroljon nyomást szingapúri hivatali kollégájára, mert magyarázatot várnak a kényes helyzetre.

Ha az exkluzivitási szerződés híre igaz, az távol áll a jó szomszédi viszonytól. Ez ellentétes a konszenzuson alapuló kapcsolatok és a szolidaritás elvével is, amelyre az ASEAN-t ( a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) alapították

– mondta Salceda, hozzátéve, hogy bár a támogatás jelentős lökést adott Szingapúr gazdaságának, ez a szomszédos országok rovására ment, amelyek így nem tudtak külföldi koncertlátogatókat vonzani, és akiknek a rajongói kénytelenek voltak Szingapúrba utazni.

Taylor Swift jó üzlet Délkelet-Ázsiának

A Szingapúr és Taylor Swift közötti exkluzivitási megállapodásról szóló spekulációkat először Srettha Thavisin thaiföldi miniszterelnök vetette fel, aki február 16-án egy bangkoki üzleti fórumon elmondta, hogy Swift koncertszervezőjétől, az Anschutz Entertainment Grouptól (AEG) hallotta, hogy a szingapúri kormány megközelítőleg 3 millió dollárt ajánlott Swift csapatának minden egyes szingapúri koncertjéért cserébe azért az ígéretért, hogy az Eras turnéja alatt sehol máshol nem lép fel Délkelet-Ázsiában.

Nem csoda, hogy a kormányok mindenáron lekötnék Swiftet a stadionjaikba. A Grammy-díjas énekesnő arról híres, hogy bárhol is jár, felpörgeti a helyi gazdaságot. Swift szingapúri koncertjeire több mint 300 ezer jegyet adtak el, és a koncert körüli felhajtás is hatalmas gazdasági lökést ad a városállamnak. A Swift fellépésére érkező turisták mintegy 30 százalékkal hajtották fel a helyi hotel- és repülőjegyárakat, és szakértők becslése szerint Swift koncertjei akár 500 millió dollárnyi turisztikai bevételt is generálhatnak.