Idén is megválasztják a televíziós szakma legjobbjait

2024-ben ismét kiosztják a Televíziós Újságírók Díját, amelyet 2014-ben a SorozatWiki főszerkesztője, Kenderessy Szabolcs alapított azzal a céllal, hogy az elismerés klasszikus kritikai szempontok alapján emelje ki az előző év legprofesszionálisabb magyar, szórakoztató műfajú tévés teljesítményeit: műsorokat, sorozatokat, műsorvezetőket, zsűritagokat és színészeket.

Idén 14 kategóriában ismerik el a tavalyi év legjobbjait. Díjakat adnak át nagyszabású show-műsor, vetélkedő, reality, gasztroreality, talkshow, zsűritag, női műsorvezető, férfi műsorvezető, sorozat, színésznő, színész, női mellékszereplő és férfi mellékszereplő, valamint most először szórakoztató-ismeretterjesztő műsor kategóriában.

Az elismeréseket a legfontosabb szak- és hírmédiumok vezető újságíróinak szavazatai alapján ítélik oda. A Televíziós Újságírók Díjának grémiumát az Index, a HVG, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Media1, az Origo, a Port.hu, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella magazin és a TVR-hét egy-egy újságírója alkotja.

Korábban őket díjazták

Ahogy arról az Index is beszámolt, 2023-ban a legjobb nagyszabású show-műsornak járó díjat a TV2-n futó Dancing with the Stars nyerte el, a csatornának azonban még sikerült bezsebelnie a legjobb vetélkedő (Szerencsekerék), legjobb reality (Ázsia Expressz), valamint legjobb női (Lékai-Kiss Ramóna) és férfi (Till Attila) műsorvezetőnek járó díjakat is. A legjobb gasztroreality az RTL-es A Konyhafőnök lett, míg a legjobb heti sorozat A Király, a legjobb napi sorozat pedig a Keresztanyu – ezek ugyancsak az RTL képernyőjén voltak láthatók. Az elmúlt évek díjazottjainak teljes sorát alább veheti szemügyre:

2023

Legjobb nagyszabású show-műsor – Dancing with the Stars

Legjobb vetélkedő – Szerencsekerék

Legjobb reality – Ázsia Expressz

Legjobb gasztroreality – A Konyhafőnök

Legjobb talkshow – Az első influenszerek

Legjobb zsűritag – Majoros Péter Majka

Legjobb női műsorvezető – Lékai-Kiss Ramóna

Legjobb férfi műsorvezető – Till Attila

Legjobb heti sorozat – A Király

Legjobb napi sorozat – Keresztanyu

Legjobb színésznő – Schell Judit

Legjobb színész – Olasz Renátó

Legjobb női mellékszereplő – Hermányi Mariann

Legjobb férfi mellékszereplő – Thuróczy Szabolcs

2022

Legjobb nagyszabású show-műsor – Sztárban sztár leszek!

Legjobb vetélkedő – A Géniusz

Legjobb reality – Cápák között

Legjobb gasztroreality – Séfek séfe

Legjobb sportreality – Exatlon Hungary

Legjobb talkshow – DTK: Elviszlek magammal

Legjobb zsűritag – Puskás Peti

Legjobb női műsorvezető – Ördög Nóra

Legjobb férfi műsorvezető – Till Attila

Legjobb heti sorozat – Apatigris

Legjobb napi sorozat – Keresztanyu

Legjobb színésznő – Molnár Piroska

Legjobb színész – Csuja Imre

2021

Legjobb nagyszabású show-műsor – Álarcos énekes

Legjobb vetélkedő vagy sportműsor – Exatlon Hungary

Legjobb reality – Farm VIP

Legjobb talkshow – DTK: Elviszlek magammal

Legjobb zsűritag – Bereczki Zoltán (Sztárban sztár)

Legjobb női műsorvezető – Ördög Nóra (Újratervezés)

Legjobb férfi műsorvezető – Istenes Bence (Álarcos énekes)

Legjobb heti sorozat – Mellékhatás

Legjobb napi sorozat – Mintaapák

Legjobb színésznő – Sztarenki Dóra (Mellékhatás)

Legjobb színész – Scherer Péter (Apatigris)

Legjobb mellékszereplő – Barta Ágnes (Mellékhatás)

2020

Legjobb nagyszabású show-műsor – X-Faktor

Legjobb vetélkedő – Exatlon Hungary

Legjobb reality – Cápák között

Legjobb gasztroreality – Gasztroangyal

Legjobb talkshow – Lakástalkshow

Legjobb zsűritag – ByeAlex

Legjobb női műsorvezető – Ördög Nóra

Legjobb férfi műsorvezető – Till Attila

Legjobb sorozat – A mi kis falunk

Legjobb színésznő – Balsai Móni

Legjobb színész – Nagy Ervin

Legjobb mellékszereplő – Anger Zsolt

2019

Legjobb nagyszabású show-műsor – X-Faktor

Legjobb comedy show – Észbontók

Legjobb vetélkedő – Áll az alku

Legjobb reality – Survivor

Legjobb gasztroreality – A Konyhafőnök VIP

Legjobb talkshow – DTK: Elviszlek magammal

Legjobb zsűritag – Majoros Péter Majka

Legjobb női műsorvezető – Liptai Claudia

Legjobb férfi műsorvezető – Istenes Bence

Legjobb sorozat – Aranyélet

Legjobb új sorozat – A Tanár

Legjobb színésznő – Kovács Patrícia

Legjobb színész – Thuróczy Szabolcs

Legjobb mellékszereplő – Danis Lídia

2018

Legjobb nagyszabású show-műsor – Ninja Warrior Hungary

Legjobb comedy show – Gyertek át!

Legjobb vetélkedő – Az 50 milliós játszma

Legjobb reality – Survivor

Legjobb gasztroreality – A Konyhafőnök VIP

Legjobb zsűritag – Liptai Claudia

Legjobb női műsorvezető – Ördög Nóra

Legjobb férfi műsorvezető – Till Attila

Legjobb magyar sorozat – Terápia

Legjobb színésznő – Lovas Rozi

Legjobb színész – Mácsai Pál

Legjobb mellékszereplő – Debreczeny Csaba

2017

Legjobb nagyszabású show-műsor – A nagy duett

Legjobb vetélkedő – Maradj talpon!

Legjobb comedy show – Gyertek át szombat este!

Legjobb reality – A Konyhafőnök

Legjobb dokumentarista reality – Dalfutár

Legjobb női műsorvezető – Ördög Nóra

Legjobb férfi műsorvezető – Sebestyén Balázs

Legjobb magyar sorozat – Aranyélet

Legjobb színésznő – Ónodi Eszter

Legjobb színész – Anger Zsolt

Legjobb mellékszereplő – Farkas Franciska

Legjobb zsűritag – Gáspár Laci

2016

Legjobb nagyszabású show-műsor – Sztárban sztár

Legjobb vetélkedő – Maradj talpon!

Legjobb comedy show – Gyertek át szombat este!

Legjobb talkshow – Összezárva Friderikusszal

Legjobb reality – Szelfi

Legjobb női műsorvezető – Ördög Nóra

Legjobb férfi műsorvezető – Sebestyén Balázs

Legjobb magyar sorozat – Aranyélet

Legjobb színésznő – Ónodi Eszter

Legjobb színész – Scherer Péter

2015

Legjobb nagyszabású show-műsor – Sztárban sztár

Legjobb vetélkedő – A konyhafőnök

Legjobb stand-up comedy / talk show – Showder Klub

Legjobb női műsorvezető – Ördög Nóra

Legjobb férfi műsorvezető – Gundel Takács Gábor

Legjobb magyar sorozat – Terápia

Legjobb színésznő – Gubík Ági

Legjobb színész – Mácsai Pál

2014

Legjobb nagyszabású show-műsor – Sztárban sztár

Legjobb vetélkedő – Maradj talpon!

Legjobb stand-up comedy / talk show – Showder klub

Legjobb női műsorvezető – Liptai Claudia

Legjobb férfi műsorvezető – Gundel Takács Gábor

Legjobb magyar sorozat – Társas játék

(Borítókép: A 2024-es Televíziós Újságírók Díja. /Fotó: Televíziós Újságírók Díja)