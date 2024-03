Véget ért a kapcsolat: már nem szereti egymást Magdi anyus és Vili bácsi

Fodor Zsóka, a Barátok közt Magdi anyusa hétfői interjújában kijelentette: a Nagykörút közepén letérdelve fog bocsánatot kérni, ha Várkonyi András egyvalamit bizonyítani tud. Azt állítja, hogy soha semmi rosszat nem mondott a színészről, és nagyon szerette őt vitájukig. Fodor Zsóka szerint először Várkonyi András üzente meg, hogy „nem szereti”, most azonban a színésznő is kijelentette: „Nem szeretem őt, de én nem mondok rá rosszat.”

A Barátok közt Magdi anyusát Várkonyi Andrással – Vili bácsival – való konfliktusáról kérdezték.

A mai világban minden elhangzott szó, ami az éterbe kerül, utolérhető. Vagyis ezzel azt akarom mondani, hogy velem podcastok és interjúk tömege van az interneten. Én mióta az Andrist ismerem – márpedig az 1972 –, én rá soha nemhogy rossz szót nem mondtam, az egekbe dicsértem, mert én őt nagyon-nagyon szerettem. Olyan fokon igazat mondok, hogy ha egyetlenegy interjút elő tud hozni, ahol nem beszéltem róla szuperlatívuszokban, akkor én a Nagykörút közepén letérdelek és bocsánatot kérek tőle

– mondta az RTL-nek Fodor Zsóka, aki hozzátette, hogy Várkonyi András megüzente neki, hogy „nem szereti”.

A színésznő az előzményeket is ismertette: „Az alapproblémája neki az volt, hogy igaz, hogy volt egy fellépés, ami egy fatális félreértésen alapszik.” Fodor Zsóka kifejtette, hogy a fellépés szervezője azt hitte, hogy Várkonyi András fogja keresni partnerét a fellépés részleteivel kapcsolatban, a színész pedig a megrendelőtől várta, hogy felkeresi a színésznőt.

„De egyik sem hívott fel. Otthon ültem, és felhívtak telefonon, hogy hát itt a sofőr és menjünk. Mondom hova. Hát ide és ide. Mondom nekem ott semmi dolgom. Nekem nincs fellépésem” – mesélte Fodor Zsóka, aki röviden összefoglalva úgy fogalmazott: „Én nem tudtam arról, hogy nekem ott fellépésem lett volna, ez az egyik, Mátészalkáról pedig egyáltalán nem tudok.”

A beszélgetés végén pedig a színésznő váratlan bejelentést tett a színésszel való kapcsolatáról:

Nem szeretem őt, valóban, de én nem mondok rá rosszat. Ez nagy különbség. Amit én mondhatnék rá rosszat, nem mondom, mert nem tettem soha

– zárta az interjút az ország Magdi anyusa.

Hiába várták a színésznőt

A két színész már az 1970-es évektől kezdve játszott együtt, és rendszeresen alakítottak házaspárt. A Barátok közt című népszerű sorozatban való közös szereplésük után a színészduó több színpadi előadásban is együtt szerepelt az utóbbi években.

Csakhogy ezek a közös szereplések az utóbbi hetekben-hónapokban elmaradoztak, és nemrég az egyik előadásuk is eltűnt a színlapról. A Blikk úgy értesült, hogy személyes konfliktus állhat az eset hátterében. Felkeresték Fodor Zsókát, aki akkor azt nyilatkozta, hogy nem vesztek össze a színésszel.

A Blikk ezután megkereste Várkonyi Andrást is, aki viszont teljesen mást mondott ugyanerről, és azt mondta, nagyot csalódott a színésznőben, és súlyos anyagi kár érte miatta. „Még ősszel történt. Le volt kötve két olyan előadásunk is, amelyet a Zsóka nemcsak nekem, hanem a szervezőnek is letagadott. Azt mondta, nem keresték meg, pedig még kérdezte is, hogy ugye ezek nem falunapok, mert azokat nem szereti. A szervező mondta, hogy ezek rendes színházi előadások” – fogalmazott.

Elmondása szerint Fodor Zsóka végül a két előadás egyikén, Százhalombattán és Mátészalkán sem jelent meg.

Én ott voltam, vártam a kezdést, a nézők már bent ültek. Zsóka pedig nem jött, hiába ment hozzá a sofőr. Letagadta az egészet. Nekem pedig nem küldött egy üzenetet sem. Ez nemcsak emberi probléma, hanem szakmai is

– mondta Várkonyi András, hozzátéve, a történtek miatt „körülbelül három-négyszázezer forintot” is elbukott.

A nyilatkozatra azóta Fodor Zsóka is több ízben reagált.

Nagy gyomros volt ez nekem. Ha haragszom, ha nem, nem adom ki a médiának... Belém akart rúgni, de én nem akarok visszarúgni. 40 éve szeretem az Andrist! Az utóbbi pár évet leszámítva. Nagyon szerettük egymást, szerettem vele játszani

– mondta a Blikknek az ikonikus sorozat Magdi anyusa, majd elmondta, hogy az elmaradt előadásokból csak egyre emlékszik.

Kétlaki életet él

Fodor Zsóka önálló estje az Erzsikétől anyusig címet viseli, jelenleg Pécsen játsszák, mert a színésznő ott él.

Az önálló estjével kapcsolatban elmondta, hogy ő olyan, mint az örömlány, oda megy, ahol megfizetik.

A Baranya megyei székhelyre már öt éve, hogy leköltözött: amellett, hogy budapesti albérletét sem adta fel, Pécsen is lakást bérel.