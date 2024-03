Kiderült, mi a közös Putyinban, Messiben és Leonadro DiCaprióban

Az utcán sétálva, baráti körben vagy éppen a közösségi médiában bizonyára sokan megtapasztalták már az érzést, amikor valakire ránézve azonnal egy másik, rá megszólalásig hasonlító személy jut az eszünkbe. A hasonmások között ráadásul sokszor a legnépszerűbb hírességek másai is feltűnnek.

Mindezt persze először inkább megmosolyogjuk, és ha csak nem egy céltáblaként használható államfő másáról van szó, a különleges kinézettel a legtöbben nem is tudnak mit kezdeni – legfeljebb a baráti iszogatások alkalmával nevetség tárgyát képezhetik. Akadnak azonban olyanok is, akik a kinézetükkel járó előnyökkel nemcsak élni szeretnének, de komolyan ki is használják azt, ebben pedig a sokszor emlegetett közösségi média nyitotta meg számukra az utat. Bármennyire furcsa, egy közös pont még Lionel Messiben, Vlagyimir Putyinban és Leonardo DiCaprióban is akad, mégpedig az, hogy

hasonmásaik vagy képmásaik szintén rendkívül népszerűek az interneten.

Sőt, legutóbb egy hasonmásnak élesben is sikerült nagy felhajtást csinálnia. Kate Moss angol szupermodellt talán senkinek sem kell különösebben bemutatni, ám az őt nem ismerők sem feltétlen döbbennének meg azon, ha valaki azt súgná oda nekik egy divatbemutatón, hogy a híresség is megjelent.

Kate Moss helyett Fake Moss

Talán éppen ezért, na meg persze a kísérteties hasonlóság miatt hihették a Marine Serre Womenswear 2024–2025 őszi és tavaszi kollekciójának párizsi bemutatóján azt, hogy egy igazi nagyágyút is behúzott a kifutóra a márka. Erről azonban szó sem volt. Nem maga Kate Moss, hanem a rá megszólalásig hasonló „Fake Moss”-t kapta csak meg a közönség, ám ennek ellenére is megőrültek a jelenlévők a hasonmás láttán – számolt be a nem hétköznapi esetről a Daily Mail.

Mint kiderült,

a Moss-hasonmás a 43 éves Denise Ohnona, aki a lancashire-i Ormskirkből származik, és kétgyermekes édesanya.

Míg Kate-et tinédzserként divatszupersztárként dobták piacra, a nő csak az elmúlt hat évben kezdett professzionális modellkedéssel foglalkozni – miután korábban nemcsak egy válást, hanem egy traumatikus autóbalesetet is átvészelt. Ohnona még 1998 októberében esett ki egy, az akkori barátja által vezetett autóból, a baleset során pedig az arca súlyosan megsérült. A műtét után látható hegek maradtak az arcán, amelyet csak évekkel később tudott megplasztikáztatni.

Elmondása szerint a nehézségek segítették abban, hogy ne a hírnév bulizós és káros oldalát használja ki, hanem ugyanolyan édesanya maradjon, mint korábban, aki ezzel párhuzamosan persze kiélvezi a figyelmet és az azzal járó lehetőségeket. Ebben nagyban segíti az Instagram-fiókja, az @iamnotkatemoss, amely már 72 ezer követővel rendelkezik, köszönhetően megjelenéseinek és annak, hogy gyakran az igazi Kate Moss híres kifutós fellépéseit és reklámjait reprodukálja.

Putyin, Zelenszkij és Kim Dzsongun már két éve tarolt

Ahogy arról az Index is beszámolt, 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörését követő hetekben már az egész világsajtót bejárta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hasonmásának története, akit végül Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun hasonmása menekített ki Ukrajnából.

Az orosz–ukrán konfliktus ugyan ritkán látott összefogásra sarkallta az embereket, azonban arra talán senki sem számított, hogy a háborús helyzetben megtörténhet, hogy Vlagyimir Putyin valamiben kisegíti Volodimir Zelenszkijt. Természetesen szó sincs arról, hogy az oroszok első számú embere jelenlegi ellenfele számára a bombázásokon és a felbecsülhetetlen károkon kívül bármit is nyújtott volna, azonban a két államfő hasonmása meglehetősen jó viszonyt ápol egymással, kinézetükből pedig ők maguk is igyekeznek hasznot húzni. Persze az elmúlt évek történései korántsem kedveztek nekik...

Vélhetően az orosz alakulatoknak fogalmuk sem volt, hogy ki az az üzbég Umid Iszbajev, aki azonban ennek ellenére is menekülni kényszerült a külseje miatt. A férfi megszólalásig hasonlít az oroszok első számú célpontjára, az ukrán elnökre, emiatt félő volt, hogy az orosz csapatok az életére törnek vagy fogságba ejtik, és személyét propagandavideókhoz használják fel.

A történet legérdekesebb pontja talán mégis az, hogy a Zelenszkij-hasonmás kimenekítésének ötlete nem mástól, mint a Howard X névre hallgató, hongkongi Kim Dzsongun-mástól érkezett, aki értesült arról, hogy Iszbajev Kijevben rekedt. Ekkor vette fel a kapcsolatot a lengyel Vlagyimir Putyin-hasonmással, Steve Polanddal, aki végül az ellenálló ukrán csapatok közreműködésével megszervezte a Zelenszkij-dublőr Lengyelországba való kimenekítését.

A futballisták sem maradhatnak ki

Ahogyan a politikusok, színészek és előadók, úgy a sztársportolók, így a világ legjobb futballistáinak hasonmásai is sokkal egyszerűbben kerülnek ma már rivaldafénybe, mint más, halandó civil társaiké. Ezek a hasonmások pedig temérdek videót és képet töltenek fel magukról, amelyek gyakran a legnagyobb, labdarúgással kapcsolatos tartalomgyártó, a 433 oldalain is rendre megjelennek. Mindez pedig hamar sikert is hoz nekik, az oldalt ugyanis 71 millióan követik világszerte.

Emiatt is lehet, hogy az iráni Reza Parastesht például ma már a sokak által imádott Lionel Messi egyik legvalósághűbb hasonmásának tartják, a közösségi médiában néhány focimez megvásárlásánál pedig másra nem is volt szükséges ahhoz, hogy mára már több mint 1,1 millió ember kövesse az oldalát az Instagramon.

Ahogyan Messit, úgy Neymart, Ronaldinhót, Cristiano Ronaldót vagy éppen Kylian Mbappét sem egy ember próbálta már lemásolni akár a pályán, akár a való életben, egyeseknek pedig még csak erőlködniük sem kellett ehhez, ugyanis némi rásegítéssel tényleg összetéveszthetővé váltak a valódi játékosokkal. Az internet rajong ezekért a tartalmakért.

Leonardo DiCaprio és Margot Robbie a TikTok-on bohóckodik

Bár a temérdek hírességhasonmás szűkebb rétege a hasonlóságból meg tud élni, a mesterséges intelligencia és a deepfake térhódításával ezekre a tartalmakra vélhetően egyre kevesebb lesz az igény. A technológia már most képes szinte bárkit, bárhogyan ábrázolni, így bárkiről legyártható bármilyen tartalom. A siker pedig garantált, amit mi sem bizonyít jobban, mint Leonardo DiCaprio és Margot Robbie fake TikTok-oldalai, amelyeken pontosan az AI által készített tartalmak láthatók – a színészek arcaival.

A hamis DiCaprio oldal már 5 millió oldalkedvelésnél és 632 ezer követőnél jár, míg a Margot Robbie arcát kölcsönző oldal 290 ezer követőt, és a kollégájához hasonló lájkszámot zsebelt be eddig. És hogy mennyire működik már ez a technika? Olyannyira, hogy sok kommentelő az oldalak egyértelmű tájékoztatása ellenére úgy gondolja, mindazt, amit látnak, valódi színészek csinálják, mások pedig azt kérdőjelezik meg ezzel kapcsolatban, mennyire jó ezeket a tartalmakat felkapni, amikor láthatóan ennyi embert összezavarnak. Az mindenesetre valószínűsíthető, hogy egyre kevesebb hasonmás fog tudni érvényesülni a különleges kinézetével.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin, Lionel Messi és Leonardo DiCaprio. Fotó: Contributor, Dean Mouhtaropoulos, Emma McIntyre / WireImage / Getty Images)