Megszólalt Vitray Tamás és új felesége, elárulták a terveiket

Nemrég írtunk arról, hogy a magyar televíziózás egyik legkiemelkedőbb alakja, a Kossuth-díjas újságíró és riporter, a Magyar Televízió örökös tagja, Vitray Tamás 91 éves korában újra megnősült. Korábban nem mesélt párjáról, most azonban kamerák elé álltak Vitray-Ivens Évával.

Feleségével újabb részleteket osztottak meg a nagy napjukról. A pár RTL-nek adott interjújából az is kiderült, hogy miért nem költöztek még össze. Mint elmondták,

Megismerkedésük alapja az, hogy szomszédok voltak.

A szomszédságból munkakapcsolat alakult ki, Éva ugyanis opera-énekesnő, aki segített Vitray műsorának az elkészítésében.

Egyszer meglátott a kertben, és csak ennyit mondott: »Maga mit keres itt, hogy került ide?« Itt lakom, válaszoltam, egyedül élek, egy házzal odébb. Ezután valahányszor találkoztunk, hosszan beszélgettünk. Így kezdődött…

– árulta el Vitray-Ivens Éva.

Kapcsolatuk odáig jutott, hogy egy kis faluban – ahol csak a tanúik voltak jelen – oltár elé álltak.

Az esküvőnk különlegessége volt az is, hogy nemcsak mi házasodtunk össze, hanem Éva lánya és a párja is. A két pár egymásnak tanúskodott. Az egyetlen »vendég« Gerendás Péter volt, természetesen a hangszerével

– mondta Vitray Tamás az RTL-nek.

Hozzátette: „A válásom után mondogattam, hogy bizony én már egyedül élem az életemet. És komolyan is gondoltam. Nem hittem, hogy az én koromban még lehet újrakezdeni. Most ott tartunk, két héttel az esküvőnk után, hogy Éva lakását, amely pontosan azonos méretű az enyémmel, 64 négyzetméteres, felújítjuk. Ebben övé az oroszlánrész, és ha készen lesz, hozzáköltözöm, a helyemre az egyes sorszámú unokám – véletlenül Tomi – jön a párjával.”

Amúgy a korommal tisztában vagyok, azt is tudom, előbb-utóbb Évának vigyáznia kell majd rám, vagyis ebben a párkapcsolatban ő vállalja a nagyobb terhet. Tudjuk, merre haladunk, és nagyon boldogok vagyunk. Éva nagyszerű asszony, nemcsak mint feleség, hanem mint munkatárs is. A Csakazértis! műsoraimban kiváló gyártásvezetőként vesz részt

– tette hozzá a 91 éves tévés.

Még legalább 10 évet szeretnének együtt tölteni

Vitray Tamás még úgy ismerte meg Évát, hogy a gyermekei ott éltek vele, akik azóta már felnőttek és kirepültek a családi fészekből.

„Ami a korábbi életemet illeti, a két gyerekem két apától született. A második férjem hirtelen meghalt, és én ott maradtam két gyerekkel. Nagyon nehéz volt, összeomlottam, olyannyira, hogy az énekléssel is fel kellett hagynom. Aztán volt egy hosszabb kapcsolatom, aminek már régen vége volt, amikor Tamás és köztem komolyra fordultak a dolgok. Természetesen, mint mindig, először a gyerekeimet avattam be. Ezúttal is megkérdeztem tőlük, mit szólnak az érzéseimhez Tamást illetően. Azt mondták, a legfontosabb nekik, hogy boldog legyek. Amikor az embernek meghal a férje, és ott marad két gyerekkel, és áll a lábán, azt mondják rá, micsoda erős nő. De én már nem akartam erős nő lenni, csak szerelmes, boldog és jó feleség. Hogy az lehessek, amire igazán teremtettek, ízig-vérig nő. A férjem számomra a tökéletes férfi, szerelmes vagyok” – vallotta be Éva a story.hu-nak.

Mint írták, Vitray Tamás megfiatalodott újdonsült felesége mellett, visszatért a munkájához, és vigyáz magára, hogy még sokáig együtt lehessenek.

Azt kértük a sorstól, legalább még 3650 napot kaphassunk együtt

– magyarázta a jövővel kapcsolatban az opera-énekesnő, aki már elkezdett megismerkedni a férje rokonaival.