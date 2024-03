Vilmos és Harry herceg még anyjuk emlékére való tekintettel sem tudtak összefogni

A walesi herceg, Vilmos a londoni Tudományos Múzeumban a Diana Legacy Awardson osztotta ki a díjakat, miközben Harry herceg kaliforniai otthonából jelentkezett be online. A rendezvény megnyitójaként Vilmos herceg személyesen mondott beszédet a jótékonysági szervezet fennállásának 25. évfordulója alkalmából, és húsz kitüntetettnek adott át díjat, akik a világ minden tájáról érkeztek. A nyerteseket egy tekintélyes és független bírálóbizottság választja ki.

Harry is beszélt a nyertesekkel, és egy ebből összevágott kisfilmet publikáltak is a nagyközönség számára. Ez alig néhány órával azután történt, hogy felesége, Meghan Markle elindította legújabb üzleti vállalkozását, a Riveria Orchardot. A luxusmárka bejelentése ellenérzéseket váltott ki a királyi család szakértőiből, Richard Fitzwilliam királyi kommentátor szerint Harryék semmit sem tesznek véletlenül, és az időzítés gyakran abszolút kulcsfontosságú. Meghan Markle saját termékei mellett egy blogot is indít, és könyvet is kiad. Ez persze felveti a kérdést, hogy nem szegi–e meg a megállapodást, amely szerint férjével nem profitálnak a sussexi címből.

A rossznyelvek szerint Markle igyekszik meglovagolni a manipulált fotó botrányát, amelybe Vilmos és Katalin keveredett és némileg hiteltelenné tették a család kiadott információit. A világ egyik legnagyobb hírügynökségének igazgatója kijelentette, hogy emiatt a Kensington–palota már nem számít „megbízható forrásnak”.

A díjátadón Harry viccelődéseivel szemben Vilmos herceg megindítóan tisztelgett édesanyjuk előtt, amikor a kitüntetéseket adta át. Elmondta, hogy Diana hercegnő megtanította neki, hogy

minden rászoruló megérdemel egy támogató kezet az életben, és hogy öröksége inspirációt jelentett neki és feleségének, Katalinnak is.

Úgy nyilatkozott, nagyon büszke, hogy édesanyjának ez a hite ott van azokban a csodálatos fiatalokban, akik megkapják a Legacy Awardot.

A díjazottak között szerepelt nemi erőszak ellen harcoló fiatal, akiről azt mondták, a leginkább ő tekinthető Diana hercegnő szellemi örökösének, de volt, aki az árva, okmányokkal nem rendelkező gyerekekkel kapcsolatos munkájáért kapott elismerést, más a Nigériában alapított LMBT+ ifjúsági jótékonysági szervezetért kapott díjat. De a 30 év alatti díjazott fiatalok harcolnak az éhezés, a hajléktalan szegény diákok érdekében is.

A Legacy Award elnyerése mellett a kitüntetettek személyre szabott személyes és szakmai fejlődési támogatást is kapnak társadalmi tevékenységük fokozása érdekében azzal a hosszú távú céllal, hogy más fiatalokat ösztönözzenek és mozgósítsanak a társadalmi cselekvésre.