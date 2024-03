A színészről – aki 2023 október végén találtak holtan az otthonában – sok híresztelés látott napvilágot az utóbbi hónapokban. A halála ügyében már lezárták a nyomozást, miután a halottkém megállapította, hogy Matthew Perry a ketamin akut hatása miatt halt meg.

Vita tárgyát képezte azonban, hogy a színész mennyire volt őszinte akkor, amikor halála előtt azt mondta, hogy már egy ideje tiszta. Egyesek szerint ez az egész hazugság volt, és Perry az utolsó hetekben gyakran dühösen, agresszíven viselkedett, mivel tesztoszteroninjekciókat kapott.

Verbálisan, érzelmileg és fizikailag is bántalmazóvá vált. Nagyon jól játszotta az áldozat szerepét, miközben ő csak bántani tudott

– mondta például egy, a színészhez közel álló forrás.

Perry nevelőapja, Keith Morrison kanadai újságíró most először adott interjút a nevelt fia halála óta, és megpróbált tiszta vizet önteni a pohárba mindezzel kapcsolatban. Morrison az NBC-nek azt mondta, Perry a halála előtt őszintén „úgy érezte, hogy képes legyőzni” az évek óta tartó függőségeit.

De ezt sosem lehet legyőzni, és ezt ő is tudta

– tette hozzá Morrison.

Keith Morrison – aki akkor vette feleségül a színész édesanyját, amikor Perry még csak 12 éves volt – az NBC-nek adott interjúban azt is hozzátette, hogy a színész valóban boldog volt a halála előtti napokban.

Boldog volt, és ezt meg is mondta. Nagyon sokáig nem mondott ilyet azelőtt. Ez azért vigasztal

– mondta.

Ilyennek látta Matthew Perry személyiségét

Morrison arról is beszélt, hogy hiába halt meg csaknem öt hónapja a nevelt fia, még mindig nem tudta feldolgozni ezt, nap mint nap gondol rá. Elismerte, hogy Perry „nagyon tüzes személyiséggé” nőtte ki magát, és állandóan érzi a hiányát a hétköznapi pillanatokban.

„Bolondos volt. Vicces volt. Fanyar volt. De még ha nem is szólt egy szót sem, akkor is ő volt a figyelem középpontjában” – mondta, hozzátéve, hogy kettejük személyisége teljesen ellentétes volt. „Ő hangos volt, nyílt, vicces és agresszív. De jól kijöttünk egymással” – tette hozzá, majd azt is megjegyezte, hogy

soha nem próbáltam helyettesíteni az apját, de ott voltam neki, és ezt ő is tudta. Közel álltunk egymáshoz.

Keith Morrison arra is kitért, Matthew Perrynek nehezére esett, hogy ismert személyként állandóan rá irányult a figyelem, miközben a függőségeivel küzdött.

Megértette, hogy eljuthat egy bizonyos pontig, és akkor tudta, hogy kezelésre kell mennie. És elfogadta a segítséget, amikor szüksége volt rá. De ahogy ő maga is mondta, újra és újra megtörtént

– mondta Perry nevelőapja, aki a színész édesanyjával, Suzanne Perryvel közösen létrehozott egy alapítványt is azért, hogy segítsenek a függőségben szenvedőknek (ennek az alapítványnak a nevével próbáltak visszaélni pár héttel ezelőtt).