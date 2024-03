Továbbra sincs béke, Shakira ismét Piquét hibáztatja, akit Voldemorthoz hasonlít

Immáron évek óta szolgáltat beszédtémát a Barcelona korábbi spanyol labdarúgójának, Gerard Piquének és kolumbiai énekesnő párjának, Shakirának a szakítása. Ahogyan arról az Index is több ízben beszámolt, a sztárpár 2022 júniusában döntött úgy, hogy külön utakon folytatják 11 év együttélést követően, miután kiderült, a futballista megcsalta az énekesnőt. A külön válás persze a két közös gyermekük, és a történtek miatt koránt sem alakult békésen, a komoly adok-kapoknak, úgy tűnt, már vége van.

Ez azonban, úgy tűnik, koránt sincs így, ugyanis

az énekesnő újra volt párját hibáztatja.

Ezúttal annak ellenére, hogy komoly szópárbajról szó sincsen, a 47 éves Shakira odaszúrt egy friss interjúban a korábbi labdarúgónak. Ennek apropója az volt, hogy a kolumbiai előadó hosszú évek után új albumot adott ki Las Mujeres Ya No Lloran címmel. Mindez magában persze egy énekesnő karrierjében kicsit sem meglepő, azonban már hét éve annak, hogy Shakira legutóbb új lemezzel rukkolt ki. A 2017-es El Dorado megjelenése óta eltelt jelentős szünet részleteiről most a The Times magazinnak rántotta le a leplet.

Sokáig felfüggesztettem a karrieremet, hogy Gerard mellett lehessek, ő pedig nyugodtan koncentrálhasson a futballra. Sok áldozatot hoztam a szerelemért

– idézi az énekes szavait a Sky News.

A zene miatt állt fel a padlóról a szakítás után

Az állítása szerint mindent a párkapcsolatnak alárendelő popsztár számára kétség kívül embert próbáló feladat lehetett a megcsalás, és a szakítás feldolgozása, elmondása szerint azonban ezúttal is bebizonyosodott, hogy a „zenének gyógyító ereje van”.

Sok olyan darabja volt az életemnek, ami a szemem előtt omlott össze. Ezúttal is újra kellett építenem magam, felvettem a csontokat a padlóról, és összeraktam őket. A ragasztó, ami mindent egyben tartott, az pedig ezúttal is a zene volt

– hangsúlyozta.

Az új albumon a gyógyulás ellenére a dalszövegek soraiból ezúttal sem maradhatott ki Piqué savazása, akit az Ultima című dalában ismételten megszólított, és az állította, a futballista idővel megbánja, amit tett, és újra az ő ajtajánál kopogtat.

Voldemort az, akiről nem lehetne beszélni, igaz? Nekem ő az, de remélhetőleg ez az utolsó dal, amit erről és neki írok. Úgy éreztem, még mindig volt valami a torkomban, amit el kellett mondanom

– magyarázta az exét célzó dalszöveg okait Shakira.

Az elmúlt néhány évben az énekesnő egy adóvita ügyében is küzdött Spanyolországban, azzal vádolják, hogy 2012 és 2014 között 14,5 millió euró (5,7 milliárd forint) adót nem fizetett be. Novemberben megegyezett a hatóságokkal a tárgyaláson, hogy a börtönbüntetés elkerülése érdekében 7,3 millió eurós bírságot fizet.