Vastag Csaba a TV2 vezérigazgatójának tanácsadója lett

Előadóként, színészként és riporterként is dolgozott már, mégis még mindig sikerül új szerepkörben kipróbálnia magát az elmúlt években a hazai kereskedelmi csatornákról kirobbanthatatlan Vastag Csabának.

Persze arról szó sincsen, hogy szakmát váltana. A színpadhoz ezúttal is közel marad, azonban most más feladatot bízott rá a TV2. Ugyanis ahogyan arról az Index is beszámolt, a csatorna csaknem 20 év szünet után feléleszti az ország egyik népszerű tehetségkutatóját, a Megasztárt, amellyel kapcsolatban Vastag Csaba neve is felvetődött lehetséges zsűritagként. Ő azonban ezúttal ennél is nagyobb feladatot kapott.

Az énekes ugyanis

Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatójának tanácsadója lett.

Minderről a Tények Plusz pénteki adásában rántották le a leplet, ahol Vastag Csaba úgy fogalmazott, nagyon megtisztelőnek tartja, hogy tanácsadóként vehet részt a projekt fejlesztésében, és minden erejével azon lesz, hogy visszaadja az emberek tehetségkutatókba vetett hitét, azaz újra népszerűvé tegyék a Megasztárral a műfajt.

Nagyon érdekes ez az új szerep nekem is. Pavel Stanchev úrral egy viszonylag régi, mondhatni baráti kapcsolat van köztünk, sok műsorban szerepeltem itt, és sokat szoktunk arról is beszélgetni, hogy mit hoz a jövő. Mesélte, hogy van neki egy régi álma, amit szeretne megvalósítani, ez pedig a Megasztár

– mondta Vastag Csaba, aki örömmel mondott igent a vezérigazgató felkérésére.

A műsorról egyelőre egyéb részletek nem derültek ki, így a zsűri tagjainak névsora is ismeretlen. Ennek ellenére a TV2 Csoport vezére is bízik a műsor sikerében, ahogyan új tanácsadója szakértelmében is.

Csaba jelenleg az én tanácsadóm, egyfajta formátum-tanácsadó. A produkció előkészítésében vesz részt, a szakértelmével segíti a munkánkat. Ez nagyon fontos nekünk, mert van egy különleges rálátása a dolgokra

– indokolta választását Pavel Stanchev.

(Borítókép: Vastag Csaba a Csináljuk a fesztivált! című műsorban 2023. október 16-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI / MTVA)