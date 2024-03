Teljesen kopaszra borotválta fejét a Baywatch bombázója

Egykor védjegye volt hosszú szőke haja, most teljesen leborotválta fejét a Baywatch egykori sztárja, Nicole Eggert. A színésznőnél nemrég rákot diagnosztizáltak.

A szexi életmentő, Summer Quinn szerepében Nicole Eggert a 90-es évek elején a Baywatch című kultikus sorozatban vált világsztárrá. Hogy megkapja a legendás piros fürdőruhához szükséges idomokat, Eggert még kés alá is feküdt, és mellimplantátumokat ültetett be. Ezt a döntését később megbánta.

Az egykori Baywatch-sztár – ahogy arról az Index is beszámolt – 2023 decemberében kapta a sokkoló diagnózist: mellrákja van. Eggert elmondása szerint az orvosok a betegség egy „nagyon ritka” formáját diagnosztizálták nála. Néhány héttel később jött a következő rossz hír, a rák ugyanis már a nyirokcsomóira is átterjedt.

A színésznő most a kemoterápia sikerességében bízik, s mivel ez a kezelés gyakran okoz hajhullást a betegeknél, Nicole Eggert most merész lépést tett ennek megelőzésére: a kamera előtt, és lánya, a 12 éves Keegan támogatásával kopaszra borotválta a fejét. Azt írta: „talán a gyógyulás nem is annyira arról szól, hogy megváltoztatjuk magunkat, hanem arról, hogy megengedjük magunknak, hogy azok legyünk, akik vagyunk”.

Nicole Eggert a jelek szerint nem nem bújik parókák mögé, büszkén vállalja önmagát, legutóbb a Los Angeles-i utcán sétálgatott – írja a Bild. A színésznő humorérzékét sem veszítette el, egyik legfrissebb fotója mellé még a „tojásfej” kifejezést is odaszúrta.