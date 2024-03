Hatévesen robbant be a lehetséges James Bond, aki fülig szerelmes 24 évvel idősebb nejébe

Ahogy azt az Index is megírta, már csak a szerződés aláírása hiányzik ahhoz, hogy Aaron Taylor-Johnson legyen az új James Bond a legendás franchise következő filmjében. A 33 éves brit színész a ma már 56 éves Daniel Craig örökébe léphetne. Craig 15 éven át alakította őfelsége leghíresebb titkos ügynökét, de a 2021-es Nincs idő meghalni című mozival végleg búcsúzott.

Nemcsak a sorozattól, de az árnyékvilágtól is, hiszen Bond a film utolsó jelenetében meghal. Mindenesetre Craig kijelentette, hogy részéről visszavonhatatlanul vége, és inkább felvágja az ereit, de több részt már nem vállal el.

Adottságai predesztinálják a szerepre

Taylor-Johnson élete a bulvármédia hasábjaira kívánkozik, hiszen mindennek mondható az eddigi 33 éve, csak eseménytelennek nem. Mindenesetre az adottságai megvannak ahhoz, hogy ő legyen az új Bond. Modellként is karriert futott be, többek között a Calvin Klein is foglalkoztatta:

light it up. introducing Aaron Taylor-Johnson Calvins or nothing pic.twitter.com/m4BYvbeyss — calvinklein (@CalvinKlein) March 15, 2023

A színész Holmer Greenben született, High Wycombe mellett Buckinghamshire-ben, 1990-ben, nem éppen gazdag családba. Már gyerekként megismerkedett a filmvászonnal, élete első szerepét egy Persil-reklámfilmben alakította hatévesen, majd két évre rá, 2008-ban már Macduff kisfiát játszotta a West Enden a Macbethben, Rufus Sewell partnereként, tehát a színpaddal is korán megbarátkozott.

Gyerekszínész, majd bulibáró

Néhány tévédrámában vállalt kisebb szerep után 2002-ben, 12 évesen megvolt az első komolyabb filmszerepe is a Tom & Thomas című moziban Sean Bean partnereként.

„A forgatás Amszterdamban volt, anya velem jött, és fél évig a város piros lámpás negyedében laktunk. Még egy házitanítót is fogadtak mellém, hogy ne bukjak ki a suliból” – mesélte egy korábbi interjúban.

Ezzel aztán el is kezdődtek a problémák, mivel gyerekként komoly gázsihoz jutott, amit nem volt könnyű feldolgozni, olyannyira, hogy nem is sikerült neki. Korán elkezdett inni, és már tizenöt évesen feljárt a szülőfalujából londoni klubokba dorbézolni.

Volt két év az életemben, amivel igazából nem is tudok elszámolni. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy semmire sem emlékszem

– idézte fel kamaszkora hányattatásait.

Így ment ez egészen 2008-ig, amikor szerepet kapott a Nowhere Boy (John Lennon – A fiatal évek) című filmben. Akkor még nem sejtette, hogy ez a munka gyökeresen megváltoztatja az életét.

John Lennonból nagyon felkészült...

A film rendezője ugyanis Samantha Louise Taylor-Wood volt, egy 42 éves hölgy, akinek ez volt élete első filmje. Csakhogy a szereplőválogatás, amelyre Aaron elment, meglehetősen furcsán alakult. Sam, ahogy mindenki becézi Samanthát, éppen válófélben volt első férjétől, egy Jay Jopling nevű műkereskedőtől, és annyira elfoglalt volt, hogy abban maradtak, a lakásán csinálja meg a castingot.

„Amikor Aaron belépett az ajtón, azt hittem, maga John Lennon az. Rögtön eldőlt, hogy övé lesz a szerep” – emlékezett vissza a találkozásra a rendezőnő, akit lenyűgözött, hogy a 18 éves srác milyen komolyan rákészült a szerepre, még Lennon hanghordozását és manírjait is tökéletesen adta vissza. Ami azt illeti, a fiúra is hatott a nő kisugárzása, mert még ma, 16 évvel később is fel tudja idézni, milyen ruhát viselt későbbi feleség.

Nagyon is tisztán emlékszem. Az a fehér ing volt rajta, ami még mindig megvan, és amit annyira szeretek. Az a fehér ing megváltoztatta az életemet.

A forgatás különben abszolút professzionális keretek között zajlott, nem volt semmiféle kokettálás, bár izzott a levegő a fiú és a nő között.

Eljegyzés a forgatás befejeztével

„Amikor azonban befejeződtek a munkálatok, Aaron azonnal megkérte a kezem. Úgy, hogy előtte még egy csókot sem váltottunk, még randink sem volt” – idézte fel a The Guardiannek adott interjúban Samantha Louise Taylor-Wood.

A Timeline Of Aaron And Sam Taylor-Johnson's Marriage https://t.co/23lXkP5ZUk — ELLEUK (@ELLEUK) March 20, 2024

Aaronnak mindig is jóval idősebb barátnői voltak, így számára nem volt annyira furcsa a románc egy 42 éves nővel. Annál inkább Samnek a fiúval: „Annyira rámenős volt, és annyira látszott rajta, hogy eltökélte az egészet, hogy kénytelen voltam igent mondani.”

Az esküvőre 2012-ben került sor. Tudni kell, hogy a rendezőnőnek volt már két nagy lánya első férjétől, majd hamarosan megszülettek közös gyerekeik is. „Tudtam, hogy azt akarom, Sam legyen a gyerekeim anyja, és azt is tudtam, hogy vele akarom leélni az életemet. Egy hónappal az eljegyzés után, ami 2009-ben történt, már várandós is volt” – így Aaron.

Közös gyerekeik, egy lány és egy fiú, 13, illetve 11 évesek. Az egész olyan, mint egy tündérmese, jóllehet a színész elismeri, hogy a jelentős korkülönbség miatt bőven kaptak megjegyzéseket.

Tudtam, hogy ez lesz, de én sohasem törődtem a környezetemmel, mindig mentem a magam feje után. Szeretem Samet és kész, tojok rá, hogy mit gondol rólunk a világ

– mondja a a lehetséges James Bond. „Pontosan tudom, hogy ha akkor, 2008-ban nem találkozom a későbbi feleségemmel, akkor talán már nem is élnék, de az biztos, hogy elzüllöttem volna, hiszen a legjobb úton haladtam efelé. Most viszont kiegyensúlyozott, boldog házasságban élek.”

Tyúkokat tart, tojásokat gyűjt

A partizó évek nyomtalanul tovatűntek, a színész otthonülő papucsférj lett, az ember el sem hinné, de tyúkokat tart, és reggelente az a kedvenc foglalatossága, hogy összeszedi a friss tojásokat és reggelit készít a feleségének.

Szerelmük annyira tartós és törhetetlen, hogy két évvel ezelőtt egymás nevét a mellkasukra tetováltatták:

Aaron Taylor-Johnson élete tényleg olyan, mint egy tündérmese. Főleg most, hogy megkapta azt a filmszerepet, amelynél aligha létezik csábítóbb ajánlat a szakmában.

(Borítókép: Aaron Taylor-Johnson és felesége, Sam Taylor-Wood London központjában 2014. május 11-én. Fotó: Olivia Harris / Reuters)