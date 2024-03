Egy ismert brit énekesnő bejelentette, hogy ő is fellép a Szigeten

A Sziget szervezői még tavaly decemberben jelentették be, mely előadók lesznek ott biztosan idén a fesztiválon. Ahogy akkor közölték, a magyar közönség előtt lép majd fel többek között Fred again.., Martin Garrix, Sam Smith és Stormzy – a további fellépőket itt tudja megnézni.

Tekintve, hogy az idei lesz a 30. Sziget, a fesztiválozók már tűkön ülve várják, kiket köszönthetünk majd még Budapesten a jubileum alkalmából. A szervezők nemrég osztották meg a közösségi oldalaikon, hogy az újabb körös nevek március 27-én 10 órakor érkeznek, ám akadt olyan előadó, aki megelőzte őket.

A brit énekesnőről, Raye-ről van szó, aki a hivatalos weboldalán már közzétette, hogy augusztus 12-én a Szigeten fog fellépni, ugyan a szervezők ezt még nem kommunikálták. Raye egyébként idén dupla rekordot állított fel a BRIT Awards-on. Ő lett az egy év alatt legtöbb jelölést kapó és díjat bezsebelő előadó. Hét jelöléséből ugyanis hatot elismerésre tudott váltani.

Említésre méltó még továbbá, hogy a 26 éves énekesnő – aki nem tartozik semelyik kiadóhoz, hanem magát menedzseli – eddigi pályafutása során már olyan előadóknak írt dalt, mint Beyoncé. Az oroszlánkirály című film feldolgozásának egyik dalán, a The Giften dolgozott. Továbbá olyan szerzeményeiről is ismert, mint az Escapism., a Love Me Again vagy a Natalie Don't.