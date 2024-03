Nem csak Budapest másolná Dubajt, Egyiptomban egy teljesen új főváros épül

Afrika a legtöbb európai ember fejében a mai napig egy olyan harmadik világbeli kontinensként él, ahol nem hogy a luxuscikkekért, de az alapvető életben maradáshoz szükséges dolgokért is keményen meg kell küzdeni. Erre a sztereotípiára jócskán rácáfol egy egyiptomi építési projekt, az észak-afrikai állam vezetői ugyanis egy új főváros építésébe vágták a fejszéjüket – mindössze 45 kilométerre Kairótól. A döntésben állítják, kizárólag a túlnépesedés és gazdasági szempontok játszanak szerepet, a kritikusaik szerint azonban így akarják távol tartani magukat a fővárosban könnyen összeverődő lázadók és tüntetők tömegétől.

Ahogy arról az Index beszámolt, márciusban megkezdődött a rákosrendezői terület előkészítése a mini- vagy maxi-Dubaj néven elhíresült építkezési projektre. Az Eagle Hills Properties komplett új városnegyedet épít Rákosrendezőn, ami 5 milliárd eurós beruházás. Az irodaházakból és luxuslakásokból álló épületegyüttesre – sajtóhírek szerint – egy 220-240 méter magas felhőkarcolót is felhúznának, amely majdnem száz méterrel lehet magasabb, mint a Mol-torony, amely jelenleg Magyarország legmagasabb épülete.

A projektet már most rengeteg kritika érte, az pedig szintén nem nyújt vigaszt a beruházást ellenzőknek, hogy nem csak Magyarország vágta bele hasonlóba a fejszéjét – mégsem szabad szó nélkül elmenni egy újabb meghökkentő, afrikai gigaprojekt mellet (az öt országon átívelő megapolisz ötlete csak a kezdet volt). Ennél ugyanis jóval nagyobb terveket szőtt az egyiptomi kormány, amely 2016 óta a Kairó melletti sivatagban

egy új főváros felépítésén dolgozik.

A részletek pedig valóban elképesztők – ebben a városban található meg immáron Afrika legmagasabb épülete, és a Közel-Kelet legnagyobb kopt ortodox katedrálisa is –, még ha ennél a projektnél is felmerül a kérdés, hogy vajon erre volt-e a legsürgetőbb elköltenie 10 milliárd dollárt a helyi vezetésnek.

A minisztériumok már átköltöztek

Az épülő város földrajzi elhelyezkedés szempontjából meglehetősen közel van a jelenlegi központhoz, a New Administrative Capital, azaz Új Közigazgatási Főváros nevet viselő település Kairótól 45 kilométeres távolságban, a várostól keletre, a sivatagban épül. Nem is csiga tempóban, az építkezés 2015-ös bejelentése után egy évvel már belevágtak a projektbe, hamarosan pedig már az első ütem munkálatai is befejeződnek.

A projektet felügyelő szervezet, a hadsereg által 51 százalékban tulajdonolt Administrative Capital for Urban Development (ACUD) elnöke, Khaled Abbas szerint ma már több mint 1500 család költözött a településre, és ez a szám év végére akár 10 ezerre is nőhet. Úgy véli, az összes közigazgatási intézmény és a teljes kormány átköltöztetését követően még népszerűbb lesz a város.

Minderre komoly esély is van, ugyanis amióta a minisztériumok átköltöznek a városba, körülbelül 48 ezer kormányzati alkalmazott dolgozik ott, még ha sokan közülük Kelet-Kairóból egy tavaly indított elektromos vonattal ingáznak be a munkahelyükre napi szinten. A projekt megálmodói és a kormány bízik abban, hogy most márciusban, amikor a parlament megkezdi az ülésezést a városban, az még több bank és vállalkozás átköltözését váltja majd ki.

Az egész országot innen fogják majd irányítani

– idézi Abbas nem apró céljait a CNN.

Fotó: Khaled Desouki / Getty Images Ebben az épületben fog ülésezni az egyiptomi parlament felsőháza.

A beruházás kritikusai felháborodtak a milliárdok miatt

Természetesen a beruházás méretéből már sejthető volt, hogy nem két fillérjébe fog ez kerülni az adófizetőknek, a bevallott árak hallatán pedig többen valóban éles kritikával illették az államot, mivel sokkal égetőbb problémákra is elkölthették volna az új városba pacsált dollármilliárdokat.

A beruházás első fázisa körülbelül 500 milliárd egyiptomi fontba, azaz 10,6 milliárd dollárba került. A projektet korábban 58 milliárd dollár körüli összegre becsülték, a kormány szerint pedig ezt az ACUD-tól és a földeladásokból származó bevételek finanszírozzák is, bár egyes jelentések szerint a kivitelezés további milliárdjaiba fog kerülni az államnak.

A kritikusok aggódnak a magas költségek miatt, mivel az ország gazdaságilag hanyatlik, ráadásul a szomszédos gázai háború miatt még nagyobb nyomással kell megküzdeniük.

Emiatt Egyiptomot gazdaságilag nemzetközileg is segítik, többek között a Világbank, amely hétfőn bejelentette, hogy három év alatt több mint 6 milliárd dollárt biztosít majd az országnak. A hónap elején a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelentette be, hogy 3 milliárd dollárról 8 milliárd dollárra emeli az Egyiptomnak nyújtott jelenlegi hitelprogramját, hogy segítsen csökkenteni az inflációt és megőrizni az adósság fenntarthatóságát.

Februárban a projektet felügyelő szervezet bejelentette, hogy a Dar építészeti és mérnöki cég nyerte el az új főváros második, harmadik és negyedik szakaszának részletes terveinek pályázatát is. Abbas szerint a második szakasz előreláthatólag 300 milliárd egyiptomi fontba (6,4 milliárd dollárba) kerül.

A mesterséges intelligenciának is fontos szerepe lesz

A kormányzati épületek fontossága mellett az új fővárost gazdasági központnak is szánják. A New Administrative Capital egy pénzügyi negyed köré összpontosul majd, amely a tervek szerint a nemzetközi bankok és vállalkozások globális központja lesz. Tavaly az Afreximbank, azaz az African Export-Import Bank bejelentette, telket vásárol a városban, hogy egy afrikai kereskedelmi központot hozzanak létre, amely egy konferenciaközponttal, szállodával felszerelt komplexum lesz – ami a régió gazdasági fellendülését is segíti majd a tervek szerint.

Khaled Abbas úgy véli, hogy a város modern infrastruktúrája mágnesként fogja vonzani a vállalkozásokat. Ehhez pedig tényleg minden adott is, ugyanis egy erre kifejlesztett mesterséges intelligencia optimalizálja majd az áram-, gáz- és vízfelhasználást, valamint a hulladékgazdálkodást is. Az optikai szálas infrastruktúra és az 5G kiépítése pedig segíti a kapcsolattartást, emellett pedig csúcstechnológiás biztonsági szolgáltatások lesznek, városszerte több ezer térfigyelő kamerával, amelyek még a forgalmat is nyomon követik, és értesítik a hatóságot, ha a forgalom torlódik vagy baleset történik.

Távol tartanák a kormányt a nagy felkelésektől

A projekt egyes kritikusai szerint a gazdasági érdekek mellett a kormány politikai hasznot is húzna az új városból. Szerintük a beruházás mögött meghúzódó fő motiváció az, hogy lehetővé tegye a kormány számára, hogy távol tartsa magát az olyan nagy méretű tiltakozásoktól és tüntetésektől, mint amilyenek 2011-ben a kairói Tahrír tér környékén voltak. Az új város kialakítása ugyanis mindezt nem tenné lehetővé.

A hivatalos magyarázat természetesen nem ez, sokkal inkább az, hogy az új központra amiatt van szükség, mert Egyiptom népessége egyre csak növekszik, a zsúfoltság és a környezetszennyezés csökkentése Kairóban pedig ezzel oldható meg. Mindez részben kétségkívül jogos, hiszen Kairó népsűrűsége az egyik legnagyobb a világon, körülbelül huszonkét millió ember él a városban, négyzetkilométerenként 10,5 ezer fő körülbelül.

Az új város viszont jóval nagyobb zöldfelülettel kecsegtet. Megkezdődött ugyanis a Green River névre keresztelt parban a tereprendezés, amely kétszer akkora területet fed le, mint a New York-i Central Park – bár kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt majd öntözni, tekintettel a száraz talajra és az ország szűkös vízkészletére.

A pozitívumok mellett azonban sokan nem értik, miért nem Kairó felzárkóztatására költik a pénzt az új város építése helyett. „A zsúfolt Kairó problémája nem csak a népesség ellenőrizhetetlen növekedésével kapcsolatos, hanem azzal is, hogy egyre kevesebb ember talál munkát közel a lakóhelyéhez. A lakhatás ráadásul megoldható lenne, hiszen temérdek üresen álló ingatlan van, a kormány azonban az új város építését preferálja ahelyett, hogy a meglévők működését finanszírozná” – vélekedett Nicholas Simcik Arese, a londoni Építészeti Szövetség történelem tanszékének elnöke.

A projekt brosúrája ide kattintva tekinthető meg.