A canterburyi érsek is reagált a Katalin hercegnéről terjedő pletykákra

Mint arról az Index is írt, Katalin hercegné tavaly decemberben vett részt legutóbb nyilvános eseményen, majd kórházba vonult, hogy megműtsék, azóta pedig aligha lehet hallani róla. Eltűnése szinte felrobbantotta az internetet, és sok összeesküvés-elmélet született azzal kapcsolatban, hogy hova lett.

Az eltűnésével kapcsolatos feltételezések között vannak kifejezetten elrugaszkodott elképzelések is. Köztük az, hogy a hercegné kómába esett, elvált Vilmos hercegtől, plasztikai műtétet – pontosabban arcplasztikát – hajtottak rajta végre, rosszul vágták le a haját, valamint hogy ő lett a brit The Masked Singer (Álarcos énekes) egyik versenyzője. Egyesek azt boncolgatják, a jövőbeli királyné beleunt a hercegnéi szerepkörbe, ezért új foglalkozásba kezdett. Más felhasználók arról írtak, titokban brazil fenékfeltöltése volt, és a fennmaradt szabadidejét a befuccsolt, glasgow-i Willy Wonka Experience-en töltötte. Az összeesküvés-elméletek között szerepelt továbbá az is, hogy egy, a napokban felbukkant felvételen nem ő, hanem legnépszerűbb hasonmása látható Vilmos herceg oldalán.

A hercegnőt már többen is védelmükbe vették, mondván, hogy lábadozásában nem segítenek a róla terjedő pletykák, most pedig Canterbury érseke is csatlakozott ezen állásponthoz – írta meg az Independent.

Az összeesküvés-elméletek megszállottjai vagyunk, és kevés érzékünk van azon emberek méltóságának megőrzéséhez, akik reflektorfényében élik az életüket

– mondta az érsek, majd hozzátette:

Nem számít, hogy kiről van szó, az embereknek meg kell engedni azt, hogy valaki beteg legyen, hogy megműtsék vagy bármi ilyesmi, és hogy nyugodtan élhesse az életét anélkül, hogy mindenki azt követelné tőle, minden második nap mutasson valamit az életéből

– jelentette ki az érsek, aki úgy fogalmazott, hogy a kialakult helyzet „rendkívül egészségtelen”.

Ez csak egy régimódi falusi pletyka, ami most másodpercek alatt körbejárja a világot. Ettől el kell fordulnunk. Ilyen módon pletykálni helytelen

– hangsúlyozta Justin Welby.

Katalin hercegné helyzetét egy kínos baki is nehezíti, ugyanis a jövőbeli királyné láthatóan megszerkesztett egy családi fotót, amely így több globális hír- és fotóügynökség kínálatából is kikerült manipuláció lehetőségére hivatkozva.