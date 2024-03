Arcplasztika vagy fenékfeltöltés miatt tűnt el Katalin hercegné?

A királyi család tagjai mindig is magánügyként kezelték az egészségükkel kapcsolatos információkat, így III. Károly kitárulkozása a prosztatamegnagyobbodása, illetve a rákdiagnózisa miatt kifejezetten úttörőnek számított. A király mellett ugyanakkor a família egy másik tagja is kórházi kezelésre szorult az elmúlt hónapokban, Katalin hercegné, akinek állapotáról annyit tudni, hogy január közepén hasi műtétet hajtottak rajta végre. Két héten át kellett a London Clinic kórházban tartózkodnia, azóta pedig otthonában gyógyul. Arról, hogy pontosan miért volt szükség az operációra, máig hallgat a Kensington-palota, és nagy valószínűséggel ez így is marad. A hercegné legutóbb december 25-én jelent meg nyilvánosan, legutóbb pedig március elején készültek róla fotók, amint édesanyjával, Carole Middletonnal hajt be a windsori birtok területére autóval.

A jövőbeli királyné ezt követően március 10-én jelentkezett az első poszttal a közösségi oldalukon a műtét óta, ám a fotó nagy kalamajkát szült. Kiderült, a képen szerkesztéseket hajtott végre a hercegné, így több képügynökség is levette a kínálatából, mivel az efféle módosítások szabályokba ütköznek. Vilmos herceg neje ennek következtében össztűz alá került, sőt egyes szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a britek bizalma megrendült. Ez az eset ugyanis azt sugallhatja, hogy korábban is megmásíthatták a képeiket. A hercegné egyébként a botrány kirobbanását követően szinte azonnal reagált egy közleménnyel, kijelentve, hogy amatőr fotósként ő is szeret kísérletezni a szerkesztéssel, de elnézést kér az okozott kényelmetlenségek miatt. A felbukkanása, és az, hogy korábban hónapokig nem hallatott magáról, ugyanakkor sok összeesküvés-elméletet szült az interneten.

Katalin távollétének hossza igen szokatlan, ami nagy beavatkozásra utal, de éppenséggel pont a részletek hiánya mozgatja a pletykák malmát. A külföldieknek, akiknek nincs királyi családjuk, és inkább a hírességekhez hasonlítják őket, nem értik, miért nem osztanak meg semmilyen információt

– fejtette ki Victoria Howard királyi kommentátor.

Szárnyra kaptak a híresztelések

Tekintve, hogy Katalin hercegné a királyi család legnépszerűbb tagja, aki alapvető esetben akár napi több hivatalos eseményen is részt vesz, amelyen fotók készülnek róla, ám a hirtelen eltűnése, ami már szinte mémmé vált, sokakat töltött el gyanakvással – annak ellenére, hogy mindenki tudni véli, éppen lábadozik. Korábban ugyanis egyszer sem fordult elő, hogy ennyire hallgatásba burkolózott volna, ami találgatások sorozatát indította el a közösségi médiában. A TikTokon megannyi videó készült már, amelyekben azt boncolgatják, mi állhat az eltűnése mögött, ahogy az X-en is sok feltételezés kapott szárnyra ezzel kapcsolatban. Az anyák napja – az Egyesült Királyságban március 10-én ünneplik – alkalmából közzétett fotóval pedig csak tovább szították a tüzet, és a korábbi összeesküvés-elméletek mellé továbbiak érkeztek.

Az eltűnésével kapcsolatos feltételezések – amelyeket már Katespiraciesként emlegetnek, a Kate és az angol conspiracies (összeesküvések) szavak összeolvasztásaként – között vannak kifejezetten elrugaszkodott elképzelések is. Köztük az, hogy a hercegné kómába esett, elvált Vilmos hercegtől, plasztikai műtétet – pontosabban arcplasztikát – hajtottak rajta végre, rosszul vágták le a haját, valamint hogy ő lett a brit The Masked Singer (Álarcos énekes) egyik versenyzője. Egyesek azt boncolgatják, a jövőbeli királyné beleunt a hercegnéi szerepkörbe, ezért új foglalkozásba kezdett. Más felhasználók arról írtak, titokban brazil fenékfeltöltése volt, és a fennmaradt szabadidejét a befuccsolt, glasgow-i Willy Wonka Experience-en töltötte. Emellett sokan azt sem találták elképzelhetetlennek, hogy a brit Celebrity Big Brother egyik versenyzője lesz, emiatt van a világtól elzárva a villába való bevonulás előtt. Abban már biztosak lehetünk, hogy nem az utóbbiról van szó, mivel a reality azóta elstartolt, és a hercegné ugyan nem, de a nagybátyja valóban szerepel benne.

Bár a napokban a TMZ által napvilágra került egy felvétel, amelyen az látható, amint egy Vilmos hercegre hajazó férfi és egy Katalin hercegnére hasonlító nő sétálgat egy bolt környékén, nem messze a windsori otthonuktól, az továbbra sem bizonyosodott be, hogy valóban a walesi párt látták-e arrafele. Mindez egyébként azért is tűnik elképzelhetetlennek, mivel a királyi család legnépszerűbb párosa ritkán szokott kettesben az utcán andalogni. Pláne nem most, amikor a fél világ arra vár, hogy bármilyen információt megtudjon a lábadozó hercegnéről – aki nem valószínű, hogy kitenné magát annak a felhajtásnak, ami azzal járna, ha a semmiből megjelenne az emberek között az utcán.

