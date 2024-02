Nagy homály fedi Katalin hercegné jelenlegi egészségügyi állapotát, mióta hasi műtétet hajtottak rajta végre még januárban. A jövőbeli királyné a királlyal, III. Károllyal egy birtokon gyógyul, egyik barátja pedig nagyobb betekintést engedett abba, miképp van most.

Január 17-én szinte egyszerre dobta le az atombombát a Buckingham- és a Kensington-palota, mivel másfél óra különbséggel jelentették be, hogy III. Károly és Katalin hercegné is kórházi ellátásra szorul. Előbbit prosztatamegnagyobbodás miatt operálták meg, míg utóbbira egy hasi műtét várt. A király csak néhány napot töltött a London Clinicen, miután hazatért, míg a hercegné két hetet. A palota a múlt héten közölte azt is, hogy III. Károly operációja során rákos sejteket fedeztek fel, és megkezdték annak kezelését. Az uralkodó saját maga értesítette szeretteit, így Harry herceg azonnal az Egyesült Királyságba utazott, mielőtt édesapja a norfolki Sandrigham házba vonult vissza, ahol folytatja a küzdelmet a kórral.

Bár III. Károly esetében sem tiszta, pontosan milyen betegséggel áll szemben – a palota kizárta a prosztatarákot, ám egy specialista szerint a király korában a húgyhólyagrák jelenthet még kockázatot –, Katalin hercegnével kapcsolatban még nagyobb a ködösítés.

Annyit tudni, hogy a műtétje tervezett volt, amelyet két-három hónapos lábadozás követ, ám az azóta sem derült ki, miért is volt szükség az operációra. Ezzel kapcsolatban sok híresztelés elterjedt már, köztük olyan feltételezések, hogy méheltávolításon esett át, plasztikai műtétet hajtottak végre a hasán, illetve hogy étkezési zavarral küzd, akárcsak anno Vilmos herceg édesanyja, Diana hercegné.

Az értesülések szerint ugyanakkor nem valószínű, hogy a műtét rákos megbetegedéshez köthető. Ahogy az állapotával kapcsolatban egy orvos, dr. Martin Scurr korábban megfogalmazta, napjainkban egyre ritkább, hogy akár két hetet is kórházban töltsön valaki lábadozás gyanánt, viszont az megnyugtató, hogy a hercegné operációja tervezett volt.

Mint hozzátette, a hercegné korcsoportjába tartozó nők esetében viszonylag ritka, hogy hasi műtétnek vetik alá magukat. A leggyakoribb ok általában az epekő eltávolítása – de szóba jöhet még vakbélműtét, a petefészekciszták eltávolítása, méheltávolítás vagy a sérv műtéti kezelése. Az orvos állítása szerint viszont egy szinte bármilyen jellegű, általános hasi műtét után hetekig tart a gyógyulás. Vélhetően pedig hasonló okokból nem hozták nyilvánosságra, miféle operációról volt szó, amiért azt sem, hogy a rák mely fajtájával küzd III. Károly. A király betegsége kapcsán kiadott közleményben ugyanis korábban azt írták, így szeretnék elejét venni a különböző találgatásoknak, azonban mindez azáltal sem kikerülhető, hogy hallgatásba burkolóznak.

Norfolkban gyógyul

Ahogy egy bennfentes arról nemrég beszámolt, a palota a lehető legnagyobb titokban akarja tartani Katalin hercegné hasi műtétjének körülményeit. Kijelentve, a hercegné minden bizonnyal áprilisig nem vesz részt semmilyen hivatalos eseményen. Ennek értelmében ki kell hagynia a BAFTA-díj-átadót, Szent Patrik napját és a húsvéti ünnepekkel kapcsolatos eseményeket is, amelyeken valószínűleg Vilmos herceg helyettesíti majd. A trónörökösre ugyanakkor nagy teher zúdult, mivel III. Károly kezelése miatt sok más rendezvényen kell képviselnie a királyi családot Kamilla királynéval, Anna hercegnővel, Eduárd herceggel és Zsófia hercegnővel egyetemben. A walesi pár utoljára a karácsonyi istentiszteleten mutatkozott együtt, a műtét óta pedig Katalin hercegné egy ideig a windsori birtokon található otthonukban gyógyult, ahonnan nemrég áthelyezte a székhelyét.



Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeikkel, azaz György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt fél évre elhagyta a windsori Adelaide Cottage-ot, hogy a norfolki Sandringham birtokon pihenjék ki fáradalmaikat.

Már alig várta a lakóhelyváltást, Norfolkban nyugodt lehet, amíg a gyerekek kiengedik a gőzt Vilmossal

– mondta a hercegné egyik barátja a Daily Mailnek, hozzátéve: Katalin jól gyógyul.

Négy generáció élt már ott

Mint az már kiderült, III. Károly a Sandringham házban pihen, amíg kapja a rák elleni kezelést, azonban arról nincsenek információk, hogy fognak-e találkozni a szintén ezen a birtokon gyógyuló Katalin hercegnével ez idő alatt. A 8100 hektáros területen álló kastély a királyi család magántulajdona, és a família négy generációjának volt már vidéki rezidenciája. A birtokot 1862-ben Viktória királynő vásárolta meg VII. Eduárd és neje számára, majd felújíttatta az ott álló házat. Kibővítették egy galériákkal ellátott előcsarnokkal, később oldalszárnyat kapott bálteremmel, illetve üvegházat.

Bár a kastély óriási, a lakosztályok viszonylag kicsik benne, míg a házat körülvevő óriási parknak az évek során nagy hasznát vették. Dániai Alexandra királyné, VII. Eduárd neje például többféle állatot, köztük lovakat, kutyákat és macskákat tartott itt. A lóistálló mellett pedig szintén helyett kapott a birtokon egy galambház.

Az elmúlt több mint 150 év alatt több arisztokrata vesztette életét a Sandringham birtokon, amelyen több ház is áll. Közéjük tartozik II. Erzsébet édesapja, VI. György, aki gyakran vadászott a 8100 hektáros területen. Sőt, fél órával előrébb állította a kastély óráit, hogy ennyivel több ideje maradjon hódolni kedvenc hobbijának – ezt sandringhami időszámításnak nevezték, ami 1901-től 1936-ig volt érvényben. VI. Györgyön kívül a birtokon hunyt el még Dániai Alexandra királyné, illetve két fia, Albert Viktor herceg és V. György, majd VI. György.

Érdekesség, hogy a Sandringham birtokon álló Park House-ban született és nevelkedett Diana hercegné – a királyi családtól bérelték az ingatlant. A kezdetben Eduárd herceg által lakott, szintén ezen a területen található Anmer Hallt pedig még 2013-ban kapta meg II. Erzsébet királynőtől Katalin hercegné és Vilmos herceg ajándékba, így vélhetően ide helyezték át székhelyüket nemrég. A Sandringham ház és az Anmer Hall közel öt kilométerre, azaz körülbelül ötpercnyi autóútra találhatóak egymástól, így a trónörökös Vilmos herceg mind lábadozó nején, mind pedig a rákkal küzdő III. Károlyon rajta tarthatja a szemét.

(Borítókép: Ming Yeung / Getty Images)