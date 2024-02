Korábban már írtunk arról, hogy az uralkodónak prosztatamegnagyobbodás miatt kórházba kellett vonulnia másfél héttel ezelőtt. A Buckingham-palota ezzel összefüggésben jelentette be hétfőn, hogy a kórházi kezelés alatt fedezték fel a daganatot is (hogy pontosan milyen típusú rákról van szó, azt nem hozták nyilvánosságra. Mindössze az derült ki, hogy nem prosztatarákról van szó).

A Buckingham-palota szerint az uralkodó hétfőn már meg is kezdte a „rendszeres kezeléseket”. Eközben Rishi Sunak kormányfő jobbulást kívánt a királynak, és III. Károly Amerikában élő fia, Harry herceg is bejelentette, hogy hazautazik.

III. Károlynak az orvosai azt javasolták, hogy ne szerepeljen a nyilvánosság előtt addig, amíg a kezelés tart. A királyi család többi, hivatalos tisztséggel bíró tagja azonban változatlanul végzi a dolgát.

A BBC megjegyezte, hogy a mostanihoz hasonló esetekben a királynak lehetősége van államtanácsosok kinevezésére is, akik alkotmányos uralkodói szerepköreiben helyettesíthetik őt, de ez egyelőre nincs tervben. Ha ez így marad, akkor négy személy lesz, akik helyettesíthetik III. Károlyt:

Kamilla királyné,

a trónörökös, Vilmos herceg,

Vilmos felesége, Katalin hercegné,

valamint III. Károly testvére, Eduárd herceg.

A családi kötelékek miatt megillethetné ez a jog III. Károly fiatalabbik fiát, Harry herceget, valamint másik testvérét, András herceget is, de ők már nem számítanak a királyi család hivatalos tisztséggel bíró tagjának, ezért nem ugorhatnak be helyette (Harry önként mondott le erről, amikor a tengerentúlra költözött, Andrást pedig a szexuális zaklatási botránya miatt fosztották meg ettől).

Ezzel kapcsolatban a The Sun úgy értesült, hogy elsősorban Kamilla királyné és Vilmos herceg között oszlik meg az uralkodó helyettesítésének „terhe”. Megjegyezték azt is, hogy a király és Vilmos herceg az utóbbi hónapokban különösen közel kerültek egymáshoz: ennek példájaként említik, hogy Károly a vasárnap estéket rendszeresen fia rezidenciáján, a windsori kastélyban töltötte.

Vilmos egyébként az utóbbi három és fél hétben nem vett részt semmilyen nyilvános szereplésen felesége, Katalin hercegné műtétje miatt, de szerdán ismét szolgálatba áll: Windsorban egy hivatalos eseményen, utána pedig Londonban egy jótékonysági eseményen vesz részt. Ami a hercegnét illeti, ő legfeljebb húsvét után helyettesítheti III. Károlyt, addig biztosan eltart a lábadozása.

Az uralkodó személyesen közölte a rossz hírt

A The Sun azt is megjegyezte, információik szerint az uralkodó másik fia, Harry herceg kedd hajnalban már a Los Angeles-i nemzetközi reptéren volt, és a gépe dél körül szállhat le az Egyesült Királyságban.

A Daily Mail szerint azt azonban egyelőre nem tudni biztosan, Harry herceg hol száll meg. A hercegnek az Egyesült Királyságban már nincs állandó rezidenciája (miután tavaly júniusban visszaadták egykori lakhelyük, a Frogmore Cottage kulcsait). Ahhoz pedig, hogy valamelyik királyi birtokon lakjon, a Buckingham-palota engedélyére is szükség van.

Továbbá kitértek arra is, hogy a Buckingham-palota közleményének megjelenése előtt III. Károly maga mondta el telefonon testvéreinek és gyerekeinek a rossz hírt. Mint írták,

az uralkodó már a múlt hét elején tudhatta a diagnózist.

Ezzel kapcsolatban jelzésértékű lehetett az is, hogy az uralkodónak tovább kellett a kórházban maradnia, mint ahogyan várni lehetett (bár akkor a királyi családhoz közel álló források még csak annyit mondtak, hogy „elővigyázatosságból” van erre szükség).

Nem mellékes, hogy az uralkodó egy vasárnapi, a sandringhami rezidencián tartott istentiszteleten még szerepelt a nyilvánosság előtt, és integetett is az összegyűlt tömegnek. A Daily Mail információi szerint III. Károly ehhez a közszerepléshez még ragaszkodott. A hétfői bejelentés előtti szerepléssel feltételezhetően azt akarta sugallni a közvéleménynek, hogy jó állapotban van a betegsége ellenére is.

Jó hír, hogy nagyon hamar észrevették a daganatot

Ugyanakkor a Daily Mail azt írta, hogy – a körülményekhez képest – valóban viszonylag biztató III. Károly egészségügyi állapota.

A lap egy, a királyi családhoz közel álló forrástól úgy értesült, hogy az uralkodó a helyzethez képest „nagyon pozitívan” fogadta a hírt, és ennél is fontosabb, hogy

a jelek szerint nagyon korai szakaszban sikerült észlelni a betegségét.

„Amennyire én tudom, ugyanolyan jó kedélyű, mint mindig, és annyira pozitív, hogy egyáltalán nem látszik rajta a betegsége. Ami a kezelését illeti, az utóbbi években mindenfajta rákos megbetegedés kezelése ugrásszerűen fejlődött. A ma elérhető speciális kezelések hihetetlenül kifinomultak” – tette hozzá a forrás.

A BBC ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a ráknak több mint 200-féle fajtája van,

ÉS A BRITEK KÖZÜL MINDEN MÁSODIK EMBERNÉL JELENTKEZIK VALAMILYEN FORMÁBAN A BETEGSÉG.

Hozzátették, a rák sok típusa idősebb korban jelentkezik, és az új megbetegedések mintegy 36 százaléka 75 éves vagy annál idősebb férfiaknál jelentkezik (III. Károly 1948 novemberben született, így már ebbe a kategóriába tartozik).

Mit csinálhat III. Károly, és mit nem?

Korábban írtuk, hogy a betegség ellenére III. Károly (részben) továbbra is betölti államfői tisztségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az államfői szereppel járó papírmunkát továbbra is végzi, valamint hetente egyeztet Rishi Sunak brit miniszterelnökkel is. Úgy tudni, hogy ezek továbbra is személyesen zajló egyeztetések lesznek (hacsak az orvosai le nem beszélik erről).

Az uralkodó naptárán még dolgoznak az udvartartás tagjai, vagyis egyelőre nem egyértelmű, hogy meddig nem vesz részt nyilvános eseményeken az uralkodó. Az viszont szinte biztos, hogy a westminsteri apátságban március 11-én, a nemzetközösség napja alkalmából esedékes istentiszteleten nem vesz részt (ez a brit királyi család egyik fontos eseményének számít).

Ráadásul a királyi párnak külföldi útjai is vannak tervezve az idei évre: májusban Kanadába mennének, októberben pedig Ausztráliában, Új-Zélandon és Szamoán vennének részt a Nemzetközösség kormányfőinek találkozóján. A Buckingham-palota egyelőre nem közölte, hogy ezekre az utakra sor kerülhet-e a diagnózis tükrében.

(Borítókép: III. Károly király a Buckingham-palotában 2023. december 13-án. Fotó: Aaron Chown / Pool / Getty Images Hungary)