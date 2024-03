Katalin hercegné nagybátyja lett a királyi család ősellensége

A brit királyi család két prominens alakja is parkolópályára került az elmúlt hónapokban, miután előbb Katalin hercegnén hajtottak végre hasi műtétet, majd III. Károlyt operálták meg prosztatamegnagyobbodás miatt. A királynál a vizsgálatok során rákot diagnosztizáltak, ám azt leszögezték, hogy nem prosztatarákról van szó. Azóta sok elmélet született arról, hogy a kór melyik fajtájával küzdhet – egy specialista szerint a húgyhólyagrák a legvalószínűbb –, ahogy a hercegné esetében sem tiszta, miért kellett rajta végrehajtani egy ilyen komoly műtétet.

Az uralkodó jelenleg kezelés alatt áll, ezért csak részben tudja ellátni királyi feladatait, ahogy Katalin hercegné is csak húsvét után tér majd vissza, így addig a família más tagjai helyettesítik őket – köztük Vilmos herceg, Kamilla királyné, Anna hercegnő, Eduárd herceg és Zsófia hercegné. Mindemellett Harry herceg peres ügyei és az András herceg kapcsán továbbra is felmerülő, Jeffrey Epsteinhez köthető vádak sem könnyítik meg a család mindennapjait. Az előbbiek mellett viszont a napokban újabb veszélyforrás bukkant fel a színtéren: Katalin hercegné nagybátyja, Gary Goldsmith.

Mint megírtuk, a férfi, aki a hercegné édesanyjának, Carole Middletonnak a testvére, hétfőn este versenyzőként lépett be a Celebrity Big Brother nevű brit valóságshow kapuin. Goldsmith közölte társaival, hogy sok családi történet van a tarsolyában, amelyeket a műsor során fog apránként kicsepegtetni. Arról már beszámolt, hogy Harry herceg a királyi kötelezettségeiről való lemondásával kvázi a busz alá lökte a családot, és marhaságnak nevezte a hercegné ellen felhozott állításokat – miszerint rasszista vádakkal illette Archie herceget, erre Omid Scobie botránykönyvéből derült fény. Nem tudni, Goldsmith meddig szerepel majd a műsorban, azonban félő, hogy olyan titkait is kikotyogja majd a famíliának, amelyek érzékenyen érinthetik őket. Sőt, már eddig is elhangzottak igen kényes információk az egyes adásokban.

Hamarosan visszatér

Gary Goldsmitht nem kímélik társai a műsorban, mivel megannyi keresztkérdést tettek eddig fel neki a királyi család kapcsán. Az egyik versenyző, Ekin-Su Culculoglu például arra volt kíváncsi, hogy hol van jelenleg Katalin hercegné, illetve milyen állapotban van. A férfi erre csak úgy felelt, valószínűleg nem szeretné, hogy beszéljen róla, illetve van egy etikett, amit neki is be kell tartania. Hozzátéve, amennyiben bejelentik, szívesen foglal állást. Culculoglu ezt követően kiemelte, reméli, hogy jó állapotban van a hercegné, mire Goldsmith kijelentette:

Tudom, hogy jól van. Beszéltem az édesanyjával, a lehető legjobb kezelést kapja a világon

– mondta, megfogalmazva, biztos benne, hogy hamarosan vissza fog térni a hivatalos teendőkhöz.

A hercegnével kapcsolatban azt is elárulta a műsorban, hogy az édesanyjával, Carole Middletonnal már harmincéves korukban milliomosnak számítottak. Mint ismert, a jövőbeli királyné családja 1987-ben alapította meg a Party Pieces nevezetű üzletet, amely partikellékeket postázott ki az ügyfeleknek. Goldsmith elmondása szerint ugyanakkor különböző forrásokból szerezték meg a vagyonukat.

Kicsit ideges leszek, amikor azt mondják, hogy Katalin szimpla közember. Nincs semmi átlagos a családjukban

– jelentette ki, majd arra szintén kitért, hogy a műsorban való szerepléssel az a célja, hogy javítsa a közvélemény róla alkotott képét, mivel gyakran nevezik a család fekete bárányának. Kiemelve, az unokahúga ugyan hozzáment Vilmos herceghez, így valamiképp rá is irányul a reflektorfény, de ő nem kíván hírességgé válni.

Elvenné Harry hercegék címét

A férfi mindemellett több kérdésre válaszolt Harry herceget illetően, kifejtve, szerinte el kéne venni tőlük a címüket. Mint ismert, azáltal, hogy a királyi sarj lemondott kötelezettségeiről, kizárólag az ő királyi felsége rangot vesztette el, születési jog révén továbbra is a trónöröklési rendben szerepel, ahogy a Sussex hercege címre is jogosult. Goldsmith a műsorban úgy fogalmazott, szerinte Vilmos herceg dühös lehet amiatt, hogy az egész monarchia terhe az ő vállára nehezedett, amit meg is oszthatott volna öccsével, ha időközben ő nem lép vissza. Megemlítve, a trónörökös remek munkát végez még a legszörnyűbb helyzetekben is, és úgy véli, számtalanszor lett volna már lehetőség arra, hogy Harry herceg visszatérjen, mivel bátyja kész lett volna békejobbot nyújtani.

Úgy vélem, Harryt nagyon-nagyon szerették, és amikor hármasban voltak, tehát Katalin, Vilmos és Harry, akkor nagyon jól érezték magukat együtt. Aztán képbe került egy dinamikus erő, ami megnehezítette a dolgukat, és sok drámát okozott, ami alapvető esetben szerintem nem volt jelen. A maguk javára formálták a történetet, azt állítva, mennyire boldogtalan volt, és szerintem ez nem fair

– mondta, utalva Meghan Markle királyi családba való megérkezésére.

A férfi szerint a herceg nem várhatta el, hogy miután a busz alá löki a családját, majd könyvet ad ki, ennek ellenére meghívják a közös karácsonyozásra. Goldsmith megfogalmazta, különösen szomorúnak találja, ami történt, de úgy gondolja, a királyi sarj egyszer újra a család teljes értékű tagja lesz. Hozzátéve, a brit egy nagyon megbocsátó népség, így reméli, hogy a herceg a későbbiekben valóban úgy dönt, hogy visszatér.

(Borítókép: Katalin hercegné és Gary Goldsmith. Fotó: Max Mumby / Indigo, UK Press Pool / Getty Images)